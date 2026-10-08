Conocida oficialmente como R-100 , esta señal puede generar confusión, pero es de vital importancia respetarla. Dónde suele aparecer y qué hacer.

Qué significa la "señal de tránsito vacía": lo que hay que hacer de inmediato al ver el círculo blanco con borde rojo, que genera confusión

Cada señal de tránsito cumple una función clave en la seguridad vial , ya que sirve para ordenar la circulación y advertir de peligros. Sin embargo, muchos conductores, pueden confundir su significado o directamente desconocer qué busca transmitir. Este es el caso de la R-100 , también conocida como la “señal de tránsito vacía”.

Ese nombre establecido popularmente se debe a la forma en la que se representa: un círculo blanco y borde rojo, sin ningún símbolo en su interior . Al no contar con otro gráfico o insignia, esto suele llevar a la confusión entre los automovilistas. Y no respetarla puede llevar a una situación de gravedad debido a que no transmite una sugerencia o una indicación de velocidad, sino una prohibición.

La R-100 es la señal de " Prohibición de Circulación" por excelencia. Cuando aparece, significa que el camino termina para todo tipo de vehículo. Por eso, es una señal “democrática” que afecta a todos: autos, motos, bicicletas, camiones o cualquiera que quiera tomar o continuar por ese tramo. Y al ser de la familia de las señales reglamentarias, su cumplimiento es obligatorio.

Cuando aparece la señal R-100, el camino queda prohibido para cualquier vehículo.

No existe una excepción implícita en la R-100. No se puede interpretar como "solo para vehículos pesados" o "excepto bicicletas". Cuando aparece, la vía está clausurada para el flujo vehicular, ya sea por obras, por tratarse de una zona exclusiva para peatones, o por razones de seguridad pública. Es el fin de la ruta para todo vehículo.

Su diseño está estandarizado a nivel internacional bajo las convenciones de señalización vial y busca ser reconocido a grandes distancias y bajo condiciones climáticas adversas. El rojo, color universal de alerta y detención, junto con la forma circular, funciona como una orden de parada inmediata.

Dónde suele aparecer la señal R-100

Es habitual ver la señal en estas circunstancias:

Calles cerradas al tránsito.

Accesos restringidos por obras.

Zonas peatonales.

Sectores con circulación controlada.

Ingresos donde está prohibido el paso de vehículos.

La R-100 puede incluir en algunos casos una especificación con una franja horaria de prohibición.

Qué hacer cuándo la señal R-100 aparece en el camino

Al encontrarse de frente con una señal R-100, estos son los pasos recomendados para actuar con seguridad:

Reducción inmediata de la velocidad : al visualizar una señal de prohibición, el conductor debe levantar el pie del acelerador. Esto no solo es necesario para evitar una multa, sino para no hacer maniobras bruscas que puedan poner en riesgo a otros actores de la vía.

: al visualizar una señal de prohibición, el conductor debe levantar el pie del acelerador. Esto no solo es necesario para evitar una multa, sino para no hacer maniobras bruscas que puedan poner en riesgo a otros actores de la vía. Verificación del entorno: antes de tomar una decisión impulsiva, observar si existe alguna señalización complementaria. A veces, la R-100 viene acompañada de una placa inferior que especifica un horario ("de 8:00 a 18:00") o una condición ("excepto residentes"). Si no hay placas, la prohibición es permanente y universal.

antes de tomar una decisión impulsiva, observar si existe alguna señalización complementaria. A veces, la R-100 viene acompañada de una placa inferior que especifica un horario ("de 8:00 a 18:00") o una condición ("excepto residentes"). Si no hay placas, la prohibición es permanente y universal. Planificación de una ruta alternativa: la prohibición no acepta excepciones, por lo que lo mejor es buscar la siguiente intersección y recalcular la ruta.

la prohibición no acepta excepciones, por lo que lo mejor es buscar la siguiente intersección y recalcular la ruta. No realizar maniobras peligrosas: ante el enojo o fastidio de encontrar un camino cerrado, muchos conductores optan por girar en U en lugares prohibidos o retroceder de manera peligrosa.

La señal R-100 es de cumplimiento obligatorio.

Los distintos tipos de señales de tránsito y sus objetivos

El sistema de señalización vial está dividido en categorías. Las principales son: