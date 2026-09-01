Milei sobre Malvinas: "Ayer pasó algo muy fuerte respecto a la causa más importante y sagrada de los argentinos"

El presidente adelantó que en la reunión de gabinete abordarán los recientes dichos de Donald Trump.

Este martes, el Presidente Javier Milei habló sobre la causa Malvinas y se refirió a las declaraciones de Donald Trump, que causaron gran repercusión en las últimas horas.

El presidente adelantó que en la reunión de gabinete de este martes abordarán los recientes dichos de Trump sobre el diferendo diplomático con Gran Bretaña.

Milei se refirió a los dichos de presidente estadounidense, quien el lunes manifestó estar dispuesto a revisar la postura histórica de los Estados Unidos sobre la soberanía de las Islas Malvinas.

“Ayer pasó algo muy fuerte respecto a la causa más importante y sagrada que tenemos los argentinos”, dijo en declaraciones al periodista Luis Gasulla en radio El Observador.

En las últimas horas, Donald Trump afirmó ante periodistas en el Salón Oval que su gobierno está evaluando su postura sobre el archipiélago del Atlántico Sur, administrado por el Reino Unido pero reclamado por Argentina. “Siempre reviso cada posición. Es solo una de muchas”, dijo.

Las declaraciones del mandatario norteamericano surgen luego de que los medios británicos publicaran que su gobierno estaría considerando retirar su apoyo a la soberanía británica sobre las Malvinas para presionar a Londres a aumentar su gasto en defensa, como parte de una revisión que impulsa el Pentágono ante el compromiso de sus aliados con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Esta versión surgió tras una filtración ocurrida en abril, cuando se conoció un correo del Pentágono que proponía revisar el acompañamiento diplomático de Estados Unidos a diferentes “posesiones imperiales” europeas. Entre los territorios mencionados aparecían las Islas Malvinas.

"Es una responsabilidad mantener vivo el reclamo sobre la soberanía"

Quien también se posicionó tras las declaraciones de Trump es Pablo Quirno, ministro de Relaciones Exteriores y Culto, quien admitió la posibilidad de revisar el apoyo de Washigton a las políticas británicas respecto al archipiélago.

"El tema Malvinas es muy claro. Las Malvinas están en el centro del corazón de cada argentino. Es una obligación y una responsabilidad para nosotros mantener vivo el reclamo sobre la soberanía", afirmó el funcionario nacional en una entrevista.

En este sentido, Quirno ratificó que la Argentina continuará con el reclamo pacífico en los distintos organismos internacionales.

"De la misma manera que cuando hicimos el plan de gobierno no podíamos depender de nadie, en este caso es lo mismo: tenemos que hacer los deberes para aumentar nuestras chances de que el reclamo legítimo que tiene Argentina sobre la soberanía sea escuchado", manifestó.

La reacción británica y el vínculo con Milei

El gobierno del Reino Unido respondió a las versiones con un mensaje tajante. Un vocero aseguró que su posición es “histórica e inquebrantable” y dijo que las islas "son y seguirán siendo un territorio británico de ultramar".

Desde Londres también remarcaron el resultado del referéndum realizado en 2013, cuando una amplia mayoría de los habitantes votó a favor de conservar ese estatus. La Argentina desconoce esa consulta porque considera que se realizó sobre una población implantada.

La posible revisión estadounidense tiene una lectura particular por la estrecha relación entre Trump y Javier Milei. Ambos presidentes tuvieron afinidad política durante los últimos años, al tiempo que el gobierno argentino ratificó que buscará recuperar las Islas Malvinas mediante la vía diplomática.