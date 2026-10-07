Parque Industrial Capital, el más grande del país: ya hay fecha para la venta de lotes y se planea una segunda etapa

Con beneficios impositivos y precios por debajo de los fijados por el Tribunal de Tasación, los empresarios neuquinos podrán instalarse en la meseta. Se prevé la creación de 25 mil puestos de trabajo.

Parque Industrial Capital: ya hay fecha para la venta de lotes y se planea una segunda etapa

Tras la masiva respuesta de empresas interesada s, la Municipalidad de Neuquén anunció la fecha de inicio para la venta de lotes en el nuevo Parque Industrial Capital (PIC) . El complejo, ubicado a la vera de la ruta 67, se había planificado en mil hectáreas, pero tendrá más de 1300 para contener el interés de las compañías neuquinas. En febrero, una nueva inscripción dará el puntapié de una segunda etapa del parque, con el fin de albergar a las firmas que se quedaron afuera.

El intendente Mariano Gaido y el gobernador Rolando Figueroa encabezaron la presentación del plan de ejecución con centenares de empresarios neuquinos que ya expresaron su interés en comprar tierras en el nuevo PIC. El proyecto prevé la instalación de más de 600 empresas, que tendrán un plazo de cuatro años para edificar sus depósitos o naves industriales. Se espera que estas inversiones generen cerca de 25 mil puestos de trabajo, con un 70% de mano de obra local.

Gastón Contardi, coordinador de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Neuquén, destacó el interés de los empresarios y aseguró que 429 de los proyectos presentados implican la ampliación de las firmas, la apertura de una segunda sucursal o el desembarco en la ciudad desde otras localidades neuquinas. "Eso es inversión, es crecimiento económico", aclaró ante un auditorio colmado por más de mil empresarios.

Según les explicó a los ejecutivos presentes, este lunes recibirán información sobre el precio de las parcelas. Si bien no trascendió el valor, Gaido aseguró que van a hacer una solicitud especial al Concejo Deliberante para que las tierras se comercialicen a un costo promocional, por debajo del que fijó el Tribunal de Tasación.

Sebastián Fariña Petersen

Para los empresarios neuquinos, el costo diferencial de la tierra será uno de los beneficios que otorga el gobierno local para fomentar la radicación de empresas en el nuevo PIC. Contardi aclaró que los compradores no tendrán carga tributaria durante los primeros cuatro años en inspección de obras, mensura, iluminación o propiedad inmueble.

Por un plazo de diez años, además, estarán eximidos del pago de licencias comerciales, y también habrá alícuotas diferenciales por 10 años para las firmas que radiquen su flota vehicular en el PIC.

Sebastián Fariña Petersen

Una vez que la ciudad avance con su adhesión al programa Invierta Neuquén, los empresarios neuquinos también tendrán beneficios impositivos en Ingresos Brutos. El gobernador Figueroa destacó la política de beneficios fiscales para promover la inversión.

"Si queremos ser competitivos, tenemos que hacer que el empresario pague impuestos sólo cuando comience a generar una renta", dijo y agregó que planean eliminar el pago de Ingresos Brutos a partir de 2028 para las empresas que contraten mano de obra neuquina.

Sebastián Fariña Petersen

"Escucho muchas quejas de la cantidad de impuestos que hay en Neuquén capital, y acá vemos un proyecto con cero tasas", dijo sobre el Parque Industrial, al que calificó como una iniciativa inédita en el país.

Avances y fechas del Parque Industrial Capital

Contardi aclaró que está previsto que la venta de tierras comience el próximo 15 de noviembre. A partir de entonces, las firmas tendrán 60 días para adquirir sus parcelas, que podrán destinarse tanto al uso industrial como al de servicios complementarios.

En ese sentido, el secretario de Infraestructura de la Municipalidad de Neuquén, Alejandro Nicola, aclaró que muchas empresas neuquinas solicitaron una superficie menor a la mínima, fijada en una hectárea, por lo que el PIC se zonificó entre zonas de grandes lotes industriales y otros con parcelas más pequeñas.

Sebastián Fariña Petersen

Agregó, además, que las obras ya están en marcha y que pretenden avanzar para mediados de noviembre con el cerramiento y las calles internas del complejo ubicado en la zona norte de la ciudad. El parque se ubicará al lado del parque solar y el futuro centro ambiental, con obras previstas para potenciar su uso productivo.

Según detalló Nicola, el PIC contará con infraestructura subterránea, calles internas, accesos de cuatro o cinco carriles, un cerco perimetral y hasta sistema de videovigilancia para garantizar la seguridad de los trabajadores. "Ya estamos avanzando con las alcantarillas y el movimiento de suelos para tener próximamente la calle de hormigón", señaló.

Sebastián Fariña Petersen

“En el mes de diciembre tenés nuestro compromiso: va a estar la normativa, van a estar los contratos o los boletos de compraventa”, dijo Gaido y adelantó que la primera etapa está prevista para agosto o septiembre de 2027. “En el plazo de un año estemos inaugurando la primera etapa”, sostuvo.

Un parque que prioriza a los neuquinos

El intendente Mariano Gaido aseguró que la planificación del Parque Industrial Capital posiciona a la ciudad como la de mayor superficie industrial del país, por encima de los parques de otras localidades como Pilar (849 hectáreas), General Roca (324 hectáreas) o Mar del Plata (260 hectáreas). "El mayor diferencial de este parque es que priorizamos a las empresas neuquinas", dijo.

Sebastián Fariña Petersen

El jefe comunal destacó la importancia de que las empresas locales apunten a ampliar o diversificar su perfil productivo, lo que representa una superficie de casi mil hectáreas de ampliación o nuevas industrias.

Contardi detalló que un 16% de los interesados son de la industria metalmecánica, mientras que otro 16% pertenece al sector del oil and gas, un 15% a la logística, un 15% a la tecnología y otro 15% a la construcción.

Por otro lado, un 30% de las firmas interesadas buscarán relocalizar sus actuales emplazamientos, que quedaron ubicados en el centro de Neuquén. "La ciudad creció mucho tiempo sin planificación, por eso el Parque Industrial también busca priorizar el reordenamiento urbano", aclaró.

Sebastián Fariña Petersen

Tras proyectar un video de las máquinas ya abocadas al moviento de suelos en la meseta, destacó que su gestión garantiza el cumplimiento de las obras. "No vamos a permitir la especulación inmobiliaria, porque en 2016 se vendieron tierras, ¿y dónde está ese parque industrial?", dijo y agregó que exigirán que los empresarios avancen rápido con sus proyectos.

Desde ACIPAN, Daniel González destacó la importancia de haber priorizado a los empresarios neuquios, que son los que más apuestan a la diversificación productiva en la región y que sostuvieron el trabajo local en momentos difíciles, como la pandemia de COVID, cuando las empresas externas prefieren retirarse para no perder su rentabilidad.

Un incentivo para que las empresas generen empleo

Entre los puntos más destacados de la presentación se incluyó la pretensión de generar 25 mil nuevos puestos de empleo. Para Gaido, lo fundamental es que los trabajadores contarán, además, con una ciudad amigable para vivir "con paseos costeros, con servicios, que crece ordenada".

Sebastián Fariña Petersen

La jefa de Gabinete de la Municipalidad de Neuquén, María Pasqualini, repasó el plan para que los vecinos de Neuquén capital puedan insertarse en las compañías del parque cuando ellas requieran de más personal. "A partir del 1 de noviembre ya se podrán inscribir en el Portal de Empleo los interesados en trabajar en el Parque Industrial", dijo y agregó que iniciarán reuniones con las empresas compradoras.

"El 1 de marzo queremos empezar el trayecto formativo para adaptar la formación a las necesidades de las empresas", dijo y agregó: "En lugar de primero capacitar y luego buscar mecanismos de inserción laboral, vamos a plantear el sistema al revés".