Pronostican vientos que superarán los 100 km/h y fuertes lluvias: alerta del SMN

No se descarta la posibilidad de precipitación en forma de nieve en las zonas más altas. Cuáles serán las zonas más afectadas.

Los avisos advierten sobre fenómenos que podrían generar daños y afectar temporalmente las actividades habituales.

Los primeros días de Primavera siguen siendo de gran inestabilidad climática en gran parte del país, y en las últimas horas se advirtió sobre la presencia de fuertes fenómenos para este viernes.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este viernes 25 de septiembre una serie de alertas meteorológicas por lluvias y viento para distintas zonas de la Argentina.

Los avisos de amarillo advierten sobre fenómenos que podrían generar daños y afectar temporalmente las actividades habituales.

Alerta por lluvias: qué zonas estarán afectadas.

Según el SMN, las lluvias serán de intensidad variable y podrían presentarse períodos de precipitaciones fuertes. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, pudiendo ser superados de manera local.

No se descarta la posibilidad de precipitación en forma de nieve en las zonas más altas. El fenómeno alcanzará a la provincia de Neuquén.

Alerta por vientos que superarían los 100 km/h

Por otro lado, el SMN mantiene una alerta por viento Zonda para San Juan y Mendoza. En las áreas alcanzadas por el aviso se esperan vientos con velocidades de entre 30 y 50 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían superar los 70 km/h.

El viento Zonda puede generar una importante reducción de la visibilidad, además de provocar un aumento repentino de las temperaturas y condiciones muy secas. Estas características pueden favorecer la presencia de polvo en suspensión y complicar la circulación en las zonas afectadas.

Asimismo, rige una alerta amarillo por un temporal de viento para este viernes en las provincias de San Juan y Mendoza. El área cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que pueden superar los 100 km/h.

Mientras que en el resto de la región, se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 30 y 50 km/h con ráfagas que pueden superar los 70 km/h