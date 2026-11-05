Cita clave del turismo regional: Neuquén vive el 33° Encuentro Nacional de Artesanos

Del 5 al 9 de noviembre de 2026, artesanas y artesanos de todo el país despliegan su creatividad en el centro de la ciudad.

El evento reúne a artesanos de todo el país en un evento con más de 30 años de trayectoria.

La ciudad de Neuquén volvió a transformarse en el epicentro de la cultura y la creatividad popular con la llegada del 33° Encuentro Nacional de Artesanos y Fiesta del Arte Popular Callejero .

Del 5 al 9 de noviembre de 2026, la plazoleta de la Avenida Argentina al 100 congrega a artesanos y artesanas de todo el país en un clásico paseo que promete atraer a multitudes de la capital y localidades vecinas.

El evento reúne una amplia diversidad de rubros —como cuero, madera, metal, cerámica y textil— elaborados por hacedores que viajan desde provincias como Misiones, Santiago del Estero, Mendoza, Córdoba, San Luis, Buenos Aires, Entre Ríos y distintos puntos de la Patagonia.

La feria está abierta al público de manera continua desde las 10 de la mañana hasta la medianoche, extendiendo su horario durante el fin de semana. Además, para facilitar el recorrido peatonal y el disfrute familiar, el tramo de la avenida se convertirá en peatonal.

Omar Novoa

Omar Novoa

En diálogo con LM Neuquén, Gabriel Díaz, parte de la organización del evento y referente del rubro cuero, destacó el valor de la continuidad de este evento autogestionado: "Este encuentro es patrimonio de la ciudad, representa 30 años de continuidad de un evento organizado por los mismos artesanos, sin fines de lucro y para el beneficio de la comunidad. Es parte del corredor cultural en momentos en que la ciudad va tomando un cariz turístico".

Garantía de calidad y trato directo con el creador

Uno de los pilares que sostiene el prestigio de la feria neuquina es el riguroso proceso de fiscalización previa. Para asegurar la autenticidad y la excelencia de cada pieza expuesta, cada rubro cuenta con reglamentos propios expuestos públicamente. Los participantes deben acreditar su condición mediante la presentación de fotos y videos que documenten el proceso de elaboración.

"Es muy importante para nosotros garantizar el carácter artesanal de los productos y que sea el propio artesano quien esté detrás del puesto. Ahí no hay un vendedor que no sea el que realiza lo que está arriba de la mesa", enfatizó Díaz, subrayando que el recorrido ofrece la oportunidad de entablar charlas de intercambio cultural con hacedores de todas partes del país.

Omar Novoa

Trabajo conjunto con el Municipio neuquino

El encuentro cuenta este año con una articulación fluida con la Municipalidad de Neuquén para la logística y el uso del espacio público en pleno centro capitalino. Desde la organización remarcaron el valor del trabajo coordinado para potenciar la oferta turística y cultural de la ciudad.

Respecto a los horarios, Díaz afirmó que la feria está operativa desde la 10 de la mañana hasta altas horas de la noche. "A partir de las 10 de la mañana más o menos, hasta que haya gente, ponele hasta las 12 de la noche, quizás el sábado y el domingo un ratito más, ya que el lunes es feriado", dijo.

"Una vez más invitamos desde la feria de artesanos al público de toda la zona a que venga a recorrer y a maravillarse con los productos de los artesanos que vienen de todo el país. Una fecha en el año la gran feria argentina se hace en Neuquén", concluyó el organizador.