Una beba murió baleada y su madre de 18 años está grave: el tío fue detenido

Hay gran conmoción por el brutal hecho. La joven fue intervenida quirúrgicamente y su estado es crítico.

Un trágico y violento hecho terminó con una beba muerta por un disparo. Su madre se encuentra gravemente herida y hasta el momento hay un detenido por el brutal ataque.

Fuentes policiales confirmaron que Cataleya, la pequeña de 11 meses sufrió una herida de arma de fuego en la zona abdominal y murió poco después, pese a los esfuerzos de los médicos.

Asimismo, su mamá, de 18 años , permanece internada después de que ambas fueran baleadas el domingo por la tarde dentro de una casa del partido bonaerense de Lanús . La joven recibió un disparo por la espalda y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente.

La Policía tomó conocimiento del caso después de que las víctimas fueran trasladadas de urgencia a la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Villa Diamante.

Tras el trágico hecho, detuvieron al tío de la beba, un joven de 22 años, quien quedó a disposición de la Justicia. Mientras tanto, los investigadores intentan reconstruir qué ocurrió dentro de la casa.

Los investigadores indicaron que no hallaron el arma ni rastros balísticos que permitan reconstruir la mecánica. En allanamientos posteriores secuestraron dos teléfonos celulares y una réplica de arma, aunque los pesquisas consideran que esa réplica no sería la utilizada en el hecho.

Qué se sabe de la trágica muerta de la beba de 11 meses

Ahora la causa quedó a cargo de la UFI N°8 de Avellaneda-Lanús. Se busca determinar quién accionó el arma y en qué circunstancias murió la beba de 11 meses.

El tío de la pequeña, único sospechoso, fue detenido y será indagado cuando avance la instrucción. La mecánica del episodio aún no está establecida y las pericias forenses serán clave para confirmar trayectorias y distancias.

Según publica TN, una de las hipótesis surgidas de los primeros testimonios incorporados a la investigación sostiene que el acusado manipulaba una pistola cuando se produjo accidentalmente uno de los disparos.

Pero el Diario Conurbano confirmó que fuentes judiciales dieron otra versión de los hechos y señalaron que habría existido una discusión entre dos hermanos y que el detenido habría efectuado al menos dos disparos, uno de los cuales alcanzó a la joven y otro a la beba.

Por otro lado, los vecinos afirman que en el barrio circulan distintas versiones sobre qué habría ocurrido dentro de la vivienda antes del disparo. Una de ellas habla de una discusión entre los hermanos por dinero; mientras que otra sostiene que habría existido una pelea con la mujer.

Ninguna de esas hipótesis fue confirmada oficialmente y la investigación continúa abierta.