Insólito: el diputado del Tesla ahora llegó a un evento en un helicóptero amarillo con campaña de Milei 2027

El diputado libertario había sido protagonista de otro escándalo en el Congreso. El video que generó disputa en las últimas horas.

El diputado Quintar, conocido por su Tesla, fue quien realizó este ploteo.

En las últimas horas comenzó a circular en redes sociales un video que generó polémica, donde se ve a un diputado libertario llegando a una competencia de motocross en un helicóptero amarillo con la frase "Milei 2027" . La situación generó gran sorpresa y controversia.

Se trata del diputado nacional por Jujuy, Manuel Quintar , quien ya había protagonizado otra polémica en mayo de este año. En aquella ocasión, llegó al estacionamiento del Congreso con una camioneta Tesla Cybertruck importada desde Miami.

El diputado jujeño llegó al evento y decenas de personas se agolparon en el lugar de aterrizaje para sacarse fotografías junto a la aeronave personalizada.

La competencia en la que apareció contaba con el antecedente de haber sido declarada de interés provincial por la Legislatura jujeña, una iniciativa promovida por el bloque de La Libertad Avanza.

La polémica aparición del diputado Quintar con el Tesla en el Congreso

En el mes de mayo, el legislador de Jujuy apareció en la Cámara de Diputados con un Tesla Cybertruck, uno de los autos más costos de la marca de Elon Musk.. El diseño futurista del vehículo y su altísimo valor económico rápidamente transformaron la escena en tema político.

El modelo es uno de los más llamativos y exclusivos de la marca, por lo que generó grandes cuestionamientos tanto entre el bloque oficialista y la oposición.

Rápidamente, antes de hacer conclusiones al respecto, fue el mismo legislador quien se encargó de publicar una foto de él junto al vehículo. "A mi nombre, con la mía... Pronto toda la info de los radikukas con la NUESTRA", escribió en su cuenta de X.

El legislador habría importado la camioneta eléctrica desde Estados Unidos. Según consignó La Nación, en suelo estadounidense este modelo se consigue por U$S69.990, mientras que las opciones más avanzadas, como la Cyberbeast, el modelo más caro de la pick up, se acerca a los U$S100 mil.

Tras la catarata de comentarios y críticas al diputado, el presidente Javier Milei salió al día siguiente a respaldar públicamente al diputado libertario.

Lejos de despegarse de la situación, Milei eligió defender al legislador durante una entrevista en el canal de streaming Carajo. “Ojalá yo pudiera comprarme uno, ¿Cuál es el problema?”, lanzó el mandatario. Además, calificó los cuestionamientos como “un argumento comunista” y sostuvo que cualquier persona puede gastar su dinero como quiera si fue obtenido de manera legal.

Quién es Manuel Quintar

Quintar es diputado nacional por Jujuy y forma parte del bloque de La Libertad Avanza desde diciembre de 2023. Además de abogado, mantiene actividades empresariales vinculadas al sector de la salud privada en el norte del país.

La repercusión del caso también se trasladó a redes sociales, donde el episodio generó miles de comentarios y memes vinculados al valor del vehículo, la ausencia de patente y la imagen que dejó la camioneta siendo trasladada por una grúa.

A los ingresos propios por su actividad privada, se le suman los que cobra como diputado nacional. Según consta en el sitio web oficial de la Cámara de Diputados, un legislador de la Cámara baja percibe un sueldo neto de $4.572.596,99, a valores de diciembre de 2025.

En sus redes sociales, el diputado hace gala de su afición por el motociclismo y su participación en competencias como el Campeonato Enduro y el Salteño-Jujeño 2026.