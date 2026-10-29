Alarma en un edificio céntrico de Neuquén por la presencia de decenas de murciélagos

El video fue registrado en la Galería Jardín. Una vecina aseguró que los animales aparecen desde hace años y que este año se ven muchos más.

Un video registrado en un edificio céntrico de Neuquén muestra cómo decenas de murciélagos salen desde una ventana y comienzan a volar entre las torres. Las imágenes fueron tomadas hace algunos días en la Galería Jardín , ubicada sobre la avenida Argentina, y volvieron a poner en escena una situación que, según los vecinos, se repite desde hace años en distintos edificios de la ciudad.

Una vecina del lugar contó a LM Neuquén que vive allí desde hace poco tiempo y que recién hace dos o tres semanas comenzó a notar la presencia de los animales. Sin embargo, el encargado del edificio le explicó que se trata de un problema de larga data y que incluso había realizado reclamos ante el área de Zoonosis de la Municipalidad , aunque, según su relato, no obtuvo respuestas.

La mujer vive en el piso 12 y aseguró que durante las noches escucha ruidos que le impiden dormir. También observa cómo los murciélagos vuelan entre las torres y salen de los sectores oscuros del edificio, donde aparentemente encuentran refugio.

El niño se despertó al sentir un murciélago en la nariz y la boca, pero no acudió rápidamente al médico. Foto: Pexels

“Parecen palomas, pero son murciélagos”, describió sobre las escenas que observa desde su departamento.

La preocupación de la vecina no se limita a los animales que ve volar en el exterior. En los últimos días, comenzó a escuchar ruidos en el sector de los taparrollos de las persianas y teme que algunos murciélagos se hayan instalado allí.

Aunque explicó que sus ventanas están selladas y considera que no tienen por dónde ingresar, la posibilidad de que estén dentro de esa estructura le generó temor. La situación llegó al punto de modificar su rutina: hace dos noches que duerme en el sillón porque no logra descansar en su habitación con el ruido.

Ante esa situación, decidió buscar ayuda para revisar y limpiar el espacio. Según contó, consiguió el contacto de una persona que iría a su departamento para retirar el taparrollo y verificar si hay animales o restos en su interior. También se comunicó con Zoonosis para consultar qué procedimiento debe seguir y si el organismo necesita intervenir.

Claudio Espinoza

La mujer señaló que otros vecinos le comentaron que la presencia de murciélagos es habitual en los edificios del centro neuquino y que este año habría una mayor cantidad. Sin embargo, esa percepción corresponde a los testimonios que recogió y no cuenta, por el momento, con datos oficiales que permitan confirmar un incremento de la población.

El calor y la búsqueda de alimento

De acuerdo con lo que le explicó el encargado, la actividad de los murciélagos se vuelve más notoria cuando aumenta la temperatura, ya que salen en busca de alimento, principalmente insectos. La vecina también señaló que los animales suelen concentrarse en sectores oscuros de las construcciones, donde encuentran lugares para refugiarse.

La residente comenzó a consultar distintas alternativas para resolver el problema y recibió recomendaciones de otros vecinos, desde revisar los taparrollos hasta utilizar dispositivos que emiten ultrasonidos. También le mencionaron productos para ahuyentarlos, aunque no pudo confirmar la efectividad de esas opciones.

En su búsqueda de soluciones, la mujer advirtió que los costos de una intervención particular pueden ser elevados. Según los valores que le mencionaron, una limpieza podría superar los 100.000 pesos, mientras que algunos servicios de fumigación rondarían los 300.000 pesos o más.

Por eso, además de buscar una solución para su departamento, espera obtener una respuesta de las autoridades municipales que permita determinar cómo actuar ante la presencia de estos animales en el edificio.

La situación tomó otra dimensión para la residente después de conocer las denuncias por la presencia de murciélagos en una escuela de Plottier. A partir de esa información, decidió volver a comunicarse con Zoonosis para consultar qué medidas corresponden.

Mientras espera una respuesta, la preocupación principal es poder dormir tranquila y descartar que los animales se hayan instalado en el interior de su vivienda.