A esta señal de tránsito -de carácter preventivo- puede observársela en las rutas de la Argentina. ¿Cuál es su significado?

Qué significa la señal de tránsito amarilla con una palmera torcida y por qué es importante conocerla en la Patagonia, Mendoza y San Juan

En las rutas argentinas , pueden observarse señales de tránsito que no son del todo frecuentes. Una de ellas, por ejemplo, con la imagen de un jinete en medio de la ruta indica que el carril está reservado de manera exclusiva para jinetes. Es decir que solo pueden circular por allí personas montadas a caballo. Pero, ¿qué significa la señal de tránsito de color amarillo con un árbol y por qué es importante?

A través del libro titulado Sistema de Señalización Vial Uniforme , publicado por el Ministerio de Transporte de la Presidencia de la Nación, pueden consultarse en detalle el significado de cada una de las señales de tránsito que los conductores deben conocer.

La señal de tránsito de color amarillo con un árbol -de carácter preventivo - indica la posible presencia de vientos fuertes laterales. Esta señal de tránsito -tipificada como P.30 - tiene como objetivo alertar a los conductores antes de ingresar a una zona donde las ráfagas pueden afectar la estabilidad y el control del vehículo.

En las rutas argentinas, pueden observarse señales de tránsito que no son del todo frecuentes.

El diseño de esta señal de tránsito exhibe la silueta negra de un árbol con sus hojas inclinadas hacia uno de sus lados, junto a líneas que representan la acción del viento. El significado de esta es el de advertirles a los conductores sobre la probabilidad de que soplen vientos fuertes de manera lateral, por lo que esta debe colocarse antes del comienzo del sector en el que puede presentarse este fenómeno.

Por qué es prudente estar atento a esta señal de tránsito y en qué lugares de la Argentina suele aparecer con mayor frecuencia

El riesgo es claro: una ráfaga transversal de viento puede desencadenar movimientos inesperados y contribuir a que el vehículo no logre mantener su trayectoria. Y es por ello que esta señal de tránsito debe ser atendida especialmente por conductores de motocicletas, camiones, vehículos con remolques o unidades de gran superficie lateral.

Esta señal de tránsito suele aparecer con mayor frecuencia en los siguientes lugares de nuestro país:

En la Patagonia: Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén y Tierra del Fuego cuentan con numerosos sectores donde las ráfagas pueden afectar la circulación vehicular.

Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén y Tierra del Fuego cuentan con numerosos sectores donde las pueden afectar la circulación vehicular. Región de Cuyo, especialmente en Mendoza y San Juan, distritos en los que puede presentarse el viento Zonda, que se caracteriza por ser cálido, seco y, en ocasiones, alcanzar gran intensidad.

Cabe recordar que las señales de tránsito se pueden dividir en:

Verticales.

Horizontales o marcas en el pavimento.

Transitorias (obra).

Luminosas (electromecánicas o semáforos).

Humanas.

Sonoras.

Señales Verticales.

Las señales Reglamentarias o Prescriptivas se subdividen en prohibición, de restricción y de prioridad.

Asimismo, se clasifican en:

Preventivas (como el caso de la señal de tránsito mencionada en esta nota): se agrupan en máximo peligro y físicas.

Máximo peligro: indican que hay que conducirse con extrema precaución sobre determinados lugares porque el peligro que hay alrededor es muy grande.

indican que hay que conducirse con extrema precaución sobre determinados lugares porque el peligro que hay alrededor es muy grande. Físicas: simbolizan determinadas características de la ruta, por ejemplo que se acerca una curva, un túnel o un puente.

Reglamentarias o Prescriptivas: estas se subdividen en prohibición, de restricción y de prioridad.

Prohibición : simbolizan que determinada acción no puede realizarse.

: simbolizan que determinada acción no puede realizarse. Restricción : son aquellas que indican los límites de la velocidad, peso y tamaño de los vehículos, uso de estacionamiento y carriles.

: son aquellas que indican los límites de la velocidad, peso y tamaño de los vehículos, uso de estacionamiento y carriles. Prioridad: cambian o refuerzan la prioridad respecto de a quién corresponde pasar primero en una esquina o tramo del camino.

Informativas: se clasifican por nomenclatura urbana (destinos y distancias, características de la vía) y de información turística y de servicios.

Nomenclatura vial y urbana: informan el nombre y la altura de las calles o avenidas; identifican la ruta en las zonas rurales. Además, muestran la distancia que falta para llegar a una localidad o destino determinado.

informan el nombre y la altura de las calles o avenidas; identifican la ruta en las zonas rurales. Además, muestran la distancia que falta para llegar a una localidad o destino determinado. Características de la vía: indica características de las rutas o calles, sobre todo las modificaciones que puede tener.

indica características de las rutas o calles, sobre todo las modificaciones que puede tener. Información turística y de servicios: brindan información útil para los conductores y peatones, como la cercanía de una estación de servicio, un teléfono público o un restaurante.

Transitorias: advierten acerca de la ejecución de trabajos de construcción y mantenimiento de la vía.