Alerta por el nivel de deudas: los sueldos no alcanzan y la mora rompió un récord de 20 años

La carrera desigual entre salarios deprimidos y tarifas por las nubes detonó la economía doméstica. El incumplimiento con bancos y billeteras virtuales se disparó.

La mora de las familias con los bancos en niveles récord

La tasa de morosidad en el crédito a las familias alcanzó en julio niveles sin precedentes en las últimas dos décadas, impulsada por un deterioro sostenido de los salarios y un drástico aumento en el costo de los servicios esenciales. La suba se da a pesar de que los bancos insisten en que están regularizando su cartera morosa.

Así lo indica un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) el cual detalla que la irregularidad en proveedores no financieros y billeteras virtuales trepó al 33,9%, superando los máximos registrados durante la pandemia del COVID-19. Por otro lado, el incumplimiento con el sistema bancario tradicional escaló al 13%, un nivel que no se observaba desde la crisis del año 2001.

De acuerdo con el relevamiento elaborado sobre la base de datos del Banco Central (BCRA), el incumplimiento de las familias experimentó un salto exponencial respecto a finales de 2024, cuando la mora bancaria se ubicaba en un 2,5% y la no financiera en un 7,3%.

Los analistas del CEPA destacan que este fenómeno no responde a una expansión irresponsable del crédito, sino a un "problema de ingresos" derivado de la pérdida del poder adquisitivo.

Banco Central de la República Argentina.

El informe indica que, entre noviembre de 2024 y junio de 2026, el salario real de los trabajadores registrados acumuló un retroceso del 14,3%.

A este panorama se suma una disparidad crítica entre el incremento de los salarios y el costo de vida. Desde enero de 2024 a agosto de 2026, los sueldos crecieron un 268%. Mientras tanto, las tarifas de gas subieron un 2.071%, el transporte un 1.442%, el agua un 544% y la energía eléctrica un 393%.

"Esta brecha forzó a los hogares a recurrir al endeudamiento para cubrir gastos cotidianos, postergando un ajuste que finalmente devino en cesación de pagos", señala l informe.

La mora golpea más a jóvenes y jefes de hogar

El trabajo detalla que el 70,7% del total de personas con deudas irregulares (4.185.913 deudores) pertenece a la franja de entre 25 y 54 años, impactando directamente sobre la población en edad laboral activa y jefes de hogar.

El grupo de 35 a 44 años es el más afectado en términos de montos, concentrando el 30,6% del total moroso con un saldo acumulado de $4.639.030 millones de pesos entre bancos y billeteras virtuales.

Durante 24 horas todas las entidades bancarias permanecerán cerradas.

En términos geográficos, la morosidad golpea con más fuerza a las provincias con menores ingresos relativos. La Rioja encabeza la tasa de irregularidad crediticia con un 23,1% (donde los salarios se ubican 31,5% por debajo del promedio nacional), seguida por Santiago del Estero con un 18,1% de mora y Misiones con el 16,9%.