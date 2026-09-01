Encontraron a una mujer y su hijo de 9 años muertos en un departamento: la principal sospecha

Una adolescente que también se encontraba en la vivienda fue trasladada al hospital Gutiérrez.

Las víctimas fatales son una mujer de 44 años de edad y su hijo de 9, a quienes le realizaron maniobras de RCP sin éxito.

Un fatídico episodio ocurrió este lunes por la noche, donde dos personas murieron y una adolescente fue trasladada de urgencia al hospital , donde permanece internada. Los investigadores tienen una sospecha sobre el trágico hecho.

El hecho ocurrió pasadas las 23 horas en un edificio de la avenida Córdoba al 4600, en el barrio porteño de Palermo, donde se desplegó un amplio operativo policial y médico. Las víctimas fatales son una mujer de 44 años de edad y su hijo de 9, a quienes le realizaron maniobras de RCP sin éxito.

En tanto, la adolescente de 13 años, sufrió una dificultad respiratoria severa y fue trasladada al Hospital Gutiérrez con custodia policial, donde permanece internada .

"Al ingresar al inmueble del segundo piso del edificio, los efectivos hallaron tendidos en el piso a una mujer mayor de edad y a un menor", confirmaron fuentes policiales a La Nación.

Según indicaron todo ocurrió por una fuga de gas en su departamento. Debido al escape de gas, se convocó a Bomberos quienes cortaron el suministro del servicio y se solicitó la presencia de una cuadrilla de Metrogas en el edificio.

Los equipos de Policía Científica de la Ciudad realizaron las pericias correspondientes y la causa quedó a cargo de la Fiscalía Criminal de Instrucción Numero 50 a cargo del Dr. Orfila.

Por el momento, no se difundieron precisiones oficiales adicionales sobre el origen del escape de gas ni sobre el estado actualizado de la menor internada.

Identificaron a la mujer hallada muerta en el aguantadero de la Avenida Argentina: quién era

Se conoció la identidad de la mujer que fue hallada muerta el pasado sábado 27 de junio producto de la inhalación de monóxido de carbono en el edificio que perteneció al Círculo de Suboficiales del Ejército (CIRSE) en Avenida Argentina casi Dr. Ramón.

Hallaron el cuerpo de la mujer calcinado sobre un colchón tirado en el suelo, que también fue alcanzado por las llamas. La víctima se encontraba en situación de calle y habría prendido fuego para calefaccionarse.

Se trata de Dayana Stefani Gómez, quien estaba desaparecida desde el 23 de junio, tal como lo informó a la comunidad la Policía de la Provincia de Neuquén. Si bien una mujer había desaparecido en Balsa Las Perlas, fue la Policía neuquina la que emitió un comunicado para dar con su paradero.

De acuerdo a lo que informó el Ministerio Público Fiscal (MPF) a LM Neuquén, en su momento, la autopsia realizada indicó que falleció producto de una intoxicación por inhalación de monóxido de carbono. Aclararon que en el cadáver "no se hallaron lesiones compatibles con otro tipo de agresión".

El peligro de una perdida de gas: la señal que se debe tener en cuenta

Aunque el monóxido de carbono no tiene olor ni puede percibirse a simple vista, existen algunas señales que pueden advertir sobre una posible mala combustión. Una de las principales es el color de la llama en cocinas, estufas, calefones y termotanques: debe ser azul, estable y uniforme. Si se vuelve amarilla, naranja o rojiza, puede ser indicio de que el artefacto no está funcionando correctamente.

Llega el frío y el monóxido de carbono vuelve a transformarse en un asesino silencioso.

Otra señal a tener en cuenta es la aparición de manchas negras en paredes, techos, artefactos o en los alrededores de calefones y termotanques. Este tipo de marcas no es normal y puede estar relacionado con una combustión defectuosa.

Como medida adicional de prevención, también existen detectores de monóxido de carbono que pueden instalarse fácilmente en los hogares. Estos dispositivos emiten una alarma cuando detectan concentraciones peligrosas del gas y permiten actuar antes de que la situación se agrave.