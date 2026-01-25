El emotivo mensaje de Rolando Figueroa a los peones rurales

Lo expresó este domingo, durante la inauguración de la Exposición Rural, en Junín de los Andes

En su discurso ante los productores agropecuarios , el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa , también les envió un sentido mensaje a los trabajadores rurales. “Me resisto a pensar, como hombre de Estado, que el hijo del peón tenga que ser peón de los patrones toda la vida”, sostuvo; y puso de relieve el programa de becas que garantiza la formación académica en toda la provincia, desde el jardín de infantes a la universidad.

“Tenemos un plan que con mucho orgullo llevamos los neuquinos”, dijo. Y prosiguió: “Tenemos el programa de becas más importante, no sólo de Argentina, sino de Latinoamérica por habitante”.

Subrayó que “19.000 jóvenes estudian en la provincia del Neuquén con una beca Gregorio Álvarez ”; y puso énfasis en que “no es sólo un aporte económico, sino que también tienen tutores ¿Y esto por qué lo hacemos? Porque estamos convencidos que hay que igualar las líneas de partida”.

“Es muy fácil hablar desde una familia acomodada y decir larguemos todos juntos. Si tienen una determinada ventaja, van a llegar primero. Me resisto a pensar, como hombre de Estado, que el hijo del peón tenga que ser peón de los patrones toda la vida. Vamos a darles becas a los jóvenes para que se puedan educar y para que puedan tener un título universitario independientemente de las líneas de partida”, expresó en medio de los aplausos.

Del mismo modo, anunció una nueva línea de crédito -Hogar Rural Sustentable- “pensada en mejorar la calidad de vida de las familias rurales y fortalecer el arraigo en todo el territorio provincial”. Según se indicó en el encuentro organizado por la Sociedad Rural del Neuquén, en Junín de los Andes, los créditos podrán destinarse a artefactos sustentables para el hogar, sistema de generación de energía solar, sistema de conectividad satelital, núcleos húmedos adaptados al entorno rural, termotanques eléctricos o bombas eléctricas y sistemas de calefacción sustentables, incluyendo las estufas de combustión a pellets.

Figueroa cuadruplica el presupuesto productivo

“Multiplicamos por cuatro el presupuesto 2026 destinado a producción; afectaremos más de 4.430 millones de pesos a este sector”, afirmó el gobernador Rolando Figueroa durante la inauguración de la Exposición Rural de Neuquén, que comenzó el miércoles pasado y se extiende hasta mañana, lunes.

Ante el sector agropecuario, el mandatario detalló la ejecución de los recursos: “Ya ejecutamos más de 500 millones de pesos mediante la línea ganadera del IADEP ( (Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo). Hoy anuncio la inyección de otros 1.000 millones de pesos para infraestructura de riego, redistribución hídrica, suplementación estratégica y remediaciones postincendio”.

El gobernador enfatizó la necesidad de proteger las áreas cultivables frente al avance inmobiliario. “Carece de sentido sumar nuevas zonas de riego si no preservamos la infraestructura existente. Presentaremos un proyecto de ley para la protección del suelo bajo riego. Solicitamos a los intendentes coherencia en esta línea: deben terminar los loteos por excepción, pues la tierra productiva tiene como fin la producción”, sentenció.

Respecto a la expansión de la frontera productiva, Figueroa mencionó el proyecto ejecutivo para el corredor del viento del Limay, que busca incorporar 50.000 hectáreas bajo sistema de riego.