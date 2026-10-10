Muerto en el taller mecánico: el informe forense despeja interrogantes sobre lo sucedido

Se conoció en las últimas horas y la fiscalía definirá los pasos a seguir. Al igual que otras investigaciones similares, se realizarán estudios complementarios.

La Policía provincial concretó un destacado despliegue frente al taller donde fue hallado el hombre muerto.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) concretó una rápida investigación en relación a la muerte de un hombre en un taller mecánico de calle Fava al 600, en esta capital, y casi al cierre del viernes, obtuvo datos certeros de qué fue lo que ocurrió.

El despliegue policial y judicial se inició muy temprano luego de que las fuerzas de seguridad provinciales fueron alertadas sobre un incidente en calle José Fava al 600, entre Koessler y Leguizamón.

Apenas llegaron los efectivos de la Comisaría Segunda, se comprobó que había una persona, sin vida, junto a un vehículo. En esas circunstancias, se concretaron las primeras actuaciones y las entrevistas a dos hombres que se encontraban en el lugar.

A partir del relato de los vecinos ligados al taller, se supo que la persona fallecida no era desconocida en la zona y que, en apariencia, sufría de adicciones. Justamente, el incidente de la madrugada de este viernes, habría tenido su origen en un consumo previo de drogas por parte de la persona que buscó ingresar a una propiedad cercana al taller mecánico.

Debido a que no lo desconocían, las personas que estaban en el taller habrían buscado calmar al hombre. Sin embargo, no lograron hacerlo desistir y empezó a golpear una chapa.

Luego, se produjo un forcejeo y mientras se aguardaba el arribo de la Policía, el hombre fue retenido cerca de un vehículo.

Lamentablemente, cuando arribaron los agentes de la Comisaría Segunda, se comprobó que ya se encontraba sin vida.

Intervención de la Fiscalía y Criminalística

Como ocurre en otras situaciones de este tipo, se le dio intervención al MPF y se convocó a Criminalística.

Mientras tanto, los investigadores se encargaron de descartar las sospechas sobre un intento de robo y mostraron prudencia a la hora de ofrecer una hipótesis sobre lo sucedido.

En cuanto a las dos personas que se encontraban en el taller, fueron entrevistadas y los integrantes del MPF les anticiparon que debían quedar a disposición de la investigación abierta.

Sebastián Fariña Petersen

La causa quedó caratulada como “muerte dudosa” y en e cierre de este viernes, se despejaron las dudas en relación a la causa de muerte. El Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial entregó un informe preliminar de la autopsia, donde se especifica que el hombre, de 33 años, tenía lesiones externas pero sin “entidad suficiente para provocar la muerte de manera directa”.

Causa de muerte: "una congestión cardiopulmonar"

De manera contundente, el examen médico-legal determinó como causa preliminar de muerte “una congestión cardiopulmonar, asociada a un posible cuadro de delirio agitado”.

Frente a este informe inicial, se deberá aguardar otro estudio como parte de un trabajo complementario que definirá si la persona fallecida consumió algún tipo de drogas antes del incidente que protagonizó en el taller.

Todavía no se informó su identidad

En cuanto a los datos filiatorios, todavía no trascendieron y deberá aguardarse la información oficial.

Durante la mañana de este viernes, a la par de la Policía, estuvo trabajando la fiscal Guadalupe Inaudi, quien se encuentra al frente de las diversas actuaciones tras el hallazgo de la persona muerta.

Justamente, debido a los interrogantes sobre la secuencia de los hechos, fueron muy cautos al momento de aventurar alguna hipótesis sobre el incidente.