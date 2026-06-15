Nación cobra y recauda mucho más por impuestos que las provincias y los municipios

El Instituto Argentino de Análisis Fiscal dio a conocer su informe tributario anual, donde aparecen estos contrastes. La situación de los municipios resulta aún más significativa cuando se observa el peso relativo de los tributos que paga la gente.

El peso que tienen los impuestos municipales es muy inferior al de los nacionales.

El vademecum tributario 2026 del IARAF ha puesto el acento sobre un debate que hace meses llevan el gobierno del presidente Javier Milei , gobernadores e intendentes. El informe es contundente con respecto a la supremacía tributarias de Nación y el impacto en la economía hogareña.

Según el informe la estructura tributaria proyectada para 2026 vuelve a poner en evidencia una característica histórica del sistema fiscal argentino: la marcada concentración de los recursos en manos del Estado nacional, mientras que provincias y municipios participan de manera mucho más limitada en la generación de ingresos públicos.

Según los datos de recaudación proyectada como porcentaje del Producto Bruto Interno (PBI) , el conjunto de impuestos y contribuciones administrados por la Nación explica la mayor parte de los recursos tributarios del país. Sobre una recaudación consolidada estimada en 26,6% del PBI, los tributos nacionales representan una porción ampliamente dominante, relegando a los niveles provincial y municipal a un papel secundario.

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Los recursos que se recaudan pero no llegan

El impuesto con mayor incidencia es el IVA, con una recaudación equivalente al 6,71% del PBI. Le siguen los aportes y contribuciones a la seguridad social (5,12%) y el impuesto a las ganancias (4,86%). Estos tres conceptos, todos de alcance nacional, concentran por sí solos más de la mitad de los recursos tributarios del país.

En cuarto lugar aparece Ingresos Brutos, principal fuente de financiamiento provincial, con una incidencia del 3,94% del PBI. Recién después vuelven a aparecer tributos nacionales como los créditos y débitos bancarios (1,59%), los combustibles líquidos (0,61%), los derechos de importación y tasa estadística (0,60%) y los derechos de exportación (0,54%).

La diferencia con las tasas municipales

La situación de los municipios resulta aún más significativa cuando se observa el peso relativo de sus tributos. La principal tasa municipal, la Tasa de Seguridad e Higiene (TSH), aporta apenas el 0,70% del PBI, mientras que el conjunto de otros gravámenes municipales suma apenas un 0,50%. En términos comparativos, el IVA recauda casi diez veces más que la principal tasa municipal.

El gráfico también muestra un fuerte nivel de concentración tributaria. Los primeros seis tributos explican el 85% de toda la recaudación consolidada, mientras que los diez principales alcanzan el 94%. En contraste, los restantes 140 tributos vigentes apenas aportan el 6% de los ingresos totales.

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Este panorama refleja una realidad institucional de larga data: aunque provincias y municipios tienen responsabilidades crecientes en materia de servicios públicos, infraestructura y gestión local, la capacidad de recaudar recursos propios continúa fuertemente centralizada en el Estado nacional. La dependencia de los mecanismos de coparticipación y de transferencias intergubernamentales sigue siendo un elemento central para la sustentabilidad financiera de los gobiernos subnacionales.

Los datos proyectados para 2026 muestran así una estructura fiscal en la que la Nación conserva el protagonismo absoluto en la generación de recursos, mientras que los municipios ocupan el último escalón de la pirámide tributaria. La brecha entre ambos niveles de gobierno no solo evidencia diferencias de capacidad recaudatoria, sino también una distribución del poder fiscal que continúa siendo uno de los rasgos distintivos del federalismo argentino.