Muerto en el taller mecánico: una diligencia clave va a definir la investigación

Tanto la fiscalía como la Policía están trabajando en forma intensa para conocer lo que sucedió en calle Fava al 600. Por el momento, no hay personas detenidas.

La Policía provincial realizó un importante despliegue en el lugar del hallazgo de la persona muerta.

Un trámite judicial clave podría echar luz sobre lo sucedido en la madrugada de este viernes en el taller ubicado sobre calle Fava al 600 de esta capital y, además, definir la situación de dos personas que se encontraban en el lugar.

A primera hora de hoy, trascendió que un hombre había muerto y que su cuerpo fue hallado junto a un vehículo. El hecho causó una gran repercusión debido a un importante despliegue policial encabezado por efectivos de la Comisaría Segunda y el personal de Criminalística.

Asimismo, empezaron a tejerse versiones sobre un presunto intento de robo y que los dueños del taller habrían buscado impedir el hecho.

Sin embargo, fuentes cercanas a la investigación revelaron a LM Neuquén que todavía es prematuro hablar de un supuesto robo y que se están llevando a cabo distintas medidas para conocer las circunstancias de cómo murió el hombre.

Sebastián Fariña Petersen

En primer término, destacaron que se trataría de una persona que sufría adicciones y que frecuentaba la zona, es decir, varios vecinos lo conocían.

Bajo los efectos de estupefacientes

Respecto de la situación que se vivió en las primeras horas de la madrugada, se presume que el hombre había consumido estupefacientes y que, por motivos que están bajo investigación, intentó ingresar a una propiedad cercana.

En ese marco, dos personas ligadas al taller habrían buscado que desista de su acción y se produjo un enfrentamiento, con un cruce de golpes.

Un llamado urgente a la Policía

Mientras se producía el forcejeo, la Policía neuquina fue alertada y convocada para que intervenga.

Finalmente, el hombre tuvo que ser precintado para que se calme. Después, se habría producido su deceso.

Sebastián Fariña Petersen

Hasta el momento, el Ministerio Público Fiscal (MPF) cuenta con estos elementos y por este motivo no se ordenó ninguna detención por los interrogantes sobre lo sucedido.

El trámite clave que va a definir la causa

El trámite clave que se espera es el resultado de la autopsia y que se conocería hoy a última hora o mañana. Este informe determinará los pasos que dará la fiscalía en relación a la causa abierta.

Hoy viernes por la mañana, a la par de la Policía, estuvo trabajando la fiscal Guadalupe Inaudi, quien se encuentra al frente de las diversas actuaciones.

Hermetismo

Justamente, debido a las dudas sobre la secuencia de los hechos, las autoridades guardaron un marcado hermetismo y pidieron esperar el resultado del trabajo policial y judicial.

Como ocurre en otras situaciones de este tipo, los peritos avanzaron con el secuestro de elementos útiles para el esclarecimiento del hecho.

"Muerte dudosa"

Mientras tanto, se mantiene la carátula de “muerte dudosa” y cualquier modificación dependerá del informe autópsico y otras medidas que se están desarrollando. En cuanto a las personas del taller, solo fueron informadas de que deberán estar a disposición de las autoridades encargadas de la investigación.

El operativo desplegado por la Policía se extendió desde las 3 aproximadamente hasta el mediodía y el lugar donde fue hallado el cuerpo fue protegido con una lona del Departamento Criminalística. De forma paralela, se impidió el paso de personas por la vereda de la zona hasta pasado el mediodía.