Villa Pehuenia Moquehue vivió un Cruce a Nado récord en las aguas del lago Aluminé
Con un clima ideal y récord de participantes, la localidad celebró una nueva edición de la tradicional competencia, que marca el inicio de un año de grandes eventos deportivos.
Villa Pehuenia Moquehue vive un fin de semana a pleno. No solo por la ocupación hotelera, sino por distintas actividades programadas en el marco del aniversario de la localidad.
Este sábado por la mañana se llevó a cabo la competencia deportiva del Cruce a Nado del lago Aluminé. El evento reunió a nadadores de Neuquén, pero también de distintas provincias como Río Negro, Buenos Aires, Mendoza y Santa Fe.
La competencia, que contó con la organización de Santiago Ruiz y el apoyo de la Municipalidad de Villa Pehuenia Moquehue, tuvo dos circuitos, uno de 3200 metros -competitivo- y otro de 1000 -participativo- en las cristalinas aguas del lago Aluminé.
El espejo de agua recibió al récord de nadadores, sin viento, con temperaturas cálidas, condiciones ideales y la belleza que lo caracteriza. El lugar de encuentro, acreditación y largada fue el Muelle Turístico y Recreativo, donde miles de visitantes disfrutaron de la vibrante competencia y de la playa y el sol de verano de la cordillera neuquina.
El entorno natural, sumado a una organización cuidada en cada detalle, convirtió al cruce en una verdadera celebración al aire libre.
Desde la Municipalidad de Villa Pehuenia Moquehue y la organización del evento, se destacó la importancia del cruce a nado como motor del turismo deportivo, generando movimiento en la localidad, visibilidad del destino y una experiencia que invita a regresar en distintas épocas del año.
El intendente Arturo de Gregorio sostuvo que “nos espera un año con 7 eventos deportivos confirmados, y comenzamos de la mejor manera". Y agregó: "La trayectoria que tiene Villa Pehuenia Moquehue en la realización de eventos turísticos deportivos nos posiciona a escala mundial".
"Estamos orgullosos de los resultados logrados, de calidad y con la calidez de nuestra gente. Los eventos traen más trabajo para nuestra localidad y permiten mostrar al país y al mundo cómo se vive y se disfruta Villa Pehuenia Moquehue”, destacó el jefe comunal.
Cómo fue la competencia en Villa Pehuenia Moquehue
Los participantes del cruce a nado del lago Aluminé destacaron especialmente el escenario y el acompañamiento permanente durante el recorrido. “Nadar con el lago así de calmo y transparente es algo que no se vive en cualquier lugar”, comentó uno de los participantes al finalizar la prueba.
Otra participante agregó: “El circuito, la seguridad y la gente alentando desde la costa hacen que la experiencia sea inolvidable”. “Este lugar es mágico, sin dudas voy a volver” se repitió a lo largo de la jornada.
Así terminó el podio de los 3200 metros en Villa Pehuenia Moquehue
- 1er puesto BELISLE Dario - Plaza Huincul - 00:48:19.297
- 2do puesto - MARDONES Julián Emir - San Martín De Los Andes -00:50:17.017
- 3er puesto SANCHEZ Daniela - Neuquen - 00:50:44.168
La prueba de 1000 metros se desarrolló bajo modalidad participativa, sin clasificación ni podio, promoviendo la inclusión y el disfrute de la experiencia en el lago Aluminé. Quien llegó en primera posición fue Franco Urrutia de Neuquén, en un tiempo de 00:16:03.478; seguido por Lucas Navarrete de Neuquén (00:16:51.929) y Flavio Ivan Sepulveda de Cutral Có (00:18:41.607).
Durante el evento, los visitantes pudieron disfrutar de la presentación de música en vivo a cargo de Sebastián Ilmambo en guitarra y voz y Gustavo Quaglia en percusión, y de la Feria de Artesanos y Productores Locales, que se montó especialmente para acompañar la actividad deportiva.
Desde la Municipalidad de Villa Pehuenia Moquehue agradecieron a las fuerzas de seguridad locales, que acompañaron la actividad desde las primeras horas y hasta su finalización, garantizando su normal desarrollo. Del mismo modo, se reconoció a los vecinos y vecinas que acompañaron con sus embarcaciones y presencia desde la costa, y a Mawida Kayak, prestador turístico local, por su valiosa colaboración en la seguridad de los circuitos acuáticos.
El Cruce a Nado se vivió como una puerta de entrada a la experiencia completa de Villa Pehuenia Moquehue, un destino que invita a disfrutar a otro ritmo. Mientras los nadadores se preparaban para el desafío, visitantes y acompañantes disfrutaron de las playas y descubrieron una propuesta turística que combina naturaleza, gastronomía, actividades recreativas y hospitalidad local.
Así, el evento no solo convocó a competir, sino también a conocer el destino, quedarse más días y volver en otras estaciones del año.
