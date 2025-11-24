Cuánto sale un Peugeot 2008 0 kilómetro con valor actualizado en noviembre 2025

Figura entre los cinco SUV más patentados de Argentina y viene creciendo en popularidad. Cuál es el ajuste en su valor que aplicó la terminal para este mes.

El Peugeot 2008 está cada vez más consolidado dentro del universo de los SUV compactos. Fabricado en la planta de El Palomar desde 2024, este modelo combina un diseño moderno, un interior con buena calidad y un motor turbonaftero que entrega respuestas ágiles, ideales para la ciudad, pero también es sobrio en ruta. ¿Cuál es su valor actualizado en septiembre 2025?

Con su estética europea marcada por la “firma de las tres garras” y un equipamiento de seguridad que subió varios escalones en esta generación, el 2008 sigue ganando terreno frente a rivales fuertes como Chevrolet Tracker , Toyota Corolla Cross y Volkswagen Taos.

Parte del crecimiento se explica por el enfoque que Peugeot aplicó a esta gama : motor moderno, caja CVT, baúl de 419 litros y un equilibrio entre confort y estabilidad que lo vuelve atractivo para familias y para quienes vienen de autos chicos y quieren dar un salto. A eso se suma una conectividad muy completa, con pantalla de más de 10 pulgadas, tablero digital según versión y las clásicas “teclas piano” que le dan personalidad.

Peugeot 2008 en los patentamientos de octubre 2025: un mes fuerte para el SUV argentino

Entre los SUV compactos, el Peugeot 2008 sigue siendo protagonista. Con los datos oficiales de la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA) correspondientes a octubre, el modelo registró 1.251 unidades patentadas, lo que lo ubica en el puesto 12 del ranking general y lo mantiene dentro del Top 5 del segmento.

Así fueron los patentamientos SUV en octubre 2025:

Ford Territory: 1.709 unidades Chevrolet Tracker: 1.532 unidades Toyota Corolla Cross: 1.339 unidades Peugeot 2008: 1.251 unidades Volkswagen Taos: 1.141 unidades

En una lectura más amplia, el mercado argentino acumuló 523.352 patentamientos de vehículos livianos en los primeros 10 meses del año. Dentro de ese escenario, el 2008 se consolida con una presencia fuerte: 14.071 unidades entre enero y octubre, lo que lo coloca como el cuarto SUV más patentado del país detrás de Corolla Cross, Tracker y Taos. Este rendimiento confirma que el 2008 no solo se integró al segmento, sino que se convirtió en un protagonista estable mes a mes.

Peugeot 2008: ficha técnica y versiones

El Peugeot 2008 se ofrece en tres versiones en Argentina -Active, Allure y GT- con un mismo conjunto mecánico y una diferencia clara en asistencias, seguridad y terminaciones.

Motorización y mecánica

Motor: T200 1.0 turbonaftero

T200 1.0 turbonaftero Potencia: 120 CV

120 CV Torque: 200 Nm

200 Nm Caja: automática CVT de siete marchas

automática CVT de siete marchas Tracción: delantera

delantera Baúl: 419 litros

419 litros Suspensión: McPherson (delantera) / eje torsional (trasera)

McPherson (delantera) / eje torsional (trasera) Llantas: diamantadas de 17 pulgadas en todas las versiones

El conjunto ofrece un manejo suave, con un tacto de dirección firme y buena insonorización. En ciudad se lo nota ágil, y en ruta mantiene un andar estable que mejora con la puesta a punto de Peugeot para nuestro mercado.

Equipamiento por versión

Active (entrada de gama)

ECO-LED delanteros y DRL “3 garras”

Llantas diamantadas de 17”

Pantalla táctil 10” + instrumental digital 2D

Cámara trasera 180° + sensores posteriores

Climatizador automático digital

Airbags frontales y laterales delanteros

Control de estabilidad y tracción

Allure (intermedia)

Agrega airbags de cortina

Frenado autónomo de emergencia

Alerta de punto ciego

Mantenimiento de carril

Reconocimiento de señales

Cámara 360°

Acceso y arranque sin llave

Cargador inalámbrico de 15 W

GT (tope de gama)

Faros Full LED

Parrilla del color de la carrocería

Techo panorámico corredizo

i-Cockpit 3D holográfico

Volante deportivo con levas

Asientos de cuero con costuras “GT”

Opción bitono (techo negro)

Cuánto sale un Peugeot 2008 en noviembre 2025

Luego del ajuste del 5% aplicado por la terminal para este mes, estos son los precios del Peugeot 2008 en noviembre 2025: