El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, reclamó al rector Ricardo Gelpi que adopte medidas para evitar el acto del 10 de diciembre.

El Gobierno nacional le envió una carta formal al rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA) , Ricardo Gelpi , para reclamarle que impida el homenaje a Mario Roberto Santucho , fundador del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y jefe del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). El Poder Ejecutivo exigió que se frene el acto previsto para el 10 de diciembre y que se sancione a quienes promovieron la convocatoria en la Facultad de Ciencias Sociales.

La nota fue remitida por la Subsecretaría de Políticas Universitarias, a cargo de Alejandro Álvarez , que depende del Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello . El organismo advirtió sobre eventuales responsabilidades penales y administrativas de las autoridades involucradas en la actividad.

El documento, que publicó Infobae, cuestiona el reconocimiento al dirigente guerrillero. El ERP, la organización que encabezó Santucho, llevó adelante secuestros, asesinatos y ataques a instalaciones militares durante los gobiernos constitucionales de 1973 a 1976.

“Me dirijo a Ud. debido al publicitado y desafortunado homenaje de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires al líder terrorista Mario Roberto Santucho, a realizarse el próximo 10 de diciembre”, comienza la comunicación dirigida al rector.

La carta se conoció luego de que el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales, encabezado por la decana Ana Arias, declarara de interés institucional la actividad. La propuesta contempla la instalación de una escultura dedicada a Santucho en un patio interno de la sede universitaria, ubicada en el barrio porteño de Constitución.

Para el Gobierno, los fundamentos de esa decisión implican una reivindicación de la violencia política. En la presentación, sostuvo que “el mencionado homenaje a este personaje no hace más que reivindicar el pasado violento de nuestra Patria” y señaló que el ERP pretendía acceder al poder a través de las armas para imponer un sistema contrario a las instituciones democráticas.

Responsabilidades penales

La Subsecretaría de Políticas Universitarias planteó que el grupo liderado por Santucho buscaba “la toma del poder mediante la lucha armada para imponer por la fuerza un régimen totalitario en nuestro país”.

En otro tramo de la comunicación, el organismo afirmó: “No hay argumentos para realizar un homenaje a la persona que liderando el ERP cometió asesinatos, secuestros, crímenes aberrantes y actos terroristas contra el propio pueblo argentino que quería vivir en paz y libertad, rechazando la imposición de una ideología totalitaria desde este grupo armado”.

Alejandro Álvarez, secretario de Política Universitaria.

La intervención formal del Gobierno se incorporó al debate abierto por la resolución de Ciencias Sociales. Sin embargo, el Poder Ejecutivo no cuenta con facultades para suspender de manera unilateral una actividad institucional de la UBA, debido a la autonomía universitaria reconocida por la Constitución Nacional.

Uno de los ejes de la carta es la advertencia sobre las consecuencias penales y administrativas que, según la interpretación del Gobierno, podrían alcanzar a las autoridades universitarias responsables de la organización del homenaje.

El texto señala que el reconocimiento a Santucho podría constituir una reivindicación de los hechos violentos atribuidos al ERP. A partir de ese planteo, sostiene que quienes intervinieron en la convocatoria podrían incurrir en delitos y en un incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos.

“Este homenaje que promueve a una persona que publicitaba sus crímenes, enalteciendo, justificando o glorificando actos terroristas, las haría pasible de la comisión de delitos a las autoridades universitarias responsables”, sostiene la presentación oficial.

Ricardo Gelpi, rector de la Universidad de Buenos Aires.

La misiva agrega que las autoridades también “incurrirían en el incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos por utilizar instalaciones y recursos públicos universitarios con fines ajenos a la competencia legal de las universidades”.

Se trata de una interpretación jurídica expresada por la Subsecretaría de Políticas Universitarias. La carta no cita una resolución judicial que haya establecido la existencia de un delito ni atribuye responsabilidades penales concretas. Tampoco precisa qué figura penal podría aplicarse a los responsables de la convocatoria.

Luego, el Gobierno formuló su requerimiento central al rector de la UBA. “Frente a esta situación, exijo a Ud., que, como responsable máximo de la Universidad de Buenos Aires, adopte las medidas administrativas necesarias a fin de evitar se realice este repudiable acto de homenaje en la institución a su cargo y que se impongan las sanciones que correspondan a quienes promovieron esta convocatoria”, afirma el documento.

La presentación también solicita información sobre las acciones que eventualmente adopte la casa de estudios. En su último párrafo, dispone que, ante el uso de instalaciones y fondos públicos universitarios y la posible comisión de un ilícito, se informe al organismo sobre “las actuaciones administrativas, medidas disciplinarias y sanciones realizadas por la Universidad”.

El alcance de ese pedido está sujeto a la autonomía universitaria, contemplada en el artículo 75, inciso 19, de la Constitución Nacional y desarrollada por la Ley de Educación Superior 24.521.

El Gobierno puede requerir información y realizar presentaciones administrativas, pero no tiene atribuciones para ordenar de forma directa la suspensión del homenaje ni para imponer sanciones disciplinarias a sus organizadores. Esas decisiones corresponden a las autoridades universitarias competentes, sin perjuicio de las responsabilidades legales que pudieran establecerse por otras vías.