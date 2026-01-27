Combustible ecológico: transformarán residuos forestales en energía para calefaccionar a las familias sin gas

La iniciativa es impulsada por Corfone con financiamiento de Gas y Petróleo del Neuquén. La inversión supera los 3 millones de dólares.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa , recorrió este viernes la sede de la Corporación Forestal Neuquina (Corfone) en Junín de los Andes, donde avanzan los trabajos para la puesta en marcha de la planta de producción de pellets de biomasa. En ese marco, confirmó que durante el mes de marzo llegará a la Argentina el equipamiento principal, fabricado en Italia, que representa cerca del 50% de la inversión total del proyecto.

La iniciativa forma parte de la estrategia provincial de diversificación energética y es financiada por Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), a través de un esquema de leasing. Según se informó, el equipamiento ya se encuentra embarcado y su traslado involucra más de una decena de contenedores. La inversión total supera los 3 millones de dólares.

Durante la recorrida, Figueroa destacó que la planta se construye íntegramente con mano de obra neuquina y subrayó el impacto que tendrá en las localidades cordilleranas. “Calculamos que a mediados de marzo van a estar llegando los barcos al puerto. Esta planta nos va a permitir brindar calefacción a un costo más económico y aprovechar la madera en todo su ciclo”, señaló.

Energía limpia a partir de residuos forestales

La futura planta tendrá una capacidad de producción estimada en seis mil toneladas anuales de pellets, un combustible ecológico elaborado a partir de residuos de la actividad forestal, como cantoneras, aserrín y viruta. El destino principal serán hogares e instituciones que aún no cuentan con acceso a la red de gas natural, especialmente en zonas de la cordillera.

Desde el gobierno provincial indicaron que este proyecto se complementa con la expansión de las redes de gas que se desarrolla en distintas localidades, como parte de una política integral para mejorar el acceso a la energía.

“El aprovechamiento de los rezagos productivos permite dar una respuesta concreta a las necesidades de la comunidad”, sostuvo el mandatario, al remarcar que Corfone no solo ejecuta obras de infraestructura, sino que también impulsa soluciones energéticas con impacto social.

Avances en la obra civil y montaje

En cuanto al estado de las obras, ya se finalizó la construcción de las bases de la descortezadora y se avanza con la playa de acopio vinculada a ese equipo. En paralelo, continúan los trabajos en la nave industrial donde funcionará la planta: se ejecutaron las 20 fundaciones de los pilares y ya se montaron 12 de los 16 pórticos que conforman la estructura del edificio.

Además, el proyecto progresa en los aspectos técnicos complementarios. Actualmente se trabaja en el diseño del sistema eléctrico, las instalaciones auxiliares y la preparación de las armaduras para las bases de las tolvas de acopio de aserrín, que estarán ubicadas fuera del edificio principal.

Inversión y rol de Corfone

La planta de pellets se enmarca en la nueva orientación de GyP, que destina parte de sus utilidades a proyectos de desarrollo sustentable con impacto social y productivo. Desde Corfone destacaron que la iniciativa diversifica la matriz productiva de la empresa forestal y refuerza el rol del Estado provincial en la promoción de proyectos estratégicos que integran producción local, tecnología y políticas públicas.

Figueroa, por su parte, valoró la trayectoria de la empresa provincial y señaló que “es un orgullo para todos los neuquinos contar con una empresa que ha evolucionado a lo largo de los años y continúa desarrollándose”, en referencia al aporte de Corfone al desarrollo productivo y energético de la provincia.