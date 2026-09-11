Esta es la mejor época del año para visitar las Cataratas del Iguazú sin sufrir calor extremo ni multitudes

La experiencia puede ser muy distinta dependiendo del momento del año que se elija. Clima, cantidad de turistas y precios, entre los factores.

Elegidas entre las siete maravillas naturales del mundo, las Cataratas del Iguazú son uno de los destinos más elegidos tanto por los turistas argentinos como por los que llegan desde el exterior. Y si bien visitarlas es una experiencia única e imperdible, la época del año que se elige para recorrerlas suele influir en la aventura del viaje.

Aunque desde el Parque Nacional Iguazú sostienen que pueden disfrutarse durante todo el año , la vivencia está atada a varios factores: el calor , las lluvias , el caudal del agua , la cantidad de visitantes y las condiciones para recorrer las extensas pasarelas. Por eso, existen períodos especialmente convenientes para quienes buscan combinar buen clima con más tranquilidad.

Ubicadas en plena selva de Misiones , las Cataratas tienen un clima subtropical húmedo, lo que significa temperaturas elevadas durante gran parte del año y lluvias frecuentes . Esto hace que el paisaje se mantenga verde y la selva viva, pero también puede condicionar la experiencia del viaje.

Al estar en la selva misionera, Iguazú tiene temperaturas cálidas durante casi todo el año.

Entre diciembre y parte de marzo, las frecuentes precipitaciones tienen una relación directa con el comportamiento del río Iguazú: la fuerza de los saltos aumenta y la Garganta del Diablo se ve aún más espectacular, con enormes volúmenes de agua, vapor y bruma. Sin embargo, el verano también tiene sus desventajas: el calor y la humedad hacen más exigentes los recorridos por los circuitos.

Por otro lado, otoño e invierno pueden representar una mejor oportunidad para quienes busquen priorizar las caminatas. Las temperaturas más bajas y las lluvias menos frecuentes permiten recorrer los senderos sin la sensación de agobio. Finalmente, la primavera trae nuevamente el aumento gradual de las temperaturas y una selva que recupera toda su intensidad. Por lo tanto, septiembre y octubre son especialmente atractivos para quienes buscan recorrer las pasarelas con un clima moderado.

La cantidad de turistas, otra variable para tener en cuenta

Desde la Administración de Parques Nacionales señalan que la mayor concentración de visitantes suele producirse durante las vacaciones de verano, los fines de semana extra largos como Semana Santa y el receso invernal. Durante estos períodos, las Cataratas son más difíciles de recorrer, con las pasarelas llenas de gente. Además, los precios suelen ser más elevados.

Se recomienda evitar el viaje en Semana Santa y durante las vacaciones de verano e invierno.

Por otro lado, en temporada baja (abril, mayo, septiembre y noviembre), hay menos visitantes, los precios bajan y el clima sigue siendo agradable. Esta opción es muy recomendada para quienes prefieren un viaje más tranquilo y quieren disfrutar del entorno natural con más calma.

Entonces, ¿cuándo conviene visitar las Cataratas?

Según la experiencia de los propios viajeros, los períodos entre abril y junio o entre agosto y octubre son los mejores para viajar a Iguazú. Estos meses funcionan como una transición entre las estaciones más extremas, con temperaturas más agradables para caminar, una menor cantidad de turistas y un entorno natural que mantiene toda la exuberancia característica de la selva misionera.

El otoño tiene como ventaja el descenso del intenso calor del verano, siendo una época apropiada para quienes quieren recorrer durante varias horas los circuitos del parque sin tener que soportar temperaturas extremas. Además, las lluvias de los meses anteriores ayudan a mantener un importante caudal de agua.

Los mejores momentos para ir a Cataratas son durante el otoño y entre el fin del invierno y la primavera.

La primavera, por su parte, ofrece una combinación atractiva: temperaturas agradables, menor afluencia turística que durante las principales temporadas de vacaciones, vegetación en pleno desarrollo y una importante actividad de la fauna.

Recomendaciones para disfrutar al máximo de la experiencia

A la hora de visitar las Cataratas del Iguazú, existen algunas recomendaciones a tener en cuenta para que la experiencia sea aún más placentera. Algunas de ellas son: