Aire acondicionado o ventanillas: cómo elegir la mejor opción en tu auto y ahorrar combustible

Un debate clásico entre conductores que tiene una respuesta más técnica que intuitiva. Conocé los detalles.

Con la llegada del calor, vuelve una discusión frecuente entre quienes manejan a diario: cómo combatir el calor en el auto sin disparar el consumo de combustible . Entre prender el aire acondicionado o bajar las ventanillas , la elección no es solo una cuestión de comodidad, sino también de eficiencia y gasto.

A la hora de responder la pregunta anterior, lo primero que hay que decir es: depende. Principalmente, depende de la velocidad a la que el vehículo esté circulando.

Según un estudio realizado por la Society of Automotive Engineers (SAE), un auto que viaja a 88 km/h con las ventanillas bajas aumenta un 20 por ciento el consumo de combustible . A la misma velocidad, un auto con las ventanillas altas (cerradas) y el aire acondicionado encendido, eleva el consumo un 10 por ciento.

Aire acondicionado del auto

A más velocidad, más resistencia al viento. Y ojo: porque la resistencia no aumenta de manera lineal, sino exponencial. Esto quiere decir que un auto que viaja a 110 km/h produce cuatro veces más de fuerza contra el viento que uno que va a 55 km/h.

Los 64 km/h, la velocidad quiebre

Así las cosas, los especialistas recomiendan encender el aire acondicionado una vez que se superan los 64 km/h, ya que a partir de esa velocidad, circular con las ventanillas bajas consume más combustible.

Al viajar a menos de 64 km/h, el mejor método para refrescar el habitáculo y consumir menos combustible es, en consecuencia, las ventanillas bajas, ya que la resistencia al viento disminuye.

El truco para desempañar el vidrio del auto sin usar el aire acondicionado

El simple truco para desempañar el vidrio del auto sin usar el aire acondicionado.

Para aquellos vehículos cuyo aire acondicionado no funciona de forma correcta o no desempañan los vidrios en su totalidad, estas técnicas rápidas los ayudarán a resolverlo y recuperar la visibilidad en simples pasos.

El método viral con sal en las ventanas

Se ha popularizado un método que incluye colocar sal fina en las ventanas y que también se puede aplicar dentro del hogar. Esto sucede gracias a la capacidad que posee la sal para absorber la humedad que se acumula en diferentes rincones del auto.

En ese sentido, muchos lo han calificado como un excelente "deshumidificador natural". Este ingrediente evita que el agua se condense y no se formen las gotas de lluvia sobre el vidrio.

Este particular método no sólo permite que el agua de lluvia no quede impregnada sobre el vidrio del auto, sino que también ayuda a evitar que mucha humedad dentro del hogar genere el crecimiento de moho.

Los trucos sencillos para desempañar los vidrios

El empañamiento de los vidrios se produce como consecuencia de la condensación del vapor de agua. Es decir, que cuando dentro del vehículo está más cálido que en el exterior, la humedad se adhiere al vidrio y crea esa nubosidad.

Algunas cuestiones externas que pueden potenciar que se empañen los vidrios son los días con altos porcentajes de humedad, incluso los días que no hay precipitaciones, como también los cambios bruscos de temperatura.

vidrios empañados

Ante ello, la primera alternativa de muchos conductores es intentar limpiarlo con la mano o un trapo que se encuentre dentro del auto. Sin embargo, esto solo genera una solución temporaria, ya que inmediatamente volverán a empañarse por la condensación del vapor. Otro error muy común es utilizar sólo el aire acondicionado en frío con el objetivo de igualar las temperaturas.

Lo ideal para desempañar los vidrios es poner en práctica cualquiera de estos consejos brindados por especialistas: el primer paso será abrir las ventanillas por algunos minutos. Al circular aire que proviene por fuera del auto, las temperaturas empezarán a equilibrarse y permitirá que el aire húmedo salga y se reduzca la condensación.

Esto es ideal para situaciones en donde se empañan los vidrios cuando las personas ya están dentro del auto y no tienen la posibilidad de preparar alguna de las siguientes mezclas.