Policiales La Mañana Muerto Un hombre murió tras un presunto intento de robo en un taller mecánico de Neuquén

El hecho ocurrió durante la madrugada. Trabajan en el lugar efectivos de la Comisaría Segunda y personal de Criminalística. Agregar LM Neuquén a







Un hombre muerto en un presunto intento de robo delictivo. Sebastián Fariña Petersen

Personal de la policía y de Criminalística trabajan en José Fava al 600, entre Koessler y Leguizamón, por la denuncia de la presencia de un hombre muerto en un taller de mecánica automotor, en la ciudad de Neuquén. La Policía investiga las circunstancias del hecho, que estaría relacionado con un presunto intento de robo.

De acuerdo con la información difundida en el móvil de LU5, el episodio habría ocurrido alrededor de las 3 de la mañana. El hombre habría intentado regresar al lugar con fines delictivos y, tras un presunto enfrentamiento, habría fallecido.

En el lugar, ubicado al lado de una ferretería y cerca del Centro Médico Integral, trabajan efectivos de la Comisaría Segunda y personal de Criminalística. El cuerpo fue encontrado prácticamente en el ingreso al taller, que cuenta con un portón rojo y un galpón en el fondo.