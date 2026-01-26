Moquehue, la protagonista de la transformación

Villa Pehuenia Moquehue celebró sus 37 años con obras históricas en desarrollo y otras por venir. El desafío de un escenario más competitivo en un futuro cercano.

El aniversario de Villa Pehuenia Moquehue coincidió con los dos años de gestión municipal del intendente Arturo de Gregorio , el cual en su discurso anunció que luego de dos años de decisiones importantes, ahora el desafío es transformar .

Y en esa transformación, Moquehue es la insignia , con obras trascendentales como gas, pavimento y SAF.

El pavimento para la Ruta 11 , la instalación de la planta de GLP y la construcción de los primeros 12 kilómetros de red domiciliaria y la construcción de la sala de actividades físicas en Moquehue son las principales inversiones que la provincia tiene en la localidad.

“Años esperando estas obras, finalmente están en ejecución, y vienen a mejorar la vida y el trabajo de todos”, dijo el jefe comunal.

Villa Pehuenia acto 37 aniversario (9)

Con un claro discurso enfocado en el cuidado de los recursos naturales, principalmente los lagos Aluminé y Moquehue y el bosque que rodea a esta localidad cordillerana, en el acto se escuchó un fuerte llamado a cuidar el ambiente. Con el horizonte puesto en ser una aldea de montaña de lagos, la tranquilidad y el crecimiento deben ser equilibrados, dijo el mandatario en su discurso.

El acto central se realizó en el Centro Cívico, en una tarde típica de verano y con una gran afluencia de instituciones y público. El gobernador Rolando Figueroa encabezó el acto junto con el intendente Arturo de Gregorio, ambos con repasos de obras significativas que llegaron a la localidad neuquina para comenzar esa transformación necesaria.

Villa Pehuenia acto 37 aniversario (7)

Durante el acto, se firmaron dos convenios con ADUS, que permitirán que el Municipio complete su Plan Municipal de Mensuras iniciado en 2024, un trabajo que otorgará seguridad jurídica a las familias de la localidad y permitirá continuar planificando el desarrollo urbano de la gestión. Además, también con ADUS se firmó un convenio que permitirá financiar las necesidades de las familias de Moquehue para contar con las instalaciones de gas que se vienen.

También durante el acto, el gobernador anunció la compra de una motoniveladora para la Municipalidad de Villa Pehuenia Moquehue. Esta gestión, el intendente Arturo de Gregorio la inició ni bien asumió en el gobierno local; “es una necesidad para una localidad que cuenta aún con calles de ripio”, mencionó Figueroa. Quien además anunció la pavimentación de una de las calles principales de la localidad para 2026.

Villa Pehuenia acto 37 aniversario (8)

Turismo, el motor de la Aldea de Montaña

Villa Pehuenia Moquehue, que registra un 95% de ocupación para la primera quincena de enero, cuenta con una nueva oficina para la atención a turistas en Moquehue, que comenzó a funcionar el 8 de enero.

Esta viene a profundizar su perfil turístico y jerarquizar la actividad con un nuevo lugar físico que ya cuenta con gran afluencia de visitantes. A esta acción concreta se suma la obtención del destino del Sello de Calidad Turística Argentina y una política activa en promoción turística.

Moquehue Turismo (1)

La aldea de montaña se ha presentado en más de 30 activaciones turísticas en el país, y también en el extranjero, habiendo hecho el desembarco también en el mercado brasilero, como alternativa para los viajeros de ese país que buscan destinos pequeños con entornos agrestes.

En su discurso, De Gregorio destacó el plan vial que lleva adelante el Gobierno provincial, especialmente para la Región del Pehuén, infraestructura que posiciona a Villa Pehuenia Moquehue en un escenario más competitivo en un futuro cercano, con accesos pavimentados y vinculación con aeropuertos que favorecerá a los viajeros que elijan vacacionar en los lagos.

Una obra que cambió la vida al aire libre

Se estima que la pavimentación de rutas que beneficia a la localidad incrementará en un 30% la llegada de visitantes, y por ese motivo es fundamental para la gestión municipal preparar el destino para continuar siendo una aldea de montaña tranquila y de calidad.

En ese marco, el mandatario en su discurso incentivó a los presentes a ir hacia una aldea de montaña peatonal. Con un plan de obras urbanas que proyecta alcanzar en 2026 los 4 kilómetros de senda, se conectará de forma peatonal el Barrio Parque, uno de los sectores con mayor densidad de población, con el Centro Comercial en Villa Pehuenia.

Pehuenia Indicador Circulacion (3)

“Cada vez son más las familias que incorporaron el deporte a sus vidas: caminar, correr o andar en bici y eso fue motivado por el sistema de sendas que estamos construyendo, con miradores y nuevos atractivos. Ir sin auto a algún lugar hoy es posible, porque es más seguro y porque hace bien", expresó De Gregorio.

Además, agregó que el centro comercial es un espacio que está permanentemente en mejoras. El objetivo es lograr un Paseo Comercial que invite a permanecer y a recorrer los locales, y para eso es necesario contar con el trabajo conjunto con los frentistas.

Pehuenia Indicador Circulacion (4)

Nuevas veredas, canteros, riego, cartelería informativa sobre el tránsito, badenes, acequias, pasarelas y cruces peatonales, proponen hoy una nueva manera de disfrutar de este espacio comercial por excelencia.

En estos primeros días de 2026, la gestión municipal terminó con otra obra urbana más, el derivador de acceso desde la ruta 13. Esta ruta conecta toda la localidad con distintos accesos; la Municipalidad se ha propuesto identificar los principales accesos para que los visitantes tengan una mejor orientación e información, y se aumenten las visitas a áreas de servicios turísticos y comerciales.

Pehuenia Indicador Paseo (1)

El intendente local anunció en el discurso aniversario que este es el primero de otros derivadores a instalar en la traza de la ruta. El diseño de esta obra responde a otro importante aspecto urbano que esta gestión local ha establecido, una línea de diseño urbano que se instala en distintos elementos urbanos y que define el perfil de aldea de montaña ordenada.

Trabajo y capacitaciones en oficios

Sobre el trabajo, el intendente hizo hincapié en las condiciones creadas para el desarrollo laboral en distintos aspectos: capacitación en oficio para 27 nuevos gasistas en condiciones de matricularse y sumarse a la red de trabajo que trae la planta de GLP en Moquehue, otras capacitaciones en manipulación de alimentos, y educación turística a través de talleres, para fortalecer el rol de anfitriones turísticos locales.

También se destacó la creación del marco regulatorio que ordena el trabajo en playas, para que emprendimientos locales brinden servicios a turistas durante todo el año; y obras de luz y gas en el Parque de Foodtruck y el Paseo Artesanal.

Villa Pehuenia Obra

En cuanto a infraestructura, se anunció que las obras de ampliación de red de agua mantienen un ritmo sin pausa. En Pehuenia se terminó la obra de agua para el nuevo barrio en Parque, y en Moquehue se lograron más de 4 km de red, esperando llegar en los próximos dos años a 400 familias más.

El servicio de agua en la localidad es gestionado por el Municipio, y cuenta con dos sistemas que requieren mejoras constantes en presión y caudal para abastecer a la población estable y también a los visitantes, llegando a una población en temporada que se triplica.

Sede de eventos deportivos de calidad internacional

La localidad inició el calendario de eventos 2026 con el Cruce a Nado en el lago Aluminé con récord de inscriptos, marcando así el pulso para los otros eventos que vendrán.

Con una agenda de eventos deportivos de excelencia, la localidad se presenta como el escenario ideal para nuevas competiciones de carácter internacional. Running, natación, MTB, kayak, vela y otros relacionados directamente a la naturaleza.

Cruce Nado Lago Alumine Va Pehuenia

“El turismo deportivo en nuestra aldea de montaña es una decisión de gestión, genera oportunidades de trabajo durante todo el año, estimula la actividad deportiva local y nos posiciona como destino turístico de calidad. Queremos que cada evento muestre lo mejor de Villa Pehuenia Moquehue al mundo”, expresó Arturo de Gregorio, destacando también que la localidad ya cuenta con eventos deportivos organizados por vecinos, iniciando esto un camino hacia el desarrollo de empleo local.

La Fiesta Nacional del Chef Patagónico cumple 20 ediciones

Pero además de los eventos deportivos y las bellezas de la Aldea de Montaña, en 2026, la Fiesta Nacional del Chef Patagónico cumple 20 ediciones y se celebrará el 1, 2 y 3 de mayo.

El trabajo con el sector ya comenzó y se espera ofrecer a los visitantes una experiencia turística inédita este año, que permitirá combinar servicios y gastronomía para disfrutar de la Capital de la Gastronomía Neuquina como nunca.

Villa Pehuenia generica (1)

La preservación del medio ambiente

En materia ambiental, el mandatario municipal detalló todos los avances, aunque también reconoció que siempre hace falta más. “La fragilidad de los bosques nos exige al máximo”, dijo. El municipio empezó el 2026 con la tala rasa de 1500 pinos exóticos en 6 hectáreas de las 100 que tiene como objetivo.

Ademá se creó la Patrulla Ambiental Urbana, un equipo de vecinos y vecinas dedicados a la limpieza a mano de lugares públicos. En esta línea también expresó que “comenzamos a identificar las bocas de incendios en distintos puntos de la localidad, y vamos a georreferenciarlas para contar con un mapeo de seguridad interno”.