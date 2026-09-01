Se asomó por la ventana para recibir un paquete pero le tiraron ácido en la cara y puede quedar ciega

Brutal ataque: se asomó por la ventana, le tiraron ácido en la cara y podría quedar ciega.

Una joven fue víctima de una brutal agresión , cuando sufrió un ataque con ácido en su rostro tras asomarse por la ventana de su casa. Se encuentra internada en terapia intensiva tras sufrir graves quemaduras y con la posibilidad de perder la vista.

El ataque ocurrió en la localidad de Pablo Podestá, partido de Tres de Febrero . La investigación intenta determinar el móvil del hecho e identificar al agresor, quien huyó y continúa prófugo.

Agustina Soledad Rodríguez es madre de una nena de 3 años. Según se pudo reconstruir, el día del ataque se asomó a la ventana de su casa cuando un hombre se acercó con la excusa de entregar un pedido a su nombre. Cuando la abrió, el atacante le arrojó el líquido en el rostro, el cuello y el pecho.

Su hermana Jazmín reveló a través de sus redes sociales que Agustina tiene "el 32% de su cuerpo comprometido", detallando así la gravedad de su cuadro clínico. Asimismo, sus pulmones se vieron seriamente afecto al igual que su visión, lo que implica que podría quedar ciega.

Tras la agresión, el hombre escapó y se encuentra prófugo. Personal de la Policía Bonaerense realizó un relevamiento en la zona y trabaja para identificarlo y determinar cómo llegó hasta la vivienda y qué hizo después de la agresión.

En primer lugar, se busca conocer el móvil del ataque y si conocía a Agustina. Aún así, los investigadores descartaron un posible caso de violencia de género y la causa fue caratulada como lesiones graves.

La fiscal Diana Mayko, de la UFI N° 7 del Departamento Judicial San Martín, trabaja con personal de la DDI de ese distrito para intentar individualizar al vehículo en el que se movilizaba el atacante.

"La roció con ácido dejándole el 32% de su cuerpo comprometido"

La familia de la joven comenzó una campaña en redes sociales para intentar conseguir información que permita identificar al responsable del ataque.

"La roció con ácido dejándole el 32% de su cuerpo comprometido. ¡Agus hoy pelea para sobrevivir! Estamos en medio de un laberinto, sin saber cómo hacer o qué hacer en realidad. Pidan por ella", expresó su cuñada.

En su cuenta de Facebook, Jazmín también lamentó lo ocurrido. "Mi hermana es una chica sana. Nunca se metió con nadie", manifestó.

En otro pasaje se refirió a su sobrina, quien vivía junto a su madre y cumplirá cuatro años el próximo sábado. Según contó, la nena presenció las consecuencias del ataque y quedó profundamente afectada. Jazmín aseguró que está "con traumas" luego de haber visto a su mamá quemada.

Otros allegados a la víctima se sumaron al reclamo e instaron a la comunidad a aportar datos de interés para esclarecer el caso. "El que tenga información, algún detalle o algo, por favor díganos. Agustina se merece Justicia", publicó una amiga en internet para colaborar con la búsqueda.

Dejaron a una chica inconsciente y está en terapia intensiva

Una brutal pelea a la salida de un boliche terminó con una joven internada en terapia intensiva. Todo comenzó cuando dos chicas comenzaron a gritarse y luego terminaron a las piñas. El violento episodio quedó registrado por gente que se encontraba en el lugar.

El violento hecho tuvo lugar este sábado por la madrugada en las inmediaciones de la plaza principal del municipio de San José en Colón, provincia de Entre Ríos. El personal de seguridad privada del establecimiento intervino para controlar la situación y retiró a las involucradas de la vía pública.

Una de ellas, una joven de 23 años, permanece internada en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital San Benjamín de Colón luego de resultar herida durante el episodio de violencia. Su diagnóstico es grave, ya que sufrió un traumatismo de cráneo encefálico.