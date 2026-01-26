Drama en Chos Malal: víctima de una brutal golpiza no reacciona y el atacante pidió perdón

Un hombre permanece internado desde la última Navidad luego de ser agredido de forma salvaje. La fiscalía pidió la prórroga de la preventiva para el acusado.

Un hombre que fue golpeado en forma salvaje en la última Navidad en Chos Malal todavía sigue en estado crítico y el agresor, sin desconocer el grave hecho que cometió, pidió perdón a sus familiares.

Los pormenores del dramático hecho de violencia se conocieron durante una audiencia, donde se confirmó que el acusado continuará cumpliendo prisión preventiva.

La decisión fue tomada el viernes pasado, durante una audiencia en la que la fiscal del caso Natalia Rivera y el asistente letrado Pablo Milanese, pidieron que la prisión preventiva impuesta al acusado al momento de la formulación de cargos en diciembre último, sea renovada con el argumento de que persiste el riesgo de fuga del imputado.

fiscalía de Chos Malal. Desde la fiscalía de Chos Malal anticiparon que insistirán en pedir la preventiva del golpeador.

El requerimiento contó con el aval de los abogados querellantes, que representan a la familia de la víctima.

En tanto el defensor del imputado no se opuso al pedido, aunque adelantó que solicitará una audiencia más adelante, para intentar que la modalidad de la detención se modifique a domiciliaria.

Una víctima vulnerable

La jueza de garantías que dirigió la audiencia, Carolina González, resolvió extender la prisión preventiva hasta el próximo 26 de marzo, y fijó el plazo de cierre de la investigación para el 26 de abril de este año.

El hecho fue cometido el 25 de diciembre de 2025, alrededor de las 7 de la mañana, cuando el imputado atacó a un hombre que se encontraba en un estado de vulnerabilidad producto de la ingesta de alcohol. Fue a la salida de una fiesta y tras una discusión.

comisaria chos malal

Según la acusación del Ministerio Público Fiscal (MPF), el acusado lo golpeó reiteradamente en la cabeza y el rostro, incluso cuando la víctima (37 años), ya estaba en el suelo e imposibilitada de defenderse.

Tras la agresión, el imputado se dio a la fuga y fue detenido horas más tarde en el paraje Chapúa, a unos 30 kilómetros del lugar del hecho.

La víctima permanece internada, y sufrió un traumatismo de cráneo grave y fractura facial, entre otras lesiones.

En la audiencia del viernes, la fiscal indicó que el Cuerpo Médico Forense solicitó un plazo de 60 días para evaluar el tipo de secuelas que tendrá la víctima y cuáles son las posibilidades de recuperación.

"No despierta"

Una familiar del hombre agredido, que estuvo presente en la audiencia, pidió la palabra: "No despierta, sólo tiene movimientos involuntarios (...)”, describió en referencia a la víctima.

El imputado también habló: "Siento que no solamente arruiné la vida de él, sino también la mía…”, afirmó, y le pidió disculpas a la familia de la víctima.

Por el momento, la acusación del MPF es por el delito de lesiones graves agravadas por alevosía. Esta calificación puede agravarse a futuro, en función de la evolución del estado de salud de la víctima.

Sobre finales de diciembre, se hizo otra audiencia donde no solo se analizó la medida cautelar impuesta sino que se resolvió un reclamo sobre la obligación que se le había impuesto al MPF en relación al lugar de detención. Un tribunal revisor descartó esta disposición de una jueza de garantías y precisó que "la responsabilidad de garantizar condiciones de detención acordes a las normas constitucionales es una obligación del Estado y de todos los operadores del sistema, y que la figura aplicada por la jueza no está prevista en el Código Procesal Penal".