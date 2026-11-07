Resultados de las quinielas de hoy 7 de noviembre de 2026
Repasá los resultados de la jornada de La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia y Quiniela de Córdoba.
Repasá los resultados de la jornada del Sábado, 7 de noviembre de 2026 correspondientes a La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia, Quiniela de Córdoba.
La Neuquina
La Previa
Cabeza: 4206
1° 4206, 2° 5325, 3° 3438, 4° 3210, 5° 7941, 6° 2206, 7° 3616, 8° 3060, 9° 7782, 10° 6078, 11° 4018, 12° 1850, 13° 9893, 14° 8150, 15° 2330, 16° 1300, 17° 2159, 18° 7677, 19° 2193, 20° 4791
El Primero
Cabeza: 7830
1° 7830, 2° 2635, 3° 8330, 4° 9644, 5° 1791, 6° 0612, 7° 8406, 8° 2829, 9° 3552, 10° 6973, 11° 4242, 12° 6624, 13° 3334, 14° 7783, 15° 8666, 16° 0793, 17° 9156, 18° 1011, 19° 0495, 20° 2902
La Matutina
Cabeza: 8546
1° 8546, 2° 5628, 3° 9145, 4° 3372, 5° 2090, 6° 2358, 7° 2738, 8° 0739, 9° 8696, 10° 5080, 11° 5189, 12° 0097, 13° 5125, 14° 7350, 15° 3360, 16° 1026, 17° 2675, 18° 9683, 19° 5504, 20° 4801
La Vespertina
Cabeza: 1399
1° 1399, 2° 3538, 3° 6805, 4° 6427, 5° 8500, 6° 3568, 7° 5977, 8° 4865, 9° 3410, 10° 7749, 11° 0280, 12° 9152, 13° 8559, 14° 5192, 15° 5440, 16° 3068, 17° 7676, 18° 6507, 19° 9581, 20° 2434
La Nocturna
No se registraron resultados para este sorteo.
La Rionegrina
La Previa
Cabeza: 2504
1° 2504, 2° 8123, 3° 4891, 4° 8989, 5° 1335, 6° 9886, 7° 5707, 8° 8676, 9° 8484, 10° 5939, 11° 2911, 12° 1419, 13° 3009, 14° 7703, 15° 0730, 16° 1155, 17° 0063, 18° 4705, 19° 4780, 20° 1804
El Primero
Cabeza: 9420
1° 9420, 2° 4722, 3° 6875, 4° 4584, 5° 3761, 6° 0044, 7° 8152, 8° 8635, 9° 7622, 10° 1256, 11° 5236, 12° 6352, 13° 6567, 14° 8271, 15° 6556, 16° 1504, 17° 6650, 18° 9950, 19° 1698, 20° 4226
La Matutina
Cabeza: 6008
1° 6008, 2° 4537, 3° 6962, 4° 8972, 5° 3920, 6° 5689, 7° 8099, 8° 0081, 9° 2769, 10° 3213, 11° 7493, 12° 3907, 13° 0637, 14° 9751, 15° 1803, 16° 9477, 17° 6819, 18° 3019, 19° 2929, 20° 6789
La Vespertina
Cabeza: 6274
1° 6274, 2° 3980, 3° 2333, 4° 0112, 5° 6229, 6° 0124, 7° 7213, 8° 8886, 9° 4066, 10° 2925, 11° 7024, 12° 5922, 13° 9553, 14° 0831, 15° 4922, 16° 5831, 17° 2382, 18° 8045, 19° 8188, 20° 7181
La Nocturna
Cabeza: 0647
1° 0647, 2° 9571, 3° 0975, 4° 0722, 5° 3201, 6° 9270, 7° 1675, 8° 1699, 9° 0472, 10° 7061, 11° 9177, 12° 8571, 13° 9942, 14° 4341, 15° 3773, 16° 5640, 17° 9785, 18° 9576, 19° 2995, 20° 2360
Quiniela de la Ciudad
La Previa
Cabeza: 7849
1° 7849, 2° 3726, 3° 4906, 4° 4333, 5° 5465, 6° 6927, 7° 3596, 8° 9234, 9° 0092, 10° 6074, 11° 0877, 12° 7027, 13° 7512, 14° 1998, 15° 3737, 16° 0332, 17° 1083, 18° 3366, 19° 3267, 20° 2961
El Primero
Cabeza: 6762
1° 6762, 2° 8432, 3° 4679, 4° 3998, 5° 4815, 6° 6455, 7° 0011, 8° 1931, 9° 7705, 10° 6183, 11° 9315, 12° 1539, 13° 2323, 14° 6078, 15° 4729, 16° 8070, 17° 2938, 18° 6932, 19° 7527, 20° 5781
La Matutina
Cabeza: 5839
1° 5839, 2° 8293, 3° 7333, 4° 3157, 5° 2897, 6° 1932, 7° 4617, 8° 6559, 9° 8201, 10° 5388, 11° 0850, 12° 1435, 13° 9760, 14° 8703, 15° 3152, 16° 5735, 17° 7534, 18° 3180, 19° 7973, 20° 4726
La Vespertina
Cabeza: 4508
1° 4508, 2° 0453, 3° 7870, 4° 7218, 5° 4663, 6° 0823, 7° 3966, 8° 2526, 9° 7808, 10° 3915, 11° 7932, 12° 4493, 13° 5933, 14° 1113, 15° 8389, 16° 3761, 17° 0232, 18° 6263, 19° 6263, 20° 2915
La Nocturna
Cabeza: 3793
1° 3793, 2° 1785, 3° 9602, 4° 6598, 5° 2330, 6° 6106, 7° 6312, 8° 7507, 9° 9834, 10° 5696, 11° 9904, 12° 6422, 13° 7463, 14° 9913, 15° 3431, 16° 9239, 17° 2255, 18° 7847, 19° 8257, 20° 1953
Quiniela de Provincia
La Previa
Cabeza: 5134
1° 5134, 2° 9630, 3° 3712, 4° 4907, 5° 7532, 6° 2583, 7° 5730, 8° 7816, 9° 4892, 10° 9720, 11° 6756, 12° 3813, 13° 8117, 14° 3010, 15° 6468, 16° 8680, 17° 7422, 18° 3214, 19° 8851, 20° 1512
El Primero
Cabeza: 7715
1° 7715, 2° 0153, 3° 9847, 4° 4736, 5° 6904, 6° 1523, 7° 6540, 8° 3280, 9° 9261, 10° 6896, 11° 0598, 12° 8699, 13° 4545, 14° 8418, 15° 9110, 16° 2522, 17° 7246, 18° 8258, 19° 8051, 20° 3453
La Matutina
Cabeza: 5108
1° 5108, 2° 4850, 3° 4238, 4° 9913, 5° 4202, 6° 3209, 7° 3314, 8° 2564, 9° 2726, 10° 7071, 11° 3171, 12° 5427, 13° 2452, 14° 3910, 15° 2456, 16° 7868, 17° 3941, 18° 9201, 19° 0986, 20° 8960
La Vespertina
Cabeza: 6861
1° 6861, 2° 9420, 3° 0678, 4° 6167, 5° 9963, 6° 6518, 7° 3317, 8° 2640, 9° 3346, 10° 5140, 11° 2137, 12° 9540, 13° 6636, 14° 2528, 15° 5673, 16° 5674, 17° 3094, 18° 0026, 19° 7479, 20° 8720
La Nocturna
Cabeza: 2426
1° 2426, 2° 5506, 3° 7482, 4° 2520, 5° 9098, 6° 0261, 7° 3054, 8° 7284, 9° 3446, 10° 2564, 11° 8829, 12° 4723, 13° 4042, 14° 7007, 15° 2076, 16° 1902, 17° 6750, 18° 2550, 19° 8568, 20° 6061
Quiniela de Córdoba
La Previa
Cabeza: 7034
1° 7034, 2° 9114, 3° 5397, 4° 0339, 5° 4371, 6° 3532, 7° 0286, 8° 1665, 9° 8327, 10° 5606, 11° 9059, 12° 4406, 13° 3191, 14° 4428, 15° 0261, 16° 8028, 17° 1838, 18° 9414, 19° 4248, 20° 1872
El Primero
Cabeza: 7654
1° 7654, 2° 3360, 3° 1556, 4° 3758, 5° 3470, 6° 5728, 7° 4176, 8° 2413, 9° 8534, 10° 1777, 11° 1034, 12° 5744, 13° 8995, 14° 0775, 15° 7404, 16° 3160, 17° 5404, 18° 2559, 19° 2254, 20° 0935
La Matutina
Cabeza: 2013
1° 2013, 2° 4102, 3° 5986, 4° 7888, 5° 6786, 6° 4653, 7° 2596, 8° 3543, 9° 4914, 10° 6300, 11° 8394, 12° 4817, 13° 3930, 14° 9515, 15° 0427, 16° 5927, 17° 3534, 18° 6968, 19° 9624, 20° 6314
La Vespertina
Cabeza: 4565
1° 4565, 2° 3492, 3° 0596, 4° 4533, 5° 8710, 6° 2493, 7° 6093, 8° 1065, 9° 5131, 10° 4133, 11° 2912, 12° 6202, 13° 9190, 14° 3238, 15° 5391, 16° 5500, 17° 0279, 18° 8796, 19° 8868, 20° 6530
La Nocturna
Cabeza: 5346
1° 5346, 2° 5806, 3° 7784, 4° 2788, 5° 5959, 6° 6876, 7° 0106, 8° 4816, 9° 7189, 10° 1721, 11° 5556, 12° 0855, 13° 0004, 14° 4699, 15° 0634, 16° 1152, 17° 8603, 18° 3308, 19° 3697, 20° 1091
Juego responsable
Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, comunicate con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.
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