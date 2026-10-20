Esta señal, conocida oficialmente como P.17 , advierte sobre una posible interrupción del camino más adelante. De qué se trata.

Señal de tránsito amarilla con dos figuras negras y ondas: qué significa y dónde puede aparecer

Además de ser claves en la seguridad vial , las señales de tránsito ayudan a anticipar lo que cada conductor se encontrará en el camino. Una de ellas suele llamar la atención por su diseño: un cartel amarillo con dos figuras negras debajo. En el sistema argentino se la conoce como la señal P.17 . ¿Pero qué significa?

Este signo vial forma parte de las advertencias preventivas relacionadas con las características físicas de la vía. Por eso, reconocerlo es importante para a daptar la velocidad del vehículo, prestar atención al entorno y estar preparado para detener la marcha si las condiciones lo requieren.

Según el Sistema de Señalización Vial Uniforme , contemplado en la Ley Nacional de Tránsito, la señal P.17 indica la aproximación a un puente levadizo, rotatorio o flotante que, debido a su mecanismo de funcionamiento, puede interrumpir temporalmente el paso de los vehículos.

La señal P.17 advierte sobre la proximidad de un puente levadizo, rotatorio o flotante.

Su presencia no significa necesariamente que el puente esté abierto en ese momento, sino que existe la posibilidad de que cambie de posición y que la circulación quede momentáneamente bloqueada.

El diseño del cartel permite interpretar visualmente el mensaje. El fondo amarillo y el borde negro corresponden a la señalización preventiva, mientras que las figuras negras representan esquemáticamente un puente elevado sobre un curso de agua. Las ondas ubicadas debajo simbolizan el agua sobre la que se encuentra la estructura.

Dónde suele aparecer la señal de puente móvil

La señal P.17 se instala en las proximidades de los caminos que conducen a puentes móviles. Por lo general, suele encontrarse en zonas donde las rutas o los caminos atraviesan ríos, canales navegables y otros cursos de agua que requieren estructuras especiales para permitir tanto el tránsito terrestre como el de las embarcaciones.

También puede aparecer en accesos a puertos, sectores de navegación comercial o áreas donde existe circulación de barcos que necesitan espacio para pasar por debajo o a través del puente. En esos lugares, la estructura permanece habilitada para los vehículos durante determinados períodos y se modifica cuando una embarcación necesita atravesar el sector.

La P.17 forma parte de las señales preventivas.

La ubicación de la señal busca dar tiempo suficiente para que los conductores comprendan la advertencia y reaccionen sin realizar maniobras peligrosas. Por eso, cuando aparece en una ruta o un camino, conviene prestar atención al resto de la señalización y a las condiciones del tránsito.

Qué hacer cuando aparece la señal P.17

Al encontrar esta señal, el conductor debe anticiparse a una posible detención y evitar cualquier maniobra que pueda poner en riesgo a quienes circulan alrededor. Aunque el puente esté cerrado y el tránsito fluya normalmente, la advertencia indica que las condiciones pueden cambiar.

En ese contexto, existen algunas recomendaciones para actuar de manera segura:

Reducir la velocidad: disminuir la marcha de forma progresiva permite disponer de más tiempo para reaccionar ante una barrera, un semáforo o una fila de vehículos detenidos.

disminuir la marcha de forma progresiva permite disponer de más tiempo para reaccionar ante una barrera, un semáforo o una fila de vehículos detenidos. Prestar atención al puente y al entorno : observar si hay señales complementarias, luces, barreras o indicaciones que regulen el paso.

: observar si hay señales complementarias, luces, barreras o indicaciones que regulen el paso. Mantener una distancia prudente: dejar suficiente espacio con el vehículo que circula adelante facilita una detención segura si se interrumpe la circulación.

La presencia de esta señal puede significar que el camino esté interrumpido momentáneamente.

Evitar adelantamientos: no intentar superar a otros vehículos cerca del acceso al puente, especialmente si hay posibilidades de que el tránsito se detenga.

no intentar superar a otros vehículos cerca del acceso al puente, especialmente si hay posibilidades de que el tránsito se detenga. Respetar las barreras y los semáforos: si el sistema de control indica que el paso está cerrado, hay que detenerse antes del punto señalado y esperar la autorización correspondiente.

si el sistema de control indica que el paso está cerrado, hay que detenerse antes del punto señalado y esperar la autorización correspondiente. No intentar cruzar cuando el puente se está moviendo: si la estructura comenzó a levantarse o girar, no se debe avanzar ni tratar de atravesarla antes de que termine la maniobra.

si la estructura comenzó a levantarse o girar, no se debe avanzar ni tratar de atravesarla antes de que termine la maniobra. Seguir las instrucciones del personal autorizado: si hay agentes o trabajadores que regulan el tránsito, sus indicaciones deben respetarse.

si hay agentes o trabajadores que regulan el tránsito, sus indicaciones deben respetarse. Esperar en un lugar seguro: si el paso permanece interrumpido, hay que mantener el vehículo detenido en la zona habilitada, sin bloquear cruces ni accesos.

Además, es fundamental evitar las frenadas bruscas. La mejor manera de prevenir una situación de riesgo consiste en reconocer la señal con anticipación y adaptar la conducción antes de llegar al puente.