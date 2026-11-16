¿De dónde viene el nombre "Patagonia"? La historia de los gigantes que asombró a los exploradores europeos

Una historia singular cuenta por qué nació el mito de los gigantes durante una de las expediciones europeas. Asimismo, explica por qué surgió el nombre Patagonia .

La historia cuenta que el objetivo principal de la expedición de Fernando de Magallanes era el de encontrar el tan ansiado paso hacia el Pacífico y las islas de la especiería, en las Indias Orientales. ¿De dónde viene el nombre " Patagonia "? Esta es la reseña de un mito singular: el mito de los gigantes que asombró a los exploradores europeos.

Según lo indica el diario de viaje de la expedición de Magallanes -cuya autoría pertenece a Antonio Pigafetta, natural de Vicenza-, a medida que el recorrido hacia el sur por la actual costa argentina continuaba, los días pasaban y se acercaba la época invernal, la tripulación comenzó a desesperar por el hallazgo del tan ansiado paso. Ninguno de ellos, claro, supuso que estaba por nacer un mito .

El mito de los Gigantes Patagónicos surgió en la década de 1520 según el relato de Antonio Pigafetta, cronista de la expedición de Fernando de Magallanes. Y si bien la etimología de la palabra Patagonia no está clara, para los europeos expedicionarios llegó a significar "Tierra de los Pies Grandes" .

Según lo consigna un artículo publicado por la Universidad de Princeton, Antonio Pigafetta apuntó en su relato de expedición que “un día (sin que nadie lo esperara) vimos a un gigante en la orilla -cerca del actual Puerto San Julián-, completamente desnudo, que bailaba, saltaba y cantaba, y mientras cantaba se echaba arena y polvo en la cabeza. Nuestro capitán -Magallanes- envió a uno de sus hombres hacia él, ordenándole que saltara y cantara como el otro para tranquilizarlo y mostrarle amistad. Y así lo hizo”.

Más adelante, en su relato Pigafetta observa que “inmediatamente, el hombre del barco, bailando, condujo a este gigante a una pequeña isla donde el capitán lo esperaba. Y cuando estuvo frente a nosotros, comenzó a maravillarse y a tener miedo, y levantó un dedo, creyendo que veníamos del cielo. Y era tan alto que el más alto de nosotros apenas le llegaba a la cintura. Además, era bien proporcionado. El capitán llamó a la gente de esta especie Pathagoni”.

Qué dijeron los ingleses sobre el mito de los gigantes que asombró a Magallanes

Un siglo después de la expedición de Magallanes, el inglés Sir Francis Drake (en The World Encompassed, Londres, 1628), también hizo referencia al mito de los gigantes en la Patagonia.

Así, este expedicionario señaló que “Magallanes no se equivocó del todo al llamarlos Gigantes, pues generalmente se diferencian de los hombres comunes tanto en estatura, tamaño y fuerza física como en la fealdad de su voz. Sin embargo, no son tan monstruosos ni gigantescos como se decía. Había algunos ingleses tan altos como los más altos que pudimos ver, pero quizás los españoles no pensaron que algún inglés vendría a reprenderlos, y por eso se atrevieron a mentir con más descaro”.

Asimismo, Drake aludió al nombre Pentágonos -cinco codos- y describe la altura total del más alto de ellos como de siete pies y medio. Y apunta que "es seguro que las crueldades españolas que allí se cometieron los han vuelto más monstruosos en mente y modales de lo que son físicamente, y más inhospitalarios para tratar con cualquier forastero que llegue después".

Si bien la etimología de la palabra Patagonia no está clara, para los europeos expedicionarios llegó a significar "Tierra de los Pies Grandes".

El final del mito de los gigantes en la Patagonia

En 1773, el capitán John Byron desmiente el mito de los gigantes, aunque no por ello no deja de respetar la estatura de los patagónicas: “Uno de ellos, que después pareció ser un jefe, se acercó a mí: era de estatura gigantesca y parecía haber encarnado los cuentos de monstruos… Si pudiera juzgar su altura por la proporción entre su estatura y la mía, no sería mucho menor de dos metros. A estas personas se las puede llamar más bien gigantes que hombres altos, el más bajo de los cuales medía al menos diez centímetros más (que los integrantes de la expedición)”.