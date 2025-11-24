Cuánto sale un Peugeot 2008 0 kilómetro con valor actualizado en noviembre 2025

Figura entre los cinco SUV más patentados de Argentina y viene creciendo en popularidad. Cuál es el ajuste en su valor que aplicó la terminal para este mes.
El Peugeot 2008 está cada vez más consolidado dentro del universo de los SUV compactos. Fabricado en la planta de El Palomar desde 2024, este modelo combina un diseño moderno, un interior con buena calidad y un motor turbonaftero que entrega respuestas ágiles, ideales para la ciudad, pero también es sobrio en ruta. ¿Cuál es su valor actualizado en septiembre 2025?
Con su estética europea marcada por la “firma de las tres garras” y un equipamiento de seguridad que subió varios escalones en esta generación, el 2008 sigue ganando terreno frente a rivales fuertes como Chevrolet Tracker, Toyota Corolla Cross y Volkswagen Taos.
Parte del crecimiento se explica por el enfoque que Peugeot aplicó a esta gama: motor moderno, caja CVT, baúl de 419 litros y un equilibrio entre confort y estabilidad que lo vuelve atractivo para familias y para quienes vienen de autos chicos y quieren dar un salto. A eso se suma una conectividad muy completa, con pantalla de más de 10 pulgadas, tablero digital según versión y las clásicas “teclas piano” que le dan personalidad.
Peugeot 2008 en los patentamientos de octubre 2025: un mes fuerte para el SUV argentino
Entre los SUV compactos, el Peugeot 2008 sigue siendo protagonista. Con los datos oficiales de la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA) correspondientes a octubre, el modelo registró 1.251 unidades patentadas, lo que lo ubica en el puesto 12 del ranking general y lo mantiene dentro del Top 5 del segmento.
Así fueron los patentamientos SUV en octubre 2025:
- Ford Territory: 1.709 unidades
- Chevrolet Tracker: 1.532 unidades
- Toyota Corolla Cross: 1.339 unidades
- Peugeot 2008: 1.251 unidades
- Volkswagen Taos: 1.141 unidades
En una lectura más amplia, el mercado argentino acumuló 523.352 patentamientos de vehículos livianos en los primeros 10 meses del año. Dentro de ese escenario, el 2008 se consolida con una presencia fuerte: 14.071 unidades entre enero y octubre, lo que lo coloca como el cuarto SUV más patentado del país detrás de Corolla Cross, Tracker y Taos. Este rendimiento confirma que el 2008 no solo se integró al segmento, sino que se convirtió en un protagonista estable mes a mes.
Peugeot 2008: ficha técnica y versiones
El Peugeot 2008 se ofrece en tres versiones en Argentina -Active, Allure y GT- con un mismo conjunto mecánico y una diferencia clara en asistencias, seguridad y terminaciones.
Motorización y mecánica
- Motor: T200 1.0 turbonaftero
- Potencia: 120 CV
- Torque: 200 Nm
- Caja: automática CVT de siete marchas
- Tracción: delantera
- Baúl: 419 litros
- Suspensión: McPherson (delantera) / eje torsional (trasera)
- Llantas: diamantadas de 17 pulgadas en todas las versiones
El conjunto ofrece un manejo suave, con un tacto de dirección firme y buena insonorización. En ciudad se lo nota ágil, y en ruta mantiene un andar estable que mejora con la puesta a punto de Peugeot para nuestro mercado.
Equipamiento por versión
Active (entrada de gama)
- ECO-LED delanteros y DRL “3 garras”
- Llantas diamantadas de 17”
- Pantalla táctil 10” + instrumental digital 2D
- Cámara trasera 180° + sensores posteriores
- Climatizador automático digital
- Airbags frontales y laterales delanteros
- Control de estabilidad y tracción
Allure (intermedia)
- Agrega airbags de cortina
- Frenado autónomo de emergencia
- Alerta de punto ciego
- Mantenimiento de carril
- Reconocimiento de señales
- Cámara 360°
- Acceso y arranque sin llave
- Cargador inalámbrico de 15 W
GT (tope de gama)
- Faros Full LED
- Parrilla del color de la carrocería
- Techo panorámico corredizo
- i-Cockpit 3D holográfico
- Volante deportivo con levas
- Asientos de cuero con costuras “GT”
- Opción bitono (techo negro)
Cuánto sale un Peugeot 2008 en noviembre 2025
Luego del ajuste del 5% aplicado por la terminal para este mes, estos son los precios del Peugeot 2008 en noviembre 2025:
- Peugeot 2008 Active: $43.410.000
- Peugeot 2008 Allure: $47.560.000
- Peugeot 2008 GT: $51.930.000.
