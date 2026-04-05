Espectáculos La Mañana Marcelo Tinelli El Tirri dejó mal parado a Marcelo Tinelli: contó detalles íntimos sobre el vínculo con Milett Figueroa

Luciano “El Tirri” rompió el silencio en medio de los rumores de crisis entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, y explicó cómo fue el festejo de cumpleaños del conductor, donde la modelo no estuvo presente. En diálogo con LAM, el primo del conductor sorprendió al contar que no se trató de una gran celebración, sino de un encuentro íntimo y familiar. “Fue algo muy íntimo, todos los hijos y yo, que a veces me considero un hijo más”, relató.

Por qué Milett Figueroa no estuvo en el cumpleaños de Marcelo Tinelli El músico detalló que la reunión tuvo un tono emocional, lejos del perfil mediático que suele rodear al icónico conductor. “No hubo fiesta, hicimos una especie de confesionario, cada uno contó lo que venía haciendo, hasta Lolo contó su experiencia, me emocioné”, expresó, destacando el clima de cercanía que se vivió durante la noche. Según explicó, la prioridad fue compartir entre los presentes y fortalecer los vínculos familiares.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por América TV (@americatv) Consultado por la ausencia de la peruana, fue cauto y evitó dar definiciones contundentes, aunque sus palabras alimentaron las versiones de distanciamiento. “Milett no fue, no se tocó mucho el tema ese, no dio para hablar, fue más importante conectar los que estábamos”, afirmó. Además, marcó una distancia temporal en el vínculo: “Yo no la veo desde que hicimos el reality allá”.