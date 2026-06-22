Esta es la normativa establecida en la Ley 24.449 (Ley Nacional de Tránsito) en referencia a la edad máxima para sacar la licencia de conducir en Argentina .

Esta es la edad máxima para sacar la licencia de conducir en Argentina, según la Ley de Tránsito

A mediados de 2025, el Poder Ejecutivo -a través del Decreto 196/2025- introdujo modificaciones sustanciales en la Ley 24.449 (Ley Nacional de Tránsito). ¿Cuál es la edad máxima para sacar la licencia de conducir en la Argentina ? ¿Qué dice esta ley al respecto?

Cabe recordar que uno de los puntos salientes del Decreto –en el que también se alude a las licencias de conducir - es aquel que tiene como objetivo implementar una licencia nacional de conducir digital con validez en todo el país, la que será emitida por las autoridades jurisdiccionales.

La legislación en la Argentina establece que, en la mayoría de las provincias, no existe una edad máxima para obtener la licencia de conducir . Una persona puede iniciar el trámite o renovarlo incluso después de los 70, 80 o más años.

Eso sí: la ley aclara que la licencia de conducir en la Argentina tendrá una duración que diferirá de acuerdo a la edad que posea el titular al momento de tramitarla. Así, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) especificó caso por caso:

Menores de 21 años: tendrá una validez de cinco años sólo para las categorías A (motos), B (autos) y G (maquinaria agrícola).

Entre 21 a 65 años: la licencia de conducir durará cinco años sin necesidad de renovación a lo largo de ese lustro.

durará cinco años sin necesidad de renovación a lo largo de ese lustro. Entre 65 y 70 años: la licencia de conducir deberá renovarse cada tres años.

deberá renovarse cada tres años. Mayores de 70 años: deberán obligatoriamente renovarla anualmente, sin excepciones.

De este modo, la legislación pone el foco en la aptitud para conducir y no en la edad cronológica. Por esa razón, quienes solicitan una renovación deben acreditar que mantienen las capacidades necesarias para desenvolverse correctamente en el tránsito.

En todos los casos, para renovar la validez de dicha licencia otorgada, el titular deberá presentar una constancia de aptitud psicofísica otorgada por profesionales médicos o centros de salud registrados ante la Agencia Nacional de Seguridad Vial. La autoridad de aplicación determinará las aptitudes que deberán certificarse. Todo médico habilitado que sea capaz de determinar fehacientemente dichas aptitudes podrá emitir dicha constancia, siempre y cuando cumpla con los requisitos y lineamientos establecidos por la ANSV.

Por otra parte, la Ley subraya que los conductores principiantes durante los primeros seis meses deberán conducir con un cartel que identifique esta condición, y durante ese lapso no podrán conducir en zonas céntricas, autopistas ni semiautopistas, restricción que deberá constar en el reverso de dichos letreros.

controles rutas cnrt La legislación en la Argentina establece que, en la mayoría de las provincias, no existe una edad máxima para obtener la licencia de conducir.

¿Cómo tramitar la licencia de conducir digital?

A partir del Decreto 196/2025, la licencia nacional de conducir será otorgada en formato digital y podrá ser replicada en formato físico. Ambas tienen la misma validez legal y la licencia física está vigente mientras lo esté la licencia digital. Además, tiene un nuevo diseño y más características de seguridad. Para acceder a la versión digital deberá ingresarse en Mi Argentina y luego: