La Casa Rosada busca avanzar con proyectos clave antes del cierre del período ordinario. La eliminación de las PASO y la regulación de las apuestas online estarán entre las prioridades.

El Gobierno volverá a reunir a su mesa política para ordenar las prioridades legislativas y definir cómo avanzará con sus principales proyectos en el Congreso . El encuentro será clave para establecer la estrategia oficialista ante el cierre del período ordinario.

La reunión se realizará el martes a las 13 horas en la Casa Rosada y estará encabezada por Karina Milei . La intención es coordinar posiciones y analizar el escenario parlamentario para impulsar las iniciativas que el oficialismo considera prioritarias.

Entre los temas centrales estarán la reforma electoral , con la eliminación de las PASO, y la Ley de Ludopatía , cuyo tratamiento comenzará este miércoles en las comisiones del Senado. La iniciativa deberá avanzar antes de que venza el estado parlamentario de la media sanción que obtuvo en Diputados.

La reunión será encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y contará con la participación de los principales referentes de la administración libertaria para coordinar las negociaciones con los bloques aliados y garantizar los respaldos necesarios para avanzar con las iniciativas oficiales.

Quiénes participarán de la reunión

Del encuentro participarán el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el armador nacional, Eduardo "Lule" Menem; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora Patricia Bullrich y el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt. También se espera la presencia del asesor presidencial Santiago Caputo y del secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández.

Las prioridades parlamentarias del Gobierno

La reforma electoral constituye uno de los principales objetivos del oficialismo, que pretende eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) e introducir otros cambios en el sistema electoral de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

En paralelo, el Senado comenzará este miércoles a debatir la ley de Ludopatía en comisiones. Aunque La Libertad Avanza aspira a conseguir dictamen del proyecto, existen diferencias en torno a algunos de sus artículos, particularmente aquellos vinculados con las restricciones que impulsa la Iglesia.

En ese sentido, fuentes oficiales anticiparon que, si se incorpora al texto el articulado reclamado por la Iglesia, el Gobierno podría vetar la iniciativa y argumentaron: "Es como la Ley Seca, no tiene sentido".

La agenda parlamentaria continuará el jueves con el tratamiento del Presupuesto 2027 y la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), dos iniciativas económicas e institucionales que también forman parte de las prioridades del oficialismo.

Con ese cronograma, la mesa política buscará unificar posiciones y ordenar las negociaciones parlamentarias para sostener los acuerdos que necesita el Gobierno en el tramo final del período ordinario.

La agenda parlamentaria continuará el jueves con el tratamiento del Presupuesto 2027 y la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA). Se trata de dos iniciativas que forman parte de los objetivos económicos e institucionales del oficialismo y que el Gobierno busca impulsar en el tramo final del período ordinario. Ambos proyectos requieren acuerdos y negociaciones con los distintos bloques para conseguir el respaldo necesario en el Congreso.

En este escenario, la mesa política tendrá la tarea de coordinar la estrategia legislativa, unificar criterios entre los principales referentes del oficialismo y evaluar los apoyos con los que cuenta para avanzar con las propuestas. El objetivo será ordenar las prioridades, definir los próximos movimientos y evitar que las diferencias internas o las dificultades para reunir consensos demoren el tratamiento de los proyectos antes del cierre de las sesiones ordinarias.