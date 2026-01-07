Cuánto sale un Peugeot 208 0 kilómetro con valor actualizado en enero 2026

Fue el segundo hatchback más patentado en 2025 y se destacó en el mercado general de los autos 0km en Argentina. Cuál es el ajuste en su precio este mes.

El Peugeot 208, uno de los autos que marcó el 2025. Foto: Stellantis

El segmento de los hatchbacks sigue siendo uno de los más disputados del mercado automotor argentino y el Peugeot 208 se mantiene como uno de sus grandes protagonistas. Con diseño moderno , buen equipamiento tecnológico y una gama amplia, el modelo fabricado en Argentina cerró 2025 con números muy sólidos. ¿Cuál es su precio actualizado en enero 2026?

Producido en la planta bonaerense de El Palomar, el Peugeot 208 fue el segundo hatchback más patentado del país y el cuarto vehículo más vendido del mercado general durante 2025, una performance que lo ubicó apenas por detrás del Toyota Yaris y por delante de varios competidores directos. Ese rendimiento se apoya en una oferta equilibrada entre precio, equipamiento y una identidad estética que logró diferenciarlo dentro del Segmento B.

Mientras disfruta de este presente comercial en Sudamérica, el modelo ya tiene el horizonte marcado en Europa: Peugeot trabaja en una nueva generación del 208 que se fabricará en España , lo que anticipa una evolución importante en diseño, tecnología y electrificación para los próximos años, aunque aún está por confirmarse si esta variante llegará a la Argentina.

El Peugeot 208 es un hatchback pensado para un uso citadino, pero también responde de manera adecuada en la ruta.

Peugeot 208: así fueron sus patentamientos en 2025

Según datos oficiales de la Asociación de Concesionarios de la República Argentina (ACARA), el Peugeot 208 fue uno de los autos más vendidos del año en Argentina, ubicándose cuarto en el ranking general acumulado. Dentro del segmento hatchback, solo fue superado por el Toyota Yaris, confirmando su fuerte peso específico en el mercado.

En términos anuales, el ranking de los modelos más patentados quedó encabezado por pickups y compactos de alto volumen, con el 208 consolidado en el grupo de punta.

El ránking de los 10 autos más vendidos en 2025 en Argentina (acumulado enero-diciembre) es el siguiente:

Toyota Hilux – 30.768 unidades Toyota Yaris – 30.150 Fiat Cronos – 29.905 Peugeot 208 – 29.092 Ford Ranger – 24.976 Volkswagen Amarok – 23.612 Volkswagen Polo – 21.324 Toyota Corolla Cross – 18.151 Chevrolet Tracker – 17.647 Volkswagen Taos – 16.523

208 El Peugeot 208 se fabrica en la planta bonaerense de El Palomar. Stellantis

Durante el mes de diciembre 2025 se patentaron en Argentina 23.997 autos 0km, 32,3% menos que en noviembre y 10,3% más que en diciembre 2024. De esta manera, el año (2025) cerró en 612.178 vehículos 0km patentados, lo que equivale a un crecimiento del 47,8% respecto de 2024.

Peugeot 208: modelos y ficha técnica

La gama del Peugeot 208 en Argentina está compuesta por cinco versiones, con una combinación de motores aspirados y turbo, cajas manuales y automáticas, y distintos niveles de equipamiento, pensados para perfiles de usuario diversos.

La versión de entrada, Active, utiliza el motor naftero 1.6 de 115 CV asociado a una caja manual de cinco marchas. Ofrece un planteo simple y funcional, con foco en el uso urbano, bajo costo de mantenimiento y un equipamiento de seguridad que incluye control de estabilidad y frenos ABS.

Peugeot 208 (2).jpg Peugeot 208.

En el escalón intermedio aparece la gama Allure, que puede combinar el motor 1.6 con caja manual o automática CVT, y también el eficiente motor 1.0 turbo T200. Estas versiones suman seis airbags, llantas de mayor tamaño, tablero digital y una mejora clara en confort y conectividad.

El tope de gama es el Peugeot 208 GT, que utiliza el motor turbo T200 con una puesta a punto más deportiva, llantas de 17 pulgadas, faros Full LED y un paquete de asistencias a la conducción que refuerza su perfil más tecnológico y aspiracional.

Cuánto cuesta un Peugeot 208 0 km en enero 2026

Luego del ajuste aplicado por la marca aproximadamente del 1% en el inicio del año, estos son los precios oficiales del Peugeot 208 en enero de 2026: