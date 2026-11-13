Una por una, las "ciudades madre" que se preparan para El Niño en Neuquén: "La calma antes de la tormenta"

Luciana Ortiz Luna habló del operativo en la provincia y cruzó las críticas sobre el alarmismo. "No hay nada oculto. Si ocurre algo, es imperdonable", dijo.

En Rincón de los Sauces había dos casas que hasta hace unos días tenían el río literalmente en la puerta por el efecto de El Niño . En una vivía una adulta mayor; en la otra, una mujer con cinco chicos. Cinco días antes, en la tormenta anterior, el agua ya había pasado por debajo. La decisión fue evacuarlas, y hoy esas viviendas están demolidas.

"Se me pone la piel de gallina todavía. Esas personas se podían morir porque el río ya estaba ahí", recordó la secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgo de Neuquén, Luciana Ortiz Luna .

La escena resume el escenario en que la provincia empezó a vivir con el fenómeno climático de El Niño y el motivo del despliegue que el gobierno puso en marcha en las últimas semanas. Ortiz Luna acaba de recorrer más de 2 mil kilómetros en tres días junto al secretario del Interior , Gustavo Coatz para dejar armada una red de ciudades de acopio, centros de evacuados y equipos de respuesta en todo el territorio.

Omar Novoa

La funcionaria salió al cruce de las críticas que circularon en redes sobre el tono alarmista del operativo. "Si no ocurre, habremos quedado como exagerados. Pero si ocurre y esto no estaba hecho, para mí es imperdonable", planteó en declaraciones radiales.

El Niño: cómo se preparan las ciudades madre

Explicó que en la primera reunión del comité preventivo, a mediados de octubre, los meteorólogos de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtieron que Neuquén y Mendoza tendrían un impacto pleno del fenómeno.

El pronóstico, dijo, es un verano de tormentas y lluvias persistentes sobre un suelo que ya no absorbe como antes. "Se forma una energía de tal magnitud en la atmósfera que estas tormentas convectivas en diez minutos descargan muchísima agua, granizo, rayos, y luego se van", describió, y aclaró con humor que no es meteoróloga, sino médica.

Según su lectura, la provincia tendría por delante una ventana de 15 a 20 días de relativa calma antes de que preceda la tormenta. "Es la etapa donde tenemos que preparar toda la provincia por si vuelve a pasar", sostuvo.

El corazón del plan son las llamadas "ciudades madre", un nombre que surgió casi como chiste. Son siete puntos definidos según la regionalización provincial, que funcionarán como centros de acopio por si alguna zona queda aislada.

Entre las mencionadas por la secretaria figuran Cutral Co, Zapala, Chos Malal, Piedra del Águila, Rincón de los Sauces, un punto en la zona de Neuquén capital o Vista Alegre y otro en el sur de la provincia.

En cada una habrá galpones con colchones, mantas, alimentos y, sobre todo, agua potable en recipientes grandes, chicos y botellas, además de pastillas potabilizadoras.

"En este tipo de fenómenos el agua es una de las cosas que más se daña", explicó, y advirtió que cuando suben las napas se mezclan el consumo y las excretas, con riesgo de infecciones. El Ejército ofreció su planta potabilizadora móvil, pero según la funcionaria resultaba igual de costoso que comprar agua envasada.

Las ciudades madre tendrán también vehículos, embarcaciones para llegar a lugares solo accesibles por agua y material para remediación inmediata. "No puedo pensar en salir a llevar cuando el lugar esté aislado, porque a veces no se va a poder llegar ni por tierra ni por aire", justificó.

Los puntos rojos en Neuquén

Rincón de los Sauces es uno de los lugares más castigados por el efecto de El Niño. Allí se trabajó de inmediato sobre la Ruta 8, la alternativa que quedó muy dañada mientras sigue la obra sobre el arroyo Carranza. Las napas en la localidad están altísimas por la cercanía del río.

En Aluminé hubo que evacuar un hospital. En el norte, Barrancas y Chorriaca quedaron completamente aislados en las últimas tormentas, y hay pobladores que perdieron sus animales por la crecida de arroyos que durante décadas estuvieron secos. A eso se suma un nuevo riesgo: zonas con hasta sesenta centímetros de nieve que empezarán a derretirse con la suba de temperatura de la próxima semana.

La funcionaria mencionó también el caso de Sauzal Bonito, donde una obra de gran envergadura fue arrastrada por el río, y la búsqueda de una mujer en Traful, donde los arroyos que la gente cruzaba a pie hoy son ríos.

Ortiz Luna distinguió dos grupos. Por un lado, la población que vive en zonas de ribera o sobre antiguos cauces secos, que debe estar atenta a las alertas y tener preparadas sus pertenencias por si hay que evacuar. Por el otro, los extremos de la vida, las personas con enfermedades y con discapacidad.

A cada municipio se le pidió que defina dónde funcionará su centro de evacuados, en una institución pública, idealmente una escuela, y que identifique a los pobladores más alejados y vulnerables, "a los que hay que ir a buscar de inmediato".

Siete aeronaves y emergencia meteorológica: fondos transparentes

El operativo es como un comando unificado que encabeza la Secretaría de Emergencias junto a la Secretaría del Interior, con descentralización operativa para que cada localidad tenga sus propias herramientas. La provincia cuenta con siete aeronaves: dos aviones y dos helicópteros alquilados para incendios forestales, más los dos helicópteros y el avión provinciales.

La declaración de la emergencia meteorológica, explicó, permite agilizar contrataciones, sobre todo para Vialidad Provincial, que debe sostener las obras en curso y a la vez remediar los sectores aislados. La funcionaria aseguró que el uso de los fondos será transparente. "Al que se le ocurra mal utilizar alguno de estos fondos, se va a encontrar primero conmigo", advirtió.

A los intendentes les dejó un pedido muy puntual. "No empiecen a sacar trapitos al sol. No hagan obras grandes ahora porque se las va a llevar, pero sí atentos y todos trabajando para lo mismo", sostuvo.

"Yo estoy en la provincia, mi familia está en la provincia. Si hubiese algo oculto, se los diría inmediatamente", dijo. "Ojalá que se sientan cuidados y que entiendan que es algo que potencialmente puede ocurrir", concluyó.