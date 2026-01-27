Alerta naranja por calor extremo, hasta 80 mm de lluvia y vientos de 90 km/h

El SMN indicó que las temperaturas que se esperan pueden ser peligrosas para la salud.

Se espera que se registren valores de temperatura máxima y mínima que pueden poner en peligro la salud de las personas.

En las últimas horas, un marcado ascenso de la temperatura se ha hecho sentir con intensidad en distintas partes del país. Estas condiciones se intensificarán y además se esperan que estén acompañadas por tormentas, lluvias y vientos fuertes.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una seria de alerta de nivel amarillo y naranja para este martes, y advirtió sobre temperaturas que pueden ser “muy peligrosas”. Y se confirmó que a lo largo de la jornada habrá 21 provincias afectadas por los fenómenos meteorológicos.

El organismo nacional indicó que rige una alerta por una intensa ola de calor que golpeará al país durante este martes, y los próximos días.

La advertencia de nivel naranja afectará a una franja del oeste de la ciudad de Buenos Aires, oeste de Entre Ríos y al sur de Santa Fe.

En cuanto al resto del país, también rige una alerta amarilla por altas temperaturas en Buenos Aires, el este de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, el centro y norte de Santa Fe, el este de Córdoba, el noroeste de Chaco, Formosa, el este de Salta, el oeste de La Pampa, el centro de Río Negro y el este de Neuquén.

mapa_temp_extremas (3)

De acuerdo con el SMN, este nivel de alerta indica temperaturas que pueden ser “muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo”.

En este contexto, el organismo recomienda aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed, evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día, reducir la actividad física y prestar especial atención a niños, personas mayores, embarazadas y quienes tengan enfermedades crónicas.

También aconseja permanecer en ambientes ventilados o acondicionados y usar ropa liviana y de colores claros. Ante síntomas como mareos, agotamiento, náuseas o desmayo, se debe solicitar asistencia médica inmediata y trasladar a la persona afectada a un lugar fresco.

Alerta por tormentas y fuertes lluvias

Asimismo, el SMN se mantiene una alerta naranja por tormentas fuertes, algunas localmente severas, acompañadas principalmente por frecuente actividad eléctrica, caída de granizo de diversos tamaños, lluvias abundantes en cortos períodos y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora. Los valores de precipitación acumulada previstos se ubican entre los 40 y 90 milímetros, con posibilidad de superarse de manera puntual.

Las tormentas afectarán con intensidad a la zona este de La Rioja y el oeste de Córdoba.

mapa_alertas (1)

A su vez, rige una alerta amarilla por tormentas en Jujuy, el centro y este de Salta, Tucumán, Santiago del Estero, el este de Catamarca, el centro de La Rioja, San Luis, el noreste de Mendoza, Córdoba, el norte de La Pampa, el sudoeste de Santa Fe y el noroeste de la provincia de Buenos Aires. En estas regiones se prevén tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo, lluvias intensas en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 75 kilómetros por hora, con acumulados de entre 40 y 80 milímetros.

Qué zonas estarán afectadas por los fuertes vientos

Por otro lado, el SMN emitió una alerta amarilla por viento con velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora y ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora.

Las zonas afectadas serán las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego.