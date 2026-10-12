Milei viaja a Estados Unidos y España: premios, empresarios y reuniones con aliados políticos

El Presidente viajará a Washington y luego partirá hacia Madrid, donde se reunirá con Isabel Díaz Ayuso, Santiago Abascal y referentes del sector empresarial.

El presidente Javier Milei iniciará una nueva gira internacional que tendrá como destinos a Estados Unidos y España, con una agenda centrada en la promoción de su programa económico, reuniones con empresarios y encuentros con dirigentes políticos afines. El mandatario viajará primero a Washington, entre el 13 y el 16 de octubre, y luego regresará a la Argentina antes de partir hacia Madrid el lunes 19.

La recorrida combinará actividades institucionales, reconocimientos vinculados con la defensa de la libertad económica y contactos con referentes internacionales. En ambos países, el jefe de Estado buscará fortalecer sus vínculos con sectores empresariales y dirigentes que comparten parte de su visión sobre el rol del Estado y la iniciativa privada.

Milei partirá hacia Washington el martes 13 de octubre por la noche y arribará a la capital estadounidense el miércoles 14. Durante esa jornada, tiene previstos encuentros con Andy Kleinman, empresario e inversor argentino vinculado con el sector tecnológico, y Harold Hamm, fundador y presidente emérito de Continental Resources, una compañía de la industria petrolera estadounidense.

Ese mismo día participará en la Gala Oficial del Mes de la Herencia Hispana, donde recibirá un reconocimiento al liderazgo y al impacto global. La actividad será uno de los puntos destacados de su visita a Estados Unidos.

Javier Milei analizó desde Estados Unidos el impacto de la guerra en Medio Oriente y sus posibles consecuencias en la economía mundial.

El jueves 15, el Presidente expondrá ante la Cámara de Comercio de Estados Unidos. La presentación se titulará El caso argentino: el desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo y estará enfocada en la experiencia económica del país y las reformas impulsadas por su Gobierno.

En ese marco, Milei recibirá el premio Global Champion of Free Enterprise, una distinción relacionada con su defensa de la libertad económica y la iniciativa privada.

La agenda también incluirá un encuentro de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), en el marco de la presidencia argentina del organismo. La actividad estará dedicada a la memoria del Holocausto y a la lucha contra el antisemitismo.

Después de completar las actividades previstas, el mandatario emprenderá el regreso y arribará a la Argentina durante la mañana del viernes 16 de octubre.

Madrid: encuentros con Ayuso, Abascal y empresarios

La segunda etapa de la gira comenzará el lunes 19 de octubre, cuando Milei viaje a Madrid para mantener reuniones con dirigentes políticos y referentes económicos españoles.

Entre los encuentros previstos figura una reunión con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y dirigente del Partido Popular (PP). La referente española mantiene coincidencias con el mandatario argentino en planteos vinculados con la reducción de la intervención estatal y la defensa de la actividad privada.

También está programada una reunión con Santiago Abascal, líder de Vox, partido de derecha con el que Milei mantiene una relación política desde antes de asumir la Presidencia. El dirigente español ya formó parte de la agenda de anteriores visitas del jefe de Estado argentino.

La actividad en Madrid incluirá, además, una cumbre con empresarios y una conferencia junto al economista Jesús Huerta de Soto, uno de los principales exponentes de la escuela austríaca de economía y una referencia intelectual para las ideas económicas que defiende Milei.

El escenario político español, en el centro de la visita

La escala en España se desarrollará en un contexto de disputa política, marcado por el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre. La convocatoria abrió una nueva etapa de competencia entre los principales partidos españoles.

En ese escenario, los contactos de Milei con Ayuso y Abascal tendrán una dimensión política que se sumará a las actividades económicas y empresariales previstas. La gira le permitirá al Presidente reforzar sus vínculos internacionales y exponer los lineamientos de su programa económico ante interlocutores de Estados Unidos y España.