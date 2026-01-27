El calor sobrecalienta el consumo eléctrico y alcanza récord histórico en Neuquén

Desde CALF mencionaron que esta semana se espera un consumo superior a los 180 MW.

El consumo de energía se duplica durante los días de extremo calor en Neuquén.

El consumo de energía se duplica durante los días de extremo calor en Neuquén. Omar Novoa

El consumo de energía se duplica durante los días de extremo calor en Neuquén.

La ola de calor que atraviesa Neuquén no solo se siente en las calles y en los hogares: también se refleja con fuerza en el sistema eléctrico. Con temperaturas que podrían rozar los 40 grados durante varios días consecutivos, el consumo de energía se dispara y pone a prueba a toda la red de distribución.

Desde la cooperativa CALF advirtieron que, durante esta semana, el consumo eléctrico podría superar los 180 megavatios, una cifra que marca un récord histórico para la ciudad y que duplica ampliamente la demanda de un día normal.

En diálogo con el programa Al Final de Todo, en LU5 , el ingeniero Santiago Scarlato, referente de la Gerencia de Ingeniería y Planeamiento de CALF, explicó que el uso del aire acondicionado es el principal factor que empuja estos picos extremos.

Según detalló, los equipos de aire acondicionado explican cerca del 50% del consumo total durante los días de calor intenso. Para dimensionarlo: un día típico de invierno o de temperaturas moderadas ronda entre 80 y 90 MW, mientras que en jornadas de calor extremo la demanda puede duplicarse, como ocurrió el verano pasado, cuando se alcanzaron los 175 MW.

SFP Ventiladores y aire acondicionados venta (8) Sebastián Fariña Petersen

“Es como pasar de manejar a 120 kilómetros por hora a 170 de golpe. La red tiene que estar preparada para sostener esa exigencia sin salirse del camino”, graficó Scarlato.

Cómo responde la red eléctrica ante el estrés térmico Desde CALF aseguraron que el sistema eléctrico de Neuquén está dimensionado y monitoreado para soportar estos momentos críticos. Durante todo el año se realizan obras de ampliación, recambio de transformadores y renovación de líneas, muchas veces mediante cortes programados, justamente para aumentar la capacidad de respuesta en verano.

La red es operada en tiempo real desde el centro de control, donde el personal técnico sigue minuto a minuto las instalaciones más exigidas y realiza reconfiguraciones para redistribuir cargas y evitar interrupciones del servicio.

Si bien no se descarta que pueda haber afectaciones puntuales y localizadas, la cooperativa remarcó que existen protocolos y guardias permanentes para actuar con rapidez ante cualquier evento.

Horarios críticos: cuándo se dispara el consumo

El momento más delicado del día se concentra entre las 14 y las 18, cuando coinciden varios factores:

Máxima radiación solar

Viviendas que ya acumularon calor desde la noche anterior

Alta actividad comercial

Uso masivo de equipos de refrigeración

En ese tramo horario se mantiene una “meseta” de consumo elevado durante dos o tres horas. Luego, con la caída del sol y la disminución de la actividad, la demanda comienza a descender.

Uso racional: una clave para cuidar la red y el bolsillo

Desde CALF insistieron en la importancia de un uso responsable de la energía. Un dato contundente: un aire acondicionado consume aproximadamente 20 veces más que un ventilador.

Entre las recomendaciones principales se destacan:

Regular el aire acondicionado en 24 grados

Aprovechar las horas nocturnas para ventilar y enfriar la vivienda

Priorizar ventiladores cuando las temperaturas lo permitan

“Sabemos que después de varios días de calor extremo a veces no hay alternativa, pero cada pequeño gesto ayuda a aliviar la red y también el consumo en la factura”, señalaron.

Inversiones para sostener el crecimiento de la demanda

Scarlato explicó que el sistema eléctrico es heterogéneo: conviven instalaciones nuevas con otras más antiguas que requieren mayor mantenimiento. Sin embargo, destacó que los transformadores de potencia principales son equipos modernos, con menos de 20 años de uso y una vida útil estimada de al menos 40 años.

Además, se avanza de manera constante en obras estratégicas, como estaciones transformadoras y ampliaciones de red, para acompañar el crecimiento urbano y el aumento sostenido de la demanda energética.