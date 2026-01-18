Cuánto sale un Volkswagen Polo 0 kilómetro con valor actualizado en enero 2026

Fue uno de los autos 0km más patentados de 2025 y pelea frente a rivales fuertes, como Peugeot 208 y Toyota Yaris. El ajuste en su precio este mes.

Volkswagen Polo, un hatchback con fuerte presencia en el mercado argentino. Foto: Volkswagen

El Volkswagen Polo se mantiene como uno de los hatchbacks más relevantes del mercado argentino, incluso en un contexto de fuerte competencia y renovación constante del segmento. Con una oferta que combina versiones accesibles , buen nivel de equipamiento y tecnología actualizada , el modelo logró sostener un volumen de ventas alto a lo largo 2025. ¿Cuál es su precio actualizado en enero de 2026?

Importado desde Brasil, el Polo mostró una performance estable en los patentamientos, ubicándose de manera recurrente entre los autos más vendidos del país. Su presencia sostenida en los rankings mensuales refleja una demanda constante, impulsada tanto por clientes particulares como por operaciones de flotas y planes de ahorro.

A lo largo del último año, el hatchback de Volkswagen supo defender su lugar frente a rivales directos como Peugeot 208 , Toyota Yaris y la llegada de nuevas propuestas al segmento. Esa consistencia comercial, sumada a una gama ordenada y un posicionamiento claro en precios y equipamiento, explica por qué sigue siendo una de las opciones más elegidas dentro del segmento B .

Volkswagen Polo: cómo le fue en los patentamientos de 2025

Según el informe de patentamientos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), el Volkswagen Polo registró 800 patentamientos en diciembre 2025. Y en lo que respecta a su performance anual, se mantuvo entre los 10 vehículos más patentados de Argentina.

Ránking: patentamientos 2025 en Argentina (enero-diciembre):

Toyota Hilux: 30.768 unidades Toyota Yaris: 30.150 Fiat Cronos: 29.905 Peugeot 208: 29.092 Ford Ranger: 24.976 Volkswagen Amarok: 23.612 Volkswagen Polo: 21.324 Toyota Corolla Cross: 18.151 Chevrolet Tracker: 17.647 Volkswagen Taos: 16.523

Gama VW Polo La gama de Volkswagen Polo en Argentina. Volkswagen

En diciembre, el mercado automotor mostró una contracción respecto de los meses previos. Aun así, el año cerró con 612.178 autos 0km patentados, lo que marcó un crecimiento interanual significativo y dejó a la Hilux como el principal referente del período.

Volkswagen Polo: ficha técnica y versiones

La gama del Volkswagen Polo en Argentina está pensada para cubrir un uso bien cotidiano, con un formato de hatchback urbano y un enfoque práctico. A nivel mecánico, combina una alternativa aspirada (más simple) y opciones turbo (más ágiles), con cajas manual o automática según versión.

Polo Track MSI : es la entrada de gama. Motor 1.6 MSI naftero, 110 CV y 155 Nm , con caja manual de 5 marchas . Apunta a costos contenidos, mantenimiento simple y un uso principalmente urbano.

Polo Comfortline 170 TSI AT : pasa al motor 1.0 turbo con 170 Nm de torque y caja automática de 6 marchas , con una respuesta más llena en ciudad y mejor elasticidad para sobrepasos.

Polo Highline 170 TSI AT: mantiene la misma mecánica turbo, pero suma un plus de terminaciones y equipamiento para quienes buscan un “B” más completo sin irse a otro segmento.

VW Polo Volkswagen Polo, ¿cuál es su valor actualizado en enero 2026? Volkswagen

En tecnología, el Polo se apoya en una propuesta ya conocida dentro de Volkswagen: pantalla multimedia grande con conectividad pensada para el día a día y un paquete de confort que varía por versión, manteniendo una oferta simple y bien escalonada.

Cuánto cuesta un Volkswagen Polo en enero 2026

Tras el último ajuste de precios aplicado por la marca de un 2.%, estos son los valores actualizados del Volkswagen Polo en Argentina para noviembre: