País
La Mañana Manuel Adorni

"Todo lo que hacemos es con honestidad", el descargo de Manuel Adorni por el viaje a Nueva York

El Jefe de Gabinete agradeció el apoyo a varios funcionarios que le desearon ánimos en redes sociales.

Manuel Adorni habló tras la polémica desatada en su viaje a Nueva York.

El Jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, realizó una publicación refiriéndose a sus dichos en una entrevista televisiva. El funcionario había dicho que iba a “deslomarse” a Estados Unidos, al ser interpelado por la polémica de su viaje a Nueva York, en el que incluyó a su esposa.

El hecho escaló en las últimas 48 horas al punto en que toda la plana mayor del Gobierno, incluidos Javier y Karina Milei, salieron a respaldarlo. De fondo también aparece un viaje que el funcionario realizó con Angeletti a Punta del Este en avión privado.

"Uno puede decir alguna palabra o frase desafortunada en un vivo, sí. Me ha ocurrido muchas veces. La palabra no debió ser deslomarse. Somos humanos y cometemos errores", publicó Adorni en X.

"Detrás de cada explicación se encuentra siempre la verdadera intención de contar todo lo que estamos haciendo desde hace más de dos años con el Presidente Milei y todo el gabinete para cambiar un país que nos dejaron en ruinas", agregó.

"Todo lo que hacemos es con honestidad y plena conciencia de lo que tenemos enfrente: los que siempre van a hacer todo lo posible para que la Argentina no cambie", continuó.

Adorni cerró su comunicado agradeciendo a todos los funcionarios que se comunicaron con él y le brindaron su apoyo en los últimos días: "quiero agradecer a cada uno de los que se tomaron el tiempo de escribirme y al apoyo incondicional del gabinete nacional y del Presidente de la Nación. Siempre seguiremos firmes trabajando por los argentinos de bien. Fin".

adorni nueva york

Los mensajes de apoyo a Manuel Adorni de parte del gabinete

Más temprano, la plana mayor del Gobierno salió en defensa del ministro coordinador y uno de los primeros en dar su mensaje fue el presidente Javier Milei: "Si supieran el concepto de costo marginal tendrían claro que muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido. Pero como pocos economistas lo entienden de verdad y a otros rubro no les importa (ni lo captan) entonces ensucian... ÁNIMO @madorni ...!!! LLA! VLLC!”.

También la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, publicó: "Mi apoyo total e incondicional a Manuel Adorni frente a tanta basura mediática. Conozco tu integridad. Eso me alcanza. Siempre con vos“.

Además, se sumaron nombres como el de Sandra Pettovello, Luis “Toto” Caputo, Diego Santilli, Luis Petri y Martín Menem que postearon mensajes en sus redes sociales. Otro de los que expresó su apoyo fue el asesor Santiago Caputo, quien escribió: "No es gratis ser el gobierno que efectivamente está terminando con cien años de un modelo empobrecedor que destruyó nuestro país para beneficio de los políticos, los empresaurios y sus amigos de los medios. Todo mi apoyo para @madorni”.

