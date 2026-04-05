El Tirri dejó mal parado a Marcelo Tinelli: contó detalles íntimos sobre el vínculo con Milett Figueroa
Sin querer, el músico dejó entrever que la relación entre el conductor y la modelo peruana no estaría pasando por el mejor momento.
Luciano “El Tirri” rompió el silencio en medio de los rumores de crisis entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, y explicó cómo fue el festejo de cumpleaños del conductor, donde la modelo no estuvo presente. En diálogo con LAM, el primo del conductor sorprendió al contar que no se trató de una gran celebración, sino de un encuentro íntimo y familiar. “Fue algo muy íntimo, todos los hijos y yo, que a veces me considero un hijo más”, relató.
Por qué Milett Figueroa no estuvo en el cumpleaños de Marcelo Tinelli
El músico detalló que la reunión tuvo un tono emocional, lejos del perfil mediático que suele rodear al icónico conductor. “No hubo fiesta, hicimos una especie de confesionario, cada uno contó lo que venía haciendo, hasta Lolo contó su experiencia, me emocioné”, expresó, destacando el clima de cercanía que se vivió durante la noche. Según explicó, la prioridad fue compartir entre los presentes y fortalecer los vínculos familiares.
Consultado por la ausencia de la peruana, fue cauto y evitó dar definiciones contundentes, aunque sus palabras alimentaron las versiones de distanciamiento. “Milett no fue, no se tocó mucho el tema ese, no dio para hablar, fue más importante conectar los que estábamos”, afirmó. Además, marcó una distancia temporal en el vínculo: “Yo no la veo desde que hicimos el reality allá”.
En esa misma línea, dejó entrever que ambos estarían enfocados en sus propios caminos. “Cada uno tomó su rumbo, después de casi cuatro meses de la grabación cada uno empezó a hacer sus cosas”, sostuvo. Sin confirmar una ruptura, sus declaraciones sugieren que la pareja atraviesa un momento de incertidumbre, con agendas y proyectos separados.
Los planes de Marcelo Tinelli para regresar a la TV
Por otro lado, el intérprete también se refirió al presente laboral del expresidente de San Lorenzo y adelantó que se vienen proyectos importantes. “Tiene un proyecto muy grande para cubrir toda la copa, hay cosas programadas de vueltas a la TV, otro proyecto de streaming, no puedo decir más”, reveló, generando expectativa sobre el futuro profesional del conductor.
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