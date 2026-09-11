Esta es la mejor época del año para visitar las Cataratas del Iguazú sin sufrir calor extremo ni multitudes
La experiencia puede ser muy distinta dependiendo del momento del año que se elija. Clima, cantidad de turistas y precios, entre los factores.
Elegidas entre las siete maravillas naturales del mundo, las Cataratas del Iguazú son uno de los destinos más elegidos tanto por los turistas argentinos como por los que llegan desde el exterior. Y si bien visitarlas es una experiencia única e imperdible, la época del año que se elige para recorrerlas suele influir en la aventura del viaje.
Aunque desde el Parque Nacional Iguazú sostienen que pueden disfrutarse durante todo el año, la vivencia está atada a varios factores: el calor, las lluvias, el caudal del agua, la cantidad de visitantes y las condiciones para recorrer las extensas pasarelas. Por eso, existen períodos especialmente convenientes para quienes buscan combinar buen clima con más tranquilidad.
El clima, un factor clave para visitar las Cataratas del Iguazú
Ubicadas en plena selva de Misiones, las Cataratas tienen un clima subtropical húmedo, lo que significa temperaturas elevadas durante gran parte del año y lluvias frecuentes. Esto hace que el paisaje se mantenga verde y la selva viva, pero también puede condicionar la experiencia del viaje.
Entre diciembre y parte de marzo, las frecuentes precipitaciones tienen una relación directa con el comportamiento del río Iguazú: la fuerza de los saltos aumenta y la Garganta del Diablo se ve aún más espectacular, con enormes volúmenes de agua, vapor y bruma. Sin embargo, el verano también tiene sus desventajas: el calor y la humedad hacen más exigentes los recorridos por los circuitos.
Por otro lado, otoño e invierno pueden representar una mejor oportunidad para quienes busquen priorizar las caminatas. Las temperaturas más bajas y las lluvias menos frecuentes permiten recorrer los senderos sin la sensación de agobio. Finalmente, la primavera trae nuevamente el aumento gradual de las temperaturas y una selva que recupera toda su intensidad. Por lo tanto, septiembre y octubre son especialmente atractivos para quienes buscan recorrer las pasarelas con un clima moderado.
La cantidad de turistas, otra variable para tener en cuenta
Desde la Administración de Parques Nacionales señalan que la mayor concentración de visitantes suele producirse durante las vacaciones de verano, los fines de semana extra largos como Semana Santa y el receso invernal. Durante estos períodos, las Cataratas son más difíciles de recorrer, con las pasarelas llenas de gente. Además, los precios suelen ser más elevados.
Por otro lado, en temporada baja (abril, mayo, septiembre y noviembre), hay menos visitantes, los precios bajan y el clima sigue siendo agradable. Esta opción es muy recomendada para quienes prefieren un viaje más tranquilo y quieren disfrutar del entorno natural con más calma.
Entonces, ¿cuándo conviene visitar las Cataratas?
Según la experiencia de los propios viajeros, los períodos entre abril y junio o entre agosto y octubre son los mejores para viajar a Iguazú. Estos meses funcionan como una transición entre las estaciones más extremas, con temperaturas más agradables para caminar, una menor cantidad de turistas y un entorno natural que mantiene toda la exuberancia característica de la selva misionera.
El otoño tiene como ventaja el descenso del intenso calor del verano, siendo una época apropiada para quienes quieren recorrer durante varias horas los circuitos del parque sin tener que soportar temperaturas extremas. Además, las lluvias de los meses anteriores ayudan a mantener un importante caudal de agua.
La primavera, por su parte, ofrece una combinación atractiva: temperaturas agradables, menor afluencia turística que durante las principales temporadas de vacaciones, vegetación en pleno desarrollo y una importante actividad de la fauna.
Recomendaciones para disfrutar al máximo de la experiencia
A la hora de visitar las Cataratas del Iguazú, existen algunas recomendaciones a tener en cuenta para que la experiencia sea aún más placentera. Algunas de ellas son:
- Ropa y calzado: utilizar ropa cómoda, liviana y preferentemente impermeable. También se puede llevar un piloto o una muda si se busca acercarse demasiado a los saltos o hacer alguna excursión o recorrido en lancha. En cuanto al calzado, utilizar zapatillas cerradas y con buen agarre. No se recomiendan sandalias o calzados con poca adherencia.
- Proteger los objetos personales: si se lleva una mochila pequeña, se aconseja guardar el teléfono celular, documentos, cámara y otros objetos en una bolsa impermeable para protegerlos.
- Hidratación: llevar una botella reutilizable y beber con frecuencia, incluso aunque no se tenga la sensación de sed. El parque dispone de puntos donde es posible recargar agua potable.
- Protector solar: utilizar protector incluso durante los días nublados. A esto se suma el uso de gorra o sombrero y anteojos de sol.
- Repelente: es recomendable aplicarlo antes de ingresar al parque y renovarlo durante la jornada, especialmente si nos mojamos.
- Ir con tiempo: se recomienda dedicarle un día entero al destino, comenzando a primera hora de la mañana. En el lado argentino, los circuitos Superior e Inferior y el sendero hacia la Garganta del Diablo requieren varias horas si se pretende recorrerlos sin apuro.
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