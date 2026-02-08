Cuánto sale un Peugeot 208 0 kilómetro con valor actualizado en febrero 2026

El hatchback producido en la planta de El Palomar es uno de los autos 0km más patentados de Argentina. El ajuste en su precio que aplicó la terminal este mes.

El Peugeot 208 arranca febrero de 2026 ratificando su rol central dentro del mercado automotor local. El hatchback de producción nacional no solo es uno de los modelos más vendidos de su segmento, sino que además logra competir en volumen con pickups y SUV, algo poco habitual para un auto considerado "chico". ¿Cuál es su valor actualizado este mes?

Fabricado en la planta bonaerense de El Palomar , el 208 se transformó en una pieza clave para Stellantis en Argentina y en la región. Este modelo se destaca por contar con un diseño moderno, equipamiento tecnológico de última generación y una gama bien escalonada, que explican por qué sigue siendo una de las primeras opciones para quienes buscan autos 0km .

El comienzo de 2026 volvió a mostrar al Peugeot 208 entre los autos más vendidos del país. Según el informe de la Asociación de Concesionarios Automotores de la República argentina ( ACARA ) correspondiente a enero, el modelo registró 2.877 unidades patentadas , lo que lo ubicó tercero en el ranking mensual , solo por detrás de la Toyota Hilux y de Fiat Cronos.

Peugeot 208 (2).jpg El interior del Peugeot 208. Stellantis

Este rendimiento lo ubica por encima de varios SUV y muy cerca de modelos líderes del mercado, consolidándolo como uno de los autos de mayor volumen de Argentina, con un 5.5% de participación del mercado.

Autos más patentados en Argentina – enero 2026, según ACARA:

Toyota Hilux: 3.403 unidades Fiat Cronos: 3.215 Peugeot 208: 2.887 Ford Territory: 2.864 Ford Ranger: 2.482 Volkswagen Tera: 2.187 Volkswagen Amarok: 2.145 Chevrolet Tracker: 1.905 Peugeot 2008: 1.795 Volkswagen Polo: 1.681

Nuevo 208 Peugeot 208, un hatchback con buen rendimiento en ruta. Stellantis

En enero se patentaron 66.080 autos 0km, un 5% por debajo del volumen del mismo mes de 2025. Pese a la amplia disponibilidad de financiamiento, el impulso inicial del mes no logro sostenerse y el promedio diario de patentamientos mostro una desaceleración hacia el cierre.

Peugeot 208: modelos y ficha técnica

El Peugeot 208 se ofrece en cinco versiones, con distintas combinaciones de motorización y transmisión, lo que le permite cubrir perfiles muy variados de usuarios, desde quienes priorizan precio y eficiencia hasta quienes buscan un enfoque más deportivo.

La gama arranca con el 208 Active, que utiliza el conocido motor naftero 1.6 de 115 CV, asociado a una caja manual de cinco marchas. Incluye control de estabilidad, frenos ABS y cuatro airbags, con un planteo funcional para el uso diario.

peugeot 208 gt Peugeot 208 GT, la variante deportiva de la gama. Stellantis

En el nivel Allure, el 208 suma más equipamiento y opciones mecánicas. Además del 1.6 manual, ofrece caja automática CVT, y la versión Allure Pack T200 incorpora el motor 1.0 turbo de 120 CV y 200 Nm, que mejora prestaciones y respuesta tanto en ciudad como en ruta.

En lo más alto de la gama aparece el Peugeot 208 GT, que combina el motor turbo con un enfoque más deportivo: llantas de 17 pulgadas, faros Full LED, detalles exteriores específicos y un interior con mayor carga tecnológica y asistencias a la conducción.

Cuánto sale un Peugeot 208 en febrero 2026

Tras un ajuste moderado del 1.34% en su valor con respecto al mes pasado, estos son los precios de lista vigentes del Peugeot 208 en febrero 2026 en Argentina: