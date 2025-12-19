Se oficializó la continuidad de Manuel Arévalo al frente de Petroleros Jerárquicos

Con la lista Azul y Blanca, única que se validó para la elección, el histórico dirigente renovó otro mandato como secretario general.

Desde el Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa informaron que la lista Azul y Blanca, encabezada por el actual secretario General, Manuel Arévalo , renovará otro período tras las elecciones de este viernes.

Los afiliados eligieron las autoridades de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas para el período del 10 de abril de 2026 al 09 de abril de 2030.

Los comicios se realizaron en las tres provincias que conforman el ámbito de representación de la institución; con veintisiete puestos de votación, llegando a todos los yacimientos de la Cuenca Neuquina y bases de operaciones de las distintas empresas, garantizando la votación en los lugares de trabajo.

Respaldo a la única lista

La lista de Arévalo, que fue la única que se presentó, resultó electa recibiendo el total respaldo y acompañamiento de los afiliados y afiliada. “Ratificaron la confianza en una organización gremial que nació con el objetivo de defender los derechos de los Trabajadores y Trabajadoras idóneos, jerárquicos y profesionales de la industria del Petróleo y Gas Privado”.

Arévalo destacó: “Hoy hemos vivido una gran jornada democrática, en la que miles de compañeros y compañeras afiliados, con concientización, y responsabilidad se acercaron a emitir su voto, reafirmando su compromiso y fortaleciendo la vida institucional de nuestra Organización Gremial; siendo una clara muestra de unidad y confianza”.

Petroleros jerárquicos (Manuel Arévalo).jpg

El titular de Petroleros Jerárquicos señaló que “seguiremos firmes en este camino, trabajando día a día en la defensa inclaudicable de los derechos de nuestros representados. Agradezco a la Comisión Directiva, al cuerpo de delegados y delegadas, a nuestros asesores legales y a la Junta Electoral que ha tenido la responsabilidad de llevar adelante todo el proceso eleccionario”.

Petroleros Jerárquicos: 20 años de lucha y representación

Bajo resolución Nº 598 del entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, el 1 de agosto de 2005, el Sindicato del Personal Jerárquico, Idóneo y Profesional del Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa obtenía la Personería Gremial Nº 1671.

A 20 años de este reconocimiento legal, quienes integran la institución celebran con alegría este hecho histórico de ser el primer Sindicato de Petroleros Jerárquicos de la República Argentina.

En este marco, Manuel Arévalo, secretario general y miembro fundador del Sindicato, destacó: “La obtención de la personería gremial es un logro fundamental en nuestra historia, conseguido cinco años después del nacimiento del sindicato y es el fruto del esfuerzo de una lucha colectiva que nació con la necesidad de que exista el reconocimiento al trabajo calificado”.