Intentó entrar a robar a una casa, quedó enganchado de la reja y tuvieron que rescatarlo: las imágenes

El delincuente quedó enganchado de una pierna, y quiso escapar cuando fue auxiliado por los bomberos.

Tras asistirlo, el delincuente intentó escapar del lugar, pero los agentes actuaron a tiempo y lograron reducirlo.

Un insólito episodio se registró el fin de semana, cuando un hombre llegó a su vivienda y se encontró con un delincuente enganchado en la reja del inmueble en momentos que intentaba comer un robo . El hombre tuvo que ser rescatado por los bomberos y recibir asistencia médica.

Según revelaron los medios locales, la dramática situación obligó a convocar a los bomberos para asistir al delincuente y liberarlo de la reja. En un video que comenzó a circular, se lo puede ver con manchas de sangre producto de las heridas que se provocó al intentar saltar las rejas, ya que la casa contaba con alambre de púas.

Al lugar arribaron los efectivos de la Comisaría tercera y del Comando Patrullas. Tras asistirlo para descender, el delincuente intentó escapar del lugar , pero los agentes actuaron a tiempo y lograron reducirlo.

Así quedó el delincuente: "colgado" de las rejas de la casa que intentó robar

El hecho ocurrió en horas de la tarde en un domicilio ubicado sobre calle Hernandarias al 5400, en el barrio Las Avenidas, en la ciudad de Mar del Plata. La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del lugar y el video se viralizó rápidamente.

Mar del Plata - intentó robar en una casa, quedó atrapado en una reja y tuvieron que rescatarlo

Fuentes policiales indicaron que el dueño de la propiedad realizó un registro al lugar y confirmó que no había daños ni faltantes en el inmueble.

El hombre, de 40 años, fue asistido por personal del SAME y trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) marplatense para recibir atención médica por la lesión sufrida en una de sus piernas.

Durante el operativo, un video mostró a una persona en moto que inicialmente fue confundida con un cómplice, aunque luego se confirmó que era una vecina que pasaba por el lugar. Tras el rescate, el sospechoso quedó a disposición de la Justicia.

Quizo robar en una casa en Hernandarias al 5300… quedó enganchado, ya vinieron los bomberos (1)

El delincuente quedó en libertad tras el intento de robo

Según trascendió de acuerdo a las fuentes policiales, el imputado posee un amplio historial de antecedentes que incluye causas por daño, averiguación de identidad, encubrimiento, robo agravado en poblado y en banda, y resistencia a la autoridad, entre otros delitos.

delincuente mar del plata

El caso quedó en manos de la fiscal Mariana Baqueiro, titular de la Fiscalía de Flagrancia departamental, quien imputó al delincuente por el delito de hurto en grado de tentativa. Sin embargo, luego lo dejó en libertad.

Un delincuente quedó enganchado en una reja tras el robo de un auto

Meses atrás se conoció un episodio similiar en un barrio de Neuquén Capital. Un vecino del barrio Melipal vivió momentos de terror cuando un delincuente que intentaba huir por el robo de un auto intentó irrumpir en su vivienda saltando el frente.

El hecho de inseguridad, ocurrido este jueves alrededor de las tres de la tarde terminó con el delincuente huyendo a pie y enganchado en la reja de la propiedad.

Miguel Ángel Contreras, propietario de la casa ubicada en el sector comprendido entre las calles Moritán entre Newman y Pirker, relató en una entrevista con LU5 la velocidad y violencia con la que actuó el hombre. Según su testimonio, se encontraba esperando a unos técnicos de servicio de internet cuando, al abrir el portón delantero, el sujeto apareció "de la nada".