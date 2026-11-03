La SIDE abrió una convocatoria para sumar espías: los requisitos para ingresar

Por primera vez en su historia, la SIDE abre un concurso público para ingresar al Cuerpo de Inteligencia de la Nación.

Ya comenzaron a aparecer carteles con la búsqueda de personal de la SIDE en las calles de la Ciudad de Buenos Aires. Foto: La Nación.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, anunció este martes que la Secretaría de Inteligencia de Estado ( SIDE ) abre por primera vez en su historia, un concurso público para ingresar al Cuerpo de Inteligencia de la Nación.

Ravier destacó que la iniciativa avanza hacia una carrera basada en “el mérito y la transparencia”, donde “el ingreso se gane con capacidad y el crecimiento se sostenga con formación y resultados”.

“Por primera vez en su historia, la SIDE abre un concurso público para ingresar al Cuerpo de Inteligencia de la Nación”, señaló el funcionario.

La convocatoria estará abierta hasta el 30 de noviembre para ciudadanos argentinos con secundario completo. El proceso incluirá exámenes y evaluaciones, tras los cuales los candidatos seleccionados realizarán el curso básico en la Escuela Nacional de Inteligencia.

El nuevo régimen ordenará la trayectoria de sus agentes y forma parte del proceso de transformación del Sistema de Inteligencia Nacional.

La original convocatoria de la SIDE

“Buscamos a los mejores”, anuncia uno de los afiches instalados en la vía pública para dar inicio oficial a la convocatoria. La imagen muestra a un hombre vestido como un antiguo romano, con una corona de laureles y una bandera argentina en la mano. El anuncio remite a la página oficial, donde se detallan los requisitos para ingresar a la SIDE y las distintas etapas del proceso de selección.

La inscripción estará abierta en la web de la SIDE, allí la central de inteligencia también apuesta a la épica para captar aspirantes: “Si estás interesado en trabajar incansablemente, con máxima exigencia, en situaciones de alto riesgo y sin reconocimiento más que el de defender los intereses de tu país, la SIDE puede ser tu lugar”.

Por primera vez en la historia, abrimos un concurso público para ingresar al Cuerpo de Inteligencia de la Nación. Esta medida forma parte del proceso de transparencia y profesionalización del Sistema de Inteligencia Nacional, con una carrera basada en el mérito, la formación y los resultados. https://t.co/T9T1dzpO7T — Secretaría de Inteligencia (@SIDE_Argentina) November 3, 2026

Desde la secretaría evitaron dar cifras, pero la idea que dejaron trascender es la de generar una estructura “basada en el mérito”, que convoque y luego forme “a los mejores”, al estilo del Isen, que forma a los diplomáticos nacionales, y de modo “abierto” como lo hace la CIA norteamericana, según coincidieron fuentes oficiales.

“Tenemos que tener gente capacitada para prever escenarios, sobre todo en el área de la lucha contra el terrorismo, y para cuidar la seguridad nacional”, explicaron fuentes oficiales.

Los requisitos para postularse:

Para postularte a un puesto en la SIDE, es necesario cumplir con los siguientes requisitos mínimos:

Ser ciudadano argentino.

Tener el título secundario completo.

Aprobar las evaluaciones de seguridad y médicas, que incluyen una investigación de antecedentes y evaluaciones físicas y psicológicas.

Tener disponibilidad para trasladarte a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Proceso de ingreso

El proceso de ingreso tiene las siguientes etapas:

1. Inscripción

Entre el 3 y el 30 de noviembre podés inscribirte al concurso público de ingreso al Cuerpo de Inteligencia de la Nación completando el formulario digital que se encuentra en esta sección del sitio web.

2. Selección

Realizamos una primera selección de perfiles para rendir un examen digital de conocimientos generales. Quienes lo aprueben pasarán a las evaluaciones escritas, físicas y psicológicas, y a una entrevista personal.

3. Formación

Los perfiles seleccionados participarán del Curso Básico de Ingreso en la Escuela Nacional de Inteligencia.

4. Ingreso

En función del desempeño durante el curso y de las vacantes disponibles, seleccionamos a quienes se incorporarán a la carrera profesional del Cuerpo de Inteligencia de la Nación.