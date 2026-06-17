Causa COMARSA: declaran inadmisible el recurso presentado por uno de los imputados

Lo hizo el Tribunal de Impugnación a partir de un recurso presentado por uno de los acusados por contaminación de la planta de residuos petroleros.

Por unanimidad el Tribunal de Impugnación integrado por los jueces Richard Trincheri, Nazareno Eulogio y la jueza Florencia Martini declaró inadmisible el recurso presentado por la defensa de uno de los imputados en la causa por contaminación de la planta de tratamiento de residuos petroleros COMARSA .

La defensa había solicitado la impugnación de la resolución del juez de garantías Juan Manuel Kees quien había rechazado el pedido de declarar la nulidad del proceso o la suspensión del mismo alegando que la Fiscalía de Estado debería constituirse como parte querellante en la causa.

La fiscalía de delitos ambientales junto a los querellantes de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y de la Asamblea por los Derechos Humanos, solicitaron que se declare inadmisible la solicitud de la defensa, por no tratarse de un auto procesal importante de imposible reparación ulterior, ya que la Fiscalía de Estado puede solicitar su participación en cualquier momento del proceso, y su no participación no afecta a la defensa.

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Los fundamentos del rechazo

El Tribunal de Impugnación destacó en primer lugar que la defensa el 4 de mayo realizó un pedido de impugnación extraordinaria ante el Tribunal Superior de Justicia con este mismo planteo, motivo suficiente para declarar inadmisible el recurso, por lo que el Tribunal instó a que no se repita esta práctica anómala.

Por otra parte, coincidió con la postura de las partes acusadoras en cuanto a que lo resuelto por el juez de garantías no vulnera ningún derecho constitucional y que la Fiscalía de Estado tiene la potestad de participar si lo considera necesario, pero su ausencia no afecta a la defensa del imputado.