Viajaron a festejar un cumpleaños y fueron estafadas con un alquiler trucho

Les ocurrió a un grupo de amigas. La propietaria real del departamento denunció que ya han estafado más gente usando las fotos de su inmueble.

Los estafadores aprovechan cualquier hueco para meterse en las redes ofrecer productos falsos y pedir transferencias.

Con el verano y las vacaciones también llega un incremento en las estafas con alquileres falsos. Así le pasó a un grupo de amigas, que quería viajar unos días a Villa La Angostura y señó un lugar que no le pertenecía a la persona que lo ofrecía. Una vez más, Facebook Marketplace quedó en la mira por alojar muchas trampas de estafa.

Según consignó Diario Andino, el viaje fue organizado por las amigas por el cumpleaños de una de ellas. Con mucho entusiasmo, las jóvenes se pusieron a buscar alojamientos y, como mucha gente, acudieron a Facebook Marketplace , donde encontraron una publicación que ofrecía un alquiler turístico por $70.000 la noche, con disponibilidad inmediata y fotografías de lo que parecía ser un lindo y acogedor lugar para quedarse unos días.

Tras intercambiar mensajes por la plataforma con el supuesto propietario , recibir más imágenes del lugar y hasta la ubicación exacta a través de Google Maps, las jóvenes decidieron avanzar con la reserva. Pagaron una seña mediante una transferencia bancaria e iniciaron viaje en la fecha pactada.

villa la angostura

Sin embargo, la pesadilla inició al llegar a la localidad. Aunque el lugar que habían supuestamente reservado existía, lo cierto es que quien les había ofrecido el alquiler no era en realidad el propietario. De hecho, la verdadera dueña del departamento nunca había alquilado la propiedad ni tenía conocimiento de la operación.

Fue la propietaria del lugar quien se comunicó con Diario Andino para denunciar públicamente el hecho y advertir a otros viajeros. Según confirmó, utilizan fotos reales de su alojamiento, tomadas de publicaciones legítimas, que luego son subidas a páginas falsas de Facebook para engañar a turistas.

Falsa inmobiliaria

Para estar atentos a las estafas de esta persona en particular, informó que el alias del estafador (al que las víctimas transfirieron la seña) era nicoolnicool444. Además, les emitió a las jóvenes una factura falsa de una supuesta inmobiliaria.

“La gente confía porque les mandan fotos, ubicación, recibos y hasta documentación, pero todo es trucho”, explicó la propietaria.

Lamentablemente, no es la primera vez que se entera de una estafa así. En años anteriores, ya estafaron utilizando su departamento. E incluso este último verano, ya dos grupos distintos de personas llegaron a ella tras ser engañados.

“No van a ser los únicos que caigan. Usan fotos de mi departamento y de otros, con distintas publicaciones”, advirtió.

estafa auto facebook.png Las estafas por Facebook son moneda corriente.

La mujer, que también se ve damnificada por la situación, indicó que ya está reuniendo la documentación necesaria para radicar una denuncia.

Entendiendo la situación, tuvo un gesto solidario con las jóvenes estafadas: “Les permití alojarse de manera excepcional durante los dos días previstos, pidiéndoles únicamente que llevaran sábanas y toallas para que no me ocasionen un gasto, pero no puedo ser un hostel de personas estafadas”, razonó.

Desde el área de Turismo local, advirtieron a los turistas: "Les recomendamos desde la Secretaria de Turismo de Villa la Angostura se aloje en lugares habilitados y que cuenten con el protocolo aprobado. Ante cualquier duda o consulta comunicarse a Informes Turísticos 294-4494124. / 294-154241678".