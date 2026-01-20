Vacaciones frustradas: los estafaron con un alquiler en la costa y se burlaron desde la cárcel

Una familia pagó más de $200 mil pesos por un alquiler en la costa que terminó siendo una estafa. Hicieron la denuncia y relataron cómo fue la maniobra.

Una familia transfirió más de 200 mil pesos por un alquiler y resultó en una estafa.

Lo que sería unos días de descanso para una familia en la Costa Atlántica terminó siendo una estafa . Oriundos de Santa Fe, planeaban pasar sus vacaciones en Santa Clara del Mar y reservaron una casa que aparecía en alquiler, pero le transfirieron a un delincuente.

"Buenos días. Dígame, sino borro el contacto ", decía el mensaje del supuesto dueño de un departamento de alquiler. La insistencia terminó siendo el anzuelo perfecto para engañar a la familia santafesina que buscaba alojamiento en la Costa a través de redes sociales.

Cerraron trato para alquilar una casa en la semana del 14 al 19 y transfirieron un adelanto de $210.000 a un supuesto propietario. Todo terminó siendo una estafa y se conoció esta maniobra luego de que una de las víctimas recibiera un mensaje en su celular, a modo de burla, con una foto de los presuntos estafadores tomada desde una cárcel .

vacaciones estafa carcel (1)

Un grupo de delincuentes desde la cárcel, detrás de la estafa

La familia luego de hacer la transferencia viajó ilusionada desde Santa Fe hacia la costa atlántica para disfrutar sus vacaciones. Sin embargo, al llegar al lugar se encontraron con que el alquiler no existía y una vecina les informó que la propiedad era de un familiar suyo y que no estaba en renta.

Al darse cuenta de esta situación, comenzaron a llamar al número del supuesto propietario, quien los había bloqueado. Tras comunicarse desde diferentes números de teléfono el estafador les envió una foto del presunto grupo que habría realizado la estafa.

Alquilaron una casa para sus vacaciones pero era una estafa

En la imagen se ve a un grupo de presos sonriendo en el interior de la celda de un penal o comisaría. El dinero de la reserva había sido enviado a la cuenta de una persona que sería la misma que aparece en la fotografía enviada desde el centro de detención.

La reacción policial para la familia que fue estafada: "Se nos rieron en la cara"

Las víctimas intentaron radicar la denuncia en la comisaría de Santa Clara del Mar, pero denunciaron un mal accionar de la Policía bonaerense.

"Nos dijeron que no podían rastrearlo, ni hacer nada con ese número de teléfono y que esto no era Estados Unidos", contó Alanis a Vía Szeta y agregó: "Los policías se nos rieron en la cara y no nos tomaron la denuncia. Nos dijeron que hasta que llegaba a la fiscalía se terminaba la temporada".

Esto ocurrió aun cuando localizaron a los estafadores: "Teníamos los comprobantes con el nombre de la persona, encontramos su Facebook y es el mismo que nos envió la foto desde una celda con total impunidad".

"La Policía no activó nada y solo se burlaron, igual que los presos", manifestó Alanis. Por el momento la familia todavía no consiguió que la Justicia avance ni que se tomen medidas concretas.

Según reveló Clarín, con la viralización del caso, una persona intentó seguir con la estafa y los contactó en nombre de Mercado Pago para -supuestamente- devolverles el dinero, pero se dieron cuenta del engaño y bloquearon el número.