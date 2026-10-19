Qué significa la señal de tránsito "cruz de San Andrés": es importante saber cuándo detenerse

Es de vital importancia conocer el significado de esta señal de tránsito preventiva . ¿Qué les advierte la cruz de San Andrés a los conductores?

Qué significa la señal de tránsito cruz de San Andrés

Hace casi 120 años, se dio el puntapié inicial para establecer la universalización de las señales de tránsito . Con el correr de las décadas, se implementaron numerosos y diversos letreros en los caminos y las calles, cuyo significado es de vital importancia para los conductores. ¿Por qué es relevante conocer el significado de la señal de tránsito cruz de San Andrés ?

Como se mencionó arriba, en la Primera Convención Internacional sobre Circulación de Automóviles (1909) se instauraron las primeras normas de la historia en relación a las señales de tránsito . De aquella convención internacional -desarrollada en París- participaron nueve países europeos y se acordó solamente la homologación de cuatro señales : curva peligrosa, cruce de ferrocarril, cruce de caminos y bache.

La señal de tránsito cruz de San Andrés advierte al conductor de la presencia de un paso a nivel ferroviario que no incluye barreras automáticas . Así, su objetivo primordial es el de alertar al conductor para que reduzca la velocidad, mire hacia ambos lados y sólo cruce si no se aproxima ningún tren .

Existen dos versiones distintas de la señal de tránsito cruz de San Andrés.

La señal de tránsito cruz de San Andrés, cuyo diseño presenta señales rojas y blancas en forma de “X”, debe su denominación al apóstol de nombre homónimo, quien según una tradición muy antigua padeció un martirio en una cruz con forma de X.

Existen dos versiones distintas de la señal de tránsito cruz de San Andrés, y cada una de ellas tiene un significado particular relacionado con los cruces ferroviarios:

Cruz de San Andrés simple: indica un solo carril ferroviario que cruza la vía. Esta señal se coloca en pasos a nivel donde solo pasa una vía de tren. Así, al observarla, el conductor debe detenerse, mirar ambos sentidos y asegurarse de que no venga ningún tren antes de cruzar.

Esta señal se coloca en pasos a nivel donde solo pasa una vía de tren. Así, al observarla, el conductor debe detenerse, mirar ambos sentidos y asegurarse de que no venga ningún tren antes de cruzar. Cruz de San Andrés doble: esta señala que el paso a nivel cuenta con más de una vía férrea y se ubica en cruces donde hay dos o más vías, por lo tanto, puede venir un tren desde cualquiera de ellas. Se recomienda cruzar únicamente cuando todas las vías estén despejadas, ya que puede pasar un segundo tren después del primero.

Todo sobre las señales de tránsito: qué es el Sistema de Señalización Vial Uniforme

A través del sitio oficial Argentina.gob.ar, es posible acceder al librillo titulado Sistema de Señalización Vial Uniforme, publicado por el Ministerio de Transporte de la Presidencia de la Nación. En ese valioso material, pueden consultarse en detalle el significado de cada una de las señales de tránsito que los conductores deben conocer. Cabe recordar que las señales de tránsito se clasifican en:

Preventivas (como el caso de la señal de tránsito mencionada en esta nota): se agrupan en máximo peligro y físicas.

Máximo peligro: indican que hay que conducirse con extrema precaución sobre determinados lugares porque el peligro que hay alrededor es muy grande. Entre ellas se encuentran las dos variantes de la señal Cruz de San Andrés , tipificadas como P.3.

, tipificadas como P.3. Físicas: simbolizan determinadas características de la ruta, por ejemplo: que se acerca una curva, un túnel o un puente.

Reglamentarias o Prescriptivas: estas se subdividen en prohibición, de restricción y de prioridad.

Prohibición: simbolizan que determinada acción no puede realizarse.

Restricción: son aquellas que indican los límites de la velocidad, peso y tamaño de los vehículos, uso de estacionamiento y carriles.

Prioridad: cambian o refuerzan la prioridad respecto de a quién corresponde pasar primero en una esquina o tramo del camino.

En el librillo Sistema de Señalización Vial Uniforme pueden consultarse en detalle el significado de cada una de las señales de tránsito.

Informativas: se clasifican por nomenclatura urbana (destinos y distancias, características de la vía) y de información turística y de servicios.

Nomenclatura vial y urbana: informan el nombre y la altura de las calles o avenidas; identifican la ruta en las zonas rurales. Además, muestran la distancia que falta para llegar a una localidad o destino determinado.

Características de la vía: indica características de las rutas o calles, sobre todo las modificaciones que puede tener.

Información turística y de servicios: brindan información útil para los conductores y peatones, como la cercanía de una estación de servicio, un teléfono público o un restaurante.

Transitorias: advierten acerca de la ejecución de trabajos de construcción y mantenimiento de la vía.