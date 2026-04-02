Graciela Alfano reveló que tuvo un romance con Marcelo Tinelli

La mediática se sinceró en el programa de Carolina "Pampita" Ardohain y contó la vez que coqueteó con el conductor.

Graciela Alfano no deja de sorprender con sus declaraciones y cada vez que protagoniza una entrevista deja a todos boquiabiertos. Ahora, la exvedette, no esquivó la pregunta y le confesó a Carolina "Pampita" Ardohain que tuvo un breve romance con Marcelo Tinelli.

En un divertido ida y vuelta con Alfano, Pampita quiso saber "¿Marcelo, si o no?" a lo que, entre risas, respondió: "No, no". Sin embargo, la sorpresa llegó cuando la modelo quiso saber por qué un "no" tan tajante a lo que Graciela confesó que "ahora no" porque "ya pasó hace muchos años y no repito".

Cuando la conductora del ciclo de Infobae quiso saber cuánto duró el romance, la respuesta aun sorprendió más: "Unos minutos, contando en total no sé si llegó a una hora".

La declaración de Graciela Alfano llamó la atención y se volvió rápidamente viral en las redes sociales. Pese a que confirmó que existió algo entre ella y el conductor no dijo cuándo ni en qué momento ocurrió eso.

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Alfano quiere a la China Suárez en su serie

Graciela Alfano reveló en las últimas horas que está lista para que su historia de vida llegue a convertirse en una serie. La rubia que está instala en Punta del Este sorprendió al confesar que ya eligió a la actriz que le gustaría que la interprete.

“A mi me divertiría, no que se haga una cosa de que soy genial porque ya lo sé. Sé a donde llegué y quién soy. A mi me gustaría que se vean las partes más escabrosas”, se sinceró Alfano en diálogo con Lape Club Social (América).

En otro momento de la entrevista, contó que le gustaría que se replique “las malas, las que tienen un poquito de sangre las cosas por las que tuve que pasar. Las oscuridades que salgan a la luz”.

A la hora de revelar qué actriz sería la indicada para personalizarla en la serie, Alfano no dudó ni un segundo y no solo eligió, sino que elogió a Eugenia “China” Suárez. “Es una chica sin maldad. La considero casi una hija. La amo. La saludé por el cumpleaños, pero no la conozco personalmente”, dijo.

Su fanatismo por la novia de Mauro Icardi tiene un motivo y Graciela lo dijo, sin vueltas. “Yo defiendo mucho a las mujeres atacadas exclusivamente por ser lindas”, sostuvo y reconoció que no solo le pasa a la China, también a Pampita, Evangelina Anderson y a ella misma. “Nos critican por ser lindas”, sentenció.