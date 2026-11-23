La decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Ana Josefina Arias , explicó cómo se gestó la iniciativa para homenajear histórico dirigente del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y fundador del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) , Mario Roberto Santucho , y defendió la posibilidad de que los estudiantes revaloricen distintas figuras de la militancia de los años 70.

“ Tenemos que reivindicar la trayectorias militantes de una generación que pagó carísima su opción de vida y política ”, sostuvo.

“La iniciativa fue traída por un colectivo cultural que se llama Contramuro y fue tomada por una agrupación estudiantil que presentó un proyecto sobre tablas en el Consejo Directivo hace un mes. Fue votado, tuvo dos abstenciones y fue aprobado por el Consejo”, contó en declaraciones a Urbana Play.

La obra, un cuadro con relieve, está prevista que sea colocada en uno de los patios de la Facultad, donde las agrupaciones estudiantiles suelen realizar murales y homenajear a distintas figuras, el 10 de diciembre. Arias explicó que la propuesta no había generado revuelo cuando se trató en el Consejo porque Sociales tiene una “histórica política de reivindicación por Memoria, Verdad y justicia”. Como ejemplo, mencionó que en el edificio están retratadas las personas desaparecidas de las dos carreras de la facultad: Sociología y Trabajo Social.

Asimismo, aclaró que no fue la autora del proyecto ni participa de las decisiones del Consejo Directivo, integrado por representantes de distintos claustros, entre ellos docentes y graduados.

En ese marco, sostuvo que la reivindicación de la militancia de los años 70 por parte de los estudiantes es una constante en la casa de estudios y que el homenaje abre un debate. “No se puede reivindicar el conjunto sin reivindicar estas trayectorias individuales que son discutibles, polémicas, pero son reales, existieron y son las que este grupo en particular está poniendo en discusión”, planteó.

La decana también consideró que no es válido analizar aquel proceso histórico con los parámetros de la democracia actual. De todos modos, aclaró: “No estoy reivindicando ese período”. Para Arias, lo importante es que una agrupación pueda expresar su intención de homenajear a un militante involucrado en la lucha armada en una institución que definió como plural.

“Tenemos una tradición estar incómodos y me parece que el ejercicio de debate debe ser incómodo. Los 70 siguen siendo incómodos y cada vez que se los intenta ubicar de comodidad vuelven a salir de ahí”, afirmó.

En relación con los motivos del reconocimiento, Arias sostuvo que la iniciativa busca poner en valor las militancias juveniles y el compromiso político de esa generación. También reconoció que la figura de Santucho genera una controversia particular: “Genera revuelo porque es líder de una de las organizaciones armadas. Bienvenido el debate sobre estas organizaciones. No me parece que este grupo que quiere reivindicar a este líder que valora no lo pueda hacer”, expresó.

En ese sentido, remarcó que el homenaje no implica un análisis acrítico de las posiciones políticas de Santucho ni del PRT y señaló que, a su entender, la figura del dirigente representa un conjunto de apuestas políticas de una generación en la que la lucha armada fue una opción. “Nadie puede pensar que en la imagen de Santucho se está negando esa dimensión y opción política”, sostuvo.

Además, agregó que quienes tomaron esas decisiones “pagaron con su vida y eso no está en discusión”.

Por último, Arias aclaró su posicionamiento político en medio de las críticas que recibió la iniciativa. Dijo que no forma parte de La Cámpora, que fue candidata en las últimas elecciones por Fuerza Patria y que es peronista, no trotskista. También, remarcó que mencionaba esos datos para despejar interpretaciones sobre su postura y volvió a defender la posibilidad de que el grupo impulsor concrete el homenaje.

“Me parece que en democracia tenemos que reivindicar y reconocer las trayectorias militantes de una generación que pagó carísima su opción de vida, su opción política”, sostuvo. Y concluyó que el homenaje no busca discutir la participación del PRT entre 1973 y 1976, sino reconocer una trayectoria militante que, según afirmó, reivindica un conjunto importante de personas.

El vicerrector de la UBA rechazó el homenaje a Santucho

Emiliano Yacobitti, rechazó la propuesta de realizar un homenaje a Mario Roberto Santucho en la Facultad de Ciencias Sociales y anticipó que presentará un proyecto ante el Consejo Superior para que la institución se pronuncie en contra del reconocimiento previsto para el 10 de diciembre.

“Estoy convencido que la Universidad no puede ser el ámbito de un reconocimiento a ninguna persona que haya usado la violencia contra el régimen democrático ”, sostuvo.

En su pronunciamiento, Yacobitti distinguió entre el estudio académico de los distintos períodos históricos y la realización de homenajes institucionales. “En nuestra Universidad se estudian científica y críticamente todos los periodos históricos, respetando la máxima pluralidad teórica e ideológica”, señaló.

Sin embargo, consideró que los reconocimientos deben reservarse para quienes hayan realizado aportes a la ciencia, la tecnología y la vida pública “siempre dentro del respeto a la democracia”, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto universitario y la Constitución Nacional.

Ante esto, contó que presentará un proyecto en el Consejo Superior para que el órgano de gobierno de la Universidad se expida en el mismo sentido.

El pronunciamiento de Yacobitti se conoció después de que el Gobierno nacional le pidiera información a la UBA sobre el homenaje a Santucho. El Ministerio de Capital Humano solicitó detalles sobre el reconocimiento impulsado por la Facultad de Ciencias Sociales y explicó que el objetivo del pedido era evitar la realización del acto.