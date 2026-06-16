Atención por trabajos en Avenida Raúl Alfonsín: cuándo y a que hora habrá demoras en el tránsito

El Municipio informó que habrá calzada reducida sobre la Avenida Raúl Alfonsín en los próximos días.

La Municipalidad de Neuquén informó que este miércoles 17 y jueves 18 habrá calzada reducida sobre la avenida Raúl Alfonsín , a la altura del desvío de calle Jujuy , debido al avance de los trabajos correspondientes a la obra del Acceso Norte .

Las tareas se desarrollarán en dos franjas horarias: de 9 a 12 y de 14:30 a 16 horas , períodos durante los cuales la circulación vehicular se verá afectada en el sector.

Desde el municipio solicitaron a los automovilistas transitar con precaución , respetar la señalización preventiva instalada en la zona y seguir las indicaciones del personal de tránsito y de obra que estará trabajando en el lugar.

La obra del Acceso Norte es considerada una de las intervenciones de infraestructura vial más relevantes que actualmente se ejecutan en la capital neuquina. El proyecto busca mejorar la conectividad en uno de los sectores con mayor crecimiento urbano de la ciudad.

Avance obra acceso norte

Entre los trabajos previstos se encuentra la construcción de un puente elevado y un nuevo distribuidor vial, infraestructura que permitirá agilizar el tránsito y brindar mayor seguridad a quienes circulan diariamente por este acceso estratégico.

Desde el municipio destacaron que, una vez finalizada, la obra optimizará la circulación vehicular, reducirá tiempos de traslado y mejorará la conexión entre distintos sectores de la ciudad.

Piden extremar las precauciones

Ante las tareas programadas para los próximos días, las autoridades recomendaron prever demoras, reducir la velocidad al llegar al sector afectado y mantener una conducción responsable para evitar inconvenientes mientras avanzan los trabajos.

La intervención forma parte del plan de obras que busca acompañar el crecimiento de Neuquén capital y fortalecer la infraestructura vial en puntos clave de ingreso y egreso de la ciudad.

Avenida Mosconi -Maria Pasqualini (17) Claudio Espinoza

Estacionamiento gratis en los alrededores de la Avenida Mosconi

En paralelo, la Municipalidad informó que desde el sábado 13 los automovilistas podrán estacionar de manera gratuita en varias calles laterales a la Avenida Mosconi. La medida fue dispuesta para acompañar a los comerciantes que se encuentran afectados por las obras que se ejecutan sobre uno de los principales corredores de la ciudad.

La liberación del estacionamiento medido alcanzará a las calles Félix San Martín, Lastra, Perticone y Planas, en el tramo comprendido entre Leguizamón y Bahía Blanca. Allí no se cobrará el servicio entre las 8 y las 14, horario en el que habitualmente funciona el sistema.

Desde el municipio explicaron que la iniciativa surgió a partir de pedidos realizados por comerciantes de la zona, quienes vienen manifestando las dificultades que genera la obra para el acceso de clientes y el normal desarrollo de la actividad comercial.

El subsecretario de Transporte, Mauro Espinosa, señaló que la decisión apunta especialmente a fortalecer las ventas durante los sábados, una jornada que suele concentrar una importante afluencia de vecinos en el sector.