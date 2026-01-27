Tormenta invernal en Estados Unidos: al menos 34 muertos y una nueva ola de aire ártico amenaza al sur del país

El frío dejó víctimas en al menos una decena de estados, cientos de miles de hogares sin electricidad y mantiene activas alertas meteorológicas.

Al menos 34 personas murieron en Estados Unidos como consecuencia de la intensa tormenta invernal que afectó durante la última semana a amplias zonas del país, según informaron autoridades estatales y locales. Las muertes estuvieron vinculadas a la exposición prolongada al frío extremo, accidentes de tránsito, caídas en superficies congeladas y atropellamientos por maquinaria de limpieza de nieve.

En la ciudad de Nueva York, ocho de las víctimas fueron encontradas en la vía pública durante el fin de semana, según informó el alcalde Zohran Mamdani. Desde la alcaldía indicaron que los fallecidos se encontraban en espacios abiertos y que las causas precisas aún están bajo investigación, aunque se vinculan a las condiciones climáticas extremas.

La tormenta, calificada como “monstruosa” por el Servicio Meteorológico Nacional, se extendió desde el sur y el centro del país hasta el noreste, cubriendo con nieve y hielo una franja superior a los 2.000 kilómetros. El fenómeno generó condiciones peligrosas en rutas y ciudades, y provocó cortes masivos de energía eléctrica . Hasta este martes, más de 550.000 usuarios permanecían sin suministro, especialmente en Tennessee, Mississippi y Kentucky.

TORMENTA EN EEUU 4

En estados del sur, donde este tipo de eventos es menos frecuente, miles de personas debieron ser evacuadas a refugios con calefacción. En Kentucky, el gobernador Andy Beshear advirtió que permanecer a la intemperie durante pocos minutos podía derivar en congelación o hipotermia, y pidió limitar los desplazamientos al mínimo indispensable.

Víctimas fatales

El recuento de víctimas incluye a tres niños en Texas que murieron tras caer en un estanque congelado, personas atropelladas por quitanieves en Massachusetts y Ohio, adolescentes fallecidos en accidentes con trineos en Arkansas y Texas, y una mujer hallada bajo la nieve en Kansas. En todos los casos, las autoridades vincularon los hechos a las condiciones climáticas extremas.

La emergencia llevó a la declaración de estado de emergencia en al menos diez estados. En Nueva York, el sistema escolar fue cerrado por la acumulación de nieve, que alcanzó hasta 38 centímetros en algunos barrios, el mayor registro en años. Universidades del sur, como la de Mississippi, también suspendieron actividades por el hielo persistente en los campus.

tormenta en eeuu

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas por frío extremo desde Texas hasta Pensilvania y anticipa una nueva irrupción de aire ártico hacia el próximo fin de semana. En el norte de Florida, las temperaturas podrían descender hasta -4 grados, mientras que en otras regiones la sensación térmica podría alcanzar los -29 grados.

Las autoridades advirtieron que la situación sigue siendo crítica, en especial para personas sin acceso a calefacción. Equipos de emergencia y cuadrillas eléctricas continúan trabajando para restablecer servicios y asistir a la población, mientras se mantiene el llamado oficial a evitar traslados y buscar refugio ante la persistencia del frío extremo.