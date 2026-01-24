Villa Pehuenia Moquehue vivió un Cruce a Nado récord en las aguas del lago Aluminé

Con un clima ideal y récord de participantes, la localidad celebró una nueva edición de la tradicional competencia, que marca el inicio de un año de grandes eventos deportivos.

El cruce a nado del lago Aluminé convocó a cientos de competidores de todo el país en Villa Pehuenia Moquehue

Villa Pehuenia Moquehue vive un fin de semana a pleno. No solo por la ocupación hotelera, sino por distintas actividades programadas en el marco del aniversario de la localidad.

Este sábado por la mañana se llevó a cabo la competencia deportiva del Cruce a Nado del lago Aluminé . El evento reunió a nadadores de Neuquén, pero también de distintas provincias como Río Negro, Buenos Aires, Mendoza y Santa Fe.

La competencia, que contó con la organización de Santiago Ruiz y el apoyo de la Municipalidad de Villa Pehuenia Moquehue, tuvo dos circuitos, uno de 3200 metros -competitivo- y otro de 1000 -participativo- en las cristalinas aguas del lago Aluminé.

El espejo de agua recibió al récord de nadadores, sin viento, con temperaturas cálidas, condiciones ideales y la belleza que lo caracteriza. El lugar de encuentro, acreditación y largada fue el Muelle Turístico y Recreativo, donde miles de visitantes disfrutaron de la vibrante competencia y de la playa y el sol de verano de la cordillera neuquina.

Cruce Nado Lago Alumine Va Pehuenia (5)

El entorno natural, sumado a una organización cuidada en cada detalle, convirtió al cruce en una verdadera celebración al aire libre.

Desde la Municipalidad de Villa Pehuenia Moquehue y la organización del evento, se destacó la importancia del cruce a nado como motor del turismo deportivo, generando movimiento en la localidad, visibilidad del destino y una experiencia que invita a regresar en distintas épocas del año.

El intendente Arturo de Gregorio sostuvo que “nos espera un año con 7 eventos deportivos confirmados, y comenzamos de la mejor manera". Y agregó: "La trayectoria que tiene Villa Pehuenia Moquehue en la realización de eventos turísticos deportivos nos posiciona a escala mundial".

Cruce Nado Lago Alumine Va Pehuenia (6)

"Estamos orgullosos de los resultados logrados, de calidad y con la calidez de nuestra gente. Los eventos traen más trabajo para nuestra localidad y permiten mostrar al país y al mundo cómo se vive y se disfruta Villa Pehuenia Moquehue”, destacó el jefe comunal.

Cómo fue la competencia en Villa Pehuenia Moquehue

Los participantes del cruce a nado del lago Aluminé destacaron especialmente el escenario y el acompañamiento permanente durante el recorrido. “Nadar con el lago así de calmo y transparente es algo que no se vive en cualquier lugar”, comentó uno de los participantes al finalizar la prueba.

Otra participante agregó: “El circuito, la seguridad y la gente alentando desde la costa hacen que la experiencia sea inolvidable”. “Este lugar es mágico, sin dudas voy a volver” se repitió a lo largo de la jornada.

Cruce Nado Lago Alumine Va Pehuenia (4)

Así terminó el podio de los 3200 metros en Villa Pehuenia Moquehue

1er puesto BELISLE Dario - Plaza Huincul - 00:48:19.297

2do puesto - MARDONES Julián Emir - San Martín De Los Andes -00:50:17.017

3er puesto SANCHEZ Daniela - Neuquen - 00:50:44.168

La prueba de 1000 metros se desarrolló bajo modalidad participativa, sin clasificación ni podio, promoviendo la inclusión y el disfrute de la experiencia en el lago Aluminé. Quien llegó en primera posición fue Franco Urrutia de Neuquén, en un tiempo de 00:16:03.478; seguido por Lucas Navarrete de Neuquén (00:16:51.929) y Flavio Ivan Sepulveda de Cutral Có (00:18:41.607).

Cruce Nado Lago Alumine Va Pehuenia (3)

Durante el evento, los visitantes pudieron disfrutar de la presentación de música en vivo a cargo de Sebastián Ilmambo en guitarra y voz y Gustavo Quaglia en percusión, y de la Feria de Artesanos y Productores Locales, que se montó especialmente para acompañar la actividad deportiva.

Desde la Municipalidad de Villa Pehuenia Moquehue agradecieron a las fuerzas de seguridad locales, que acompañaron la actividad desde las primeras horas y hasta su finalización, garantizando su normal desarrollo. Del mismo modo, se reconoció a los vecinos y vecinas que acompañaron con sus embarcaciones y presencia desde la costa, y a Mawida Kayak, prestador turístico local, por su valiosa colaboración en la seguridad de los circuitos acuáticos.

Cruce Nado Lago Alumine Va Pehuenia (9)

El Cruce a Nado se vivió como una puerta de entrada a la experiencia completa de Villa Pehuenia Moquehue, un destino que invita a disfrutar a otro ritmo. Mientras los nadadores se preparaban para el desafío, visitantes y acompañantes disfrutaron de las playas y descubrieron una propuesta turística que combina naturaleza, gastronomía, actividades recreativas y hospitalidad local.

Así, el evento no solo convocó a competir, sino también a conocer el destino, quedarse más días y volver en otras estaciones del año.